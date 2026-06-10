天下に名だたる剣豪・流派の祖たちのオムニバス歴史コミック『コミック版 日本の歴史94　戦国剣豪列伝　塚原卜伝・上泉信綱・伊藤一刀斎』発売。

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、児童書『コミック版 日本の歴史94 戦国剣豪列伝 塚原卜伝・上泉信綱・伊藤一刀斎』（企画・構成・監修：加来耕三／原作：静霞 薫／作画：小林裕和・福井あしび・鈴木コイチ）を、2026年6月10日（水）に発売いたします。

本作は、戦国時代の名だたる三人の剣豪を描いた学習漫画です。

自身も古流武術の宗家である歴史家・加来耕三氏が監修を務め、三人の実力派漫画家が、剣術史に燦然と名を刻む剣豪たちの生き様と哲学を鮮やかに描き出します。

内容

本作は、戦国の世にあって天下に名だたる剣豪たち三名のオムニバスストーリーです。

■鹿島新当流の祖・塚原卜伝

常陸国（現・茨城県）鹿島神宮の神職の家に生まれ、「一の太刀」を会得して鹿島新当流を開いた塚原卜伝。

■新陰流の祖・上泉信綱

上野国（現・群馬県）大胡城主として長野業正に仕え、数々の合戦で功をあげた新陰流の創始者・上泉信綱。

■一刀流の祖・伊藤一刀斎

一刀流を編み出したのち諸国をめぐり、弟子二人の決闘に立ち合って後継を定めた伊藤一刀斎。

小学生に大人気！310万部突破の「コミック版 日本の歴史シリーズ」とは

ポプラ社の人気学習まんがシリーズ「コミック版 日本の歴史」。2025年にシリーズ累計310万部を突破した、ロングセラーシリーズです。多様な歴史人物を主人公に据え、生き方を描くことで日本の歴史を紐解く本シリーズで、人気武将から、知られざる英雄まで、好きな時代、好きな人物を選んで読むことができます。ラインナップは『戦国剣豪列伝 塚原卜伝・上泉信綱・伊藤一刀斎』でなんと94巻。1つの史実を異なる視点で描くことで、歴史に対する理解を重層的に深めることができます。

現在の子どもたちにも、まんがにうるさい大人にも手に取りやすい、すっきりとした現代的な絵柄と構成が特徴の「コミック版 日本の歴史」シリーズ。従来の学習まんがとは一味違い、「勉強」と構えることなく、楽しみながら自然に歴史理解が深まる構成となっています。

一冊完結で、ひとりの人生をドラマのように読むことができるので、記憶に残りやすく、歴史をビジュアルでとらえることができます。手軽に読めるので、歴史の入門書にぴったりです。

描かれるストーリーや時代の様子は、歴史家の加来耕三氏が徹底監修。歴史の資料としても充実した内容となっています。

さらに、各巻末には、加来耕三氏による読み応えある解説や豆知識、詳細な年表を収録し、人物の理解をさらに深めることができます。

オフィシャルサイト>>https://www.poplar.co.jp/comic-rekishi/

著者プロフィール

企画・構成・監修：加来耕三（かく・こうぞう）

歴史家・作家。1958年大阪府大阪市生まれ。1981年、奈良大学文学部史学科卒業。学究生活を経て、1984年３月に、奈良大学文学部研究員。現在は大学・企業の講師をつとめながら、歴史家・作家として独自の史観にもとづく著作活動をおこなっている。主な著書に、『上杉謙信』、『直江兼続』（いずれもポプラ社）、『戦国武将と戦国姫の失敗学 歴史の失敗学3 乱世での生き抜く術と仕舞い方』（日経BP）、『教養としての歴史学入門』（ビジネス社）、『徳川家康の勉強法』（プレジデント社）、『成功と滅亡 乱世の人物日本史』（さくら舎）などがある。「コミック版 日本の歴史シリーズ」、「学習まんが 歴史で感動！シリーズ」（いずれもポプラ社）の企画・構成・監修を行っている。テレビ・ラジオの番組の監修・出演も多数。

古流剣術・東軍流17 代宗家。タイ捨流剣術免許。合気道5 段。



加来 耕三 オフィシャルサイト「歴史に学び、未来を読む」

https://kaku-kouzo.com/

原作：静霞 薫

小説家・評論家・漫画原作者。現在は別のペンネームで、滋慶学園COM グループの、大阪デザイン＆テクノロジー専門学校・東京コミュニケーションアート専門学校・名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校・福岡デザイン＆テクノロジー専門学校・仙台デザイン& テクノロジー専門学校、札幌デザイン& テクノロジー専門学校、大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校で、マンガ科・コミックイラスト科・シナリオ科・ライトノベル科の学生指導にあたっている。主な作品に、『るろうに剣心 ～明治剣客浪漫譚～ 巻之一』、『同 巻之二』（共著・集英社）、『嘉納治五郎』（ポプラ社「コミック版 世界の伝記シリーズ」原作）、「コミック版 日本の歴史シリーズ」（ポプラ社）の原作などがある。

作画：小林裕和（塚原卜伝）

漫画家。新潟県生まれ。2002 年、小学館新人コミック大賞佳作受賞。2004 年、『少年サンデーR 増刊』（小学館）でデビュー。主な作品に『戦国八咫烏』（小学館）、『将国のアルタイル嵬伝 嶌国のスバル』（原作担当／講談社）、『ナヴァグラハ』シリーズ（脚本担当／講談社）、『迷宮の王』（構成担当／講談社）、『戦国忍者列伝 風魔小太郎・雑賀孫市・加藤段蔵』（雑賀孫市を担当）、『戦国人物伝 小早川秀秋』、『戦国人物伝 黒田長政』、『歴史を変えた日本の合戦 小牧・長久手の合戦』、『戦国人物伝 九鬼嘉隆』（いずれもポプラ社「コミック版 日本の歴史シリーズ」作画）などがある。

作画：福井あしび（上泉信綱）

漫画家。大阪府生まれ。2005 年、小学館新人コミック大賞少年部門入選。翌年、『週刊少年サンデー』（小学館）でデビュー。主な作品に『Re: スケバン刑事』（原作: 和田慎二／秋田書店）、『クーロンズ・ボール・パレード』（原作：鎌田幹康／集英社）、『アノナツ－1959－』、『嘘つきは殿様のはじまり』、『マコトの王者』（いずれも小学館）などがある。

作画：鈴木コイチ（伊藤一刀斎）

漫画家、イラストレーター。千葉県生まれ。グラフィックデザイナーとして勤めたのち、2019 年、第75 回ちばてつや賞一般部門佳作受賞を機に漫画家に転身。同年『週刊モーニング』（講談社）でデビュー。主な作品に『ミツナリズム』（講談社）、『ヒノマルライズ～伊藤博文立志伝～』（双葉社）、『票読みのヴィクトリア』（原作担当／講談社）などがある。

書誌情報

『コミック版 日本の歴史94 戦国剣豪列伝 塚原卜伝・上泉信綱・伊藤一刀斎』

企画・構成・監修：加来耕三

原作：静霞 薫

作画：小林裕和・福井あしび・鈴木コイチ

定価：1,320円（10％税込）

発売：2026年6月10日

書誌ページ＞＞ https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/7047094.html(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/7047094.html)

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