～狭山スキー場をカニで埋め尽くそう作戦～「カニカニカーニバル‐2026-!!」開催

西武レクリエーション株式会社

西武レクリエーション株式会社(本社:埼玉県所沢市、社長:依田龍也)が運営する狭山スキー場(埼玉県所沢市)で開催中の『所沢に海！？海の仲間が大集合』をコンセプトとした「2026ウォーターフェス」では、6月22日(月)の「カニの日」にちなんだ特別イベントとして、6月20日(土)～22日(月)の3日間『カニカニカーニバル‐2026-!!～狭山スキー場をカニで埋め尽くそう作戦～』を開催します。

今年で2回目となる本イベントでは、生きたカニやウーパールーパーなど「海のいきものたち」と触れ合える「さわガニ＆いきものふれあい」体験をはじめ、大きな“ボスガニ”との対決が楽しい「カニじゃんけん大会」、おもちゃのカニのコミカルな動きが白熱する「カニカニレース」など様々なカニ尽くしコンテンツを実施。そのほか、手形・足形を使って作る「巨大カニアート」やカニバージョンになった「泡の宝探し」など、あらゆる“カニ”をお子さまから大人の方まで一緒にお楽しみいただける内容となっています。

また、6月より毎週日曜に開催される泡のお祭り「カニのバブルパーティー」は、6月21日(日)限定で「カニのバブルパーティー泡MAX」として登場。2台の泡バズーカを使用した演出で、カニカニカーニバルの会場を盛りあげます。

さらに、期間中「カニグッズ」をご持参いただいた小学生以下のお子さまには、来場者特典として本イベント限定のカニイラストがかわいい「オリジナルカニシールシート」をプレゼントします。

見て、触って、遊べる、狭山スキー場の「カニの日」でしか体験できないイベントで、初夏の思い出を作りませんか。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

カニカニカーニバル-2026-!! ～狭山スキー場をカニで埋め尽くそう作戦～

■カニカニ作戦１. 「カニグッズ持参」で来場者プレゼント！

イベント期間中、カニグッズをご持参いただいた小学生以下のお子さまへ来場特典として「オリジナルカニシールシート」をプレゼントします。狭山スキー場をみんなのカニで埋め尽くそう！

【対 象】 小学生以下のお子さま

※特典はお一人さま１つ(なくなり次第終了となります。)

カニグッズイメージ来場者特典イメージ

■カニカニ作戦２. 「さわガニ＆いきものふれあい」体験

「さわガニ」をはじめとする海の生き物とのふれあいや水あそびを体験しよう！

【開催日】 6月20日(土)・21日(日)

【時 間】 11時00分～16時00分（最終受付 15時45分予定）

【場 所】 飲食エリア横

【参加費】 300円（プレイチケット1枚）

【定 員】 なし

【対 象】 3歳～小学生以下のお子さま

※保護者の付き添いが必要です。

※お子さまお一人につき、

保護者2名さままでご入場いただけます。

※お一人さま15分間の入替制となります。

【内 容】

１.いきものふれあい体験

・さわガニ ・ウーパールーパー ・チョウザメ ・デンキナマズ

２.水あそび体験

・ブルブルフィッシング ・ラジコンボート ・海底宝探し

「さわガニ＆いきものふれあい」体験

※プレイチケットは海底ゲームコーナー券売機でお買い求めください。

※会場内が混みあっている場合、入場を制限させていただきます。

※生き物・内容は状況により変更となる場合がございます。

※すべてお持ち帰りにはなれません。

■カニカニ作戦３. 「カニじゃんけん大会」

「ボスガニ」とじゃんけん勝負！最後まで勝ち抜いて景品をゲットしよう！

【開催日】 6月20日(土)～22日(月)

【時 間】 12時00分～ <20日(土)・22日(月)>

13時00分～ <21日(日)>

【場 所】 竜宮城エリア（ステージ）

【参加費】 無料

【定 員】 なし

【対 象】 小学生以下のお子さま

ボスガニ

■カニカニ作戦➍ 「カニカニレース」

おもちゃのカニをコントロールして、ゴールを目指し景品をゲットしよう！

【開催日】 6月20日(土)・22日(月)

【時 間】 14時00分～14時30分(時間内自由参加型)

【場 所】 竜宮城エリア(イベントプール)

【参加費】 無料

【定 員】 50名程度

【対 象】 小学生以下のお子さま

カニカニレースイメージ

■カニカニ作戦５. 「巨大カニアート」

手形・足形を使ってウォーターフェスの会場に巨大なカニアートをつくろう！

【開催日】 6月20日(土)～22日(月)

【時 間】 11時00分～16時00分(時間内自由参加型)

【場 所】 海底エリア

【参加費】 無料

【定 員】 なし

【対 象】 ご来場者全員

カニアートイメージ

■カニカニ作戦６. 「泡の宝探し～カニバージョン～」

大人気の「泡の宝探し」を「カニバージョン」で開催！景品もカニだらけ！

【開催日】 6月20日(土)～22日(月)

【時 間】 11時00分～

【場 所】 竜宮城エリア(ステージ)

【参加費】 500円/1回 ※プレイチケット1枚付

【定 員】 100名程度

【対 象】 小学生以下のお子さま

泡の宝探しイメージ

※イベント参加券は海底ゲームコーナー券売機でお買い求めください。

■カニカニ作戦７. 「カニのバブルパーティー泡MAX」

カニたちが主催する泡のお祭り「バブルパーティー」で泡を大放出！合言葉は「レッツカニカニー！！」みんなで泡まみれになろう！

【開催日】 6月21日(日)

【時 間】 12時00分～

【場 所】 竜宮城エリア(ステージ)

【参加費】 無料

【定 員】 なし

【対 象】 小学生以下のお子さま

バブルパーティーイメージ

※イベント参加には別途、入場料が必要です。

6月20日(土)～22日(月) カニカニカーニバル‐2026-!! 営業概要

■営業時間 10時00分～17時00分(最終受付時間 16時00分)

■料金(1名/1日) ※再入場可

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134339/table/62_1_dce370ab628f19cf2871d575ee5995a5.jpg?v=202606101251 ]

※2歳以下は入場無料です。

■イベントスケジュール

・6月20日(土)・22日(月)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134339/table/62_2_e5477158588b7cf117a5fb0a3b5a3370.jpg?v=202606101251 ]

・6月21日(日)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/134339/table/62_3_11c36864799b2cd5e38533e2ea9f8662.jpg?v=202606101251 ]

※各イベントは15～20分程度です。

イベント特設サイトはこちら！ :https://www.seibu-leisure.co.jp/sayama/kanikanicarnival2026/index.html

※「かにの日」の意味・由来とは？

6月22日は「かにの日」です。かに料理の専門店を展開する株式会社かに道楽により、かにの美味しさを広めることを目的に1990年に制定されました。日付の理由は、占星術におけるかに座の最初の日が6月22日であることが多いから。また、50音で「か」が6番目、「に」が22番目であることも日付に関係しているとされています。「かにの日」はかに道楽の店舗や、飲食業を展開する企業で、かにをお得に食べられるイベントが開催されています。「かにの日」は日本で独自に制定された記念日です。

2026ウォーターフェス 営業概要

■営業日

7月10日(金)～8月31日(月)は毎日営業

5月9日(土)～7月6日(月)の［土・日・月］

9月5日(土)～9月27日(日)の［土・日・祝・月］

■営業時間

10時00分～17時00分(最終受付時間 16時00分)

■料金 (1名／1日) ※再入場可

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/134339/table/62_4_3203e03622e5245e54cff4b6e994aec3.jpg?v=202606101251 ]

※2歳以下は入場無料です。

【特定日】

8月中の土・日および8月10日(月)～8月14日(金)

狭山スキー場 施設概要

【所在地】 〒359-1153 埼玉県所沢市上山口2167

【交 通】 【電車】西武鉄道狭山線・山口線（レオライナー）「西武球場前」駅徒歩約3分

【車】関越自動車道 所沢I.C.から約12km（平常時約30分）

圏央道 入間I.C.から約10km（平常時約20分）

公式サイトはこちら！ :https://www.seibu-leisure.co.jp/ski_web/

※営業日・イベント内容は変更となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。

※表記料金には消費税が含まれております。

※混雑時は入場を制限する場合がございます。

■お客さまのお問合せ先 狭山スキー場 TEL. (04)2922-1384