6月の角川新書は軍師、抑留問題に進行中の紛争にいたるまで「戦争」の固定観念を覆し、新たな視座を示す作品が会す！ 『軍師の日本史』、『知らないと恥をかく世界の大問題17』、『モンゴル抑留』の計3作品

株式会社KADOKAWA

このたび、株式会社KADOKAWAは角川新書の新刊計3作品を6月10日（水）に発売いたします。

軍師はいなかった！ では現在の軍師像はいつ生まれたのか？ 実像と虚像を追う『軍師の日本史』（呉座勇一）、ドンロー主義が猛威を振るう。その背景にある米・中・露、覇権と利権のせめぎ合いを読み解く『知らないと恥をかく世界の大問題17 米・中・露、三極構造の時代』（池上 彰）、なぜモンゴルだったのか――歴史に埋もれたもう一つの「抑留」『モンゴル抑留 見捨てられた死者たち』（井手裕彦）が登場！ ぜひこの機会にお手に取りください。

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[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/19457_1_00eab7c22cff76e2822e20d48c3d746a.jpg?v=202606101251 ]

発行：株式会社KADOKAWA 体裁：新書判 ※地域により発売日が前後する場合があります。

電子書籍も発売中！

【各作品概要】

『軍師の日本史』

いまの「日本人」が抱いている軍師像（山本勘助、黒田官兵衛ら）は何百年も前に作られたものではない。そもそも戦国時代に「軍師」という職掌も言葉すらなかった。軍師像はどのようにつくられ、変化したかを解明する。

[著者プロフィール] 呉座勇一（ござ・ゆういち）

1980年、東京都生まれ。東京大学文学部卒業。同大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士（文学）。専攻は日本中世史。現在、国際日本文化研究センター准教授。2014年、『戦争の日本中世史』（新潮選書）で第12回角川財団学芸賞受賞。『応仁の乱』（中公新書）は49万部突破のベストセラーとなった。『陰謀の日本中世史』（角川新書）で新書大賞2019第３位受賞。他著書に『戦国武将、虚像と実像』（角川新書）、『頼朝と義時』（講談社現代新書）、『平家物語と太平記』（朝日新書）、『武士とは何か』（新潮選書）、『日本中世の領主一揆』（思文閣出版）などがある。

定価：1,430円 （本体1,300円＋税） / 頁数：376ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322301000567/

『知らないと恥をかく世界の大問題17 米・中・露、三極構造の時代』

「ドンロー主義」アメリカの新戦略が “戦後国際秩序”を破壊する。これに対し、中国、ロシアはどう向き合うのか。米・中・露が世界を支配する時代なのか？ 注目の一年を池上彰が読み解く。人気新書シリーズ第17弾。

[著者プロフィール] 池上 彰（いけがみ・あきら）

1950年生まれ。ジャーナリスト。名城大学教授、東京科学大学（Science Tokyo）特命教授、愛知学院大学特命教授、立教大学客員教授など複数の大学で教える。角川武蔵野ミュージアム館長。慶應義塾大学卒業後、73年にNHK入局。94年から11年間、『週刊こどもニュース』のお父さん役として活躍。2005年に独立。いまさら聞けないニュースの基本と本質をズバリ解説。角川新書「知らないと恥をかく世界の大問題」シリーズ、『宗教の現在地 資本主義、暴力、生命、国家』（佐藤優氏との共著）、単行本『知らないと恥をかく世界の大問題 学べる図解版 新版 池上彰が読む「イスラム」世界』、『何のために伝えるのか？ 情報の正しい伝え方・受け取り方』、角川文庫『池上彰の「経済学」講義（歴史編・ニュース編）』（いずれもKADOKAWA）など著書多数。

定価：1,144円 （本体1,040円＋税） / 頁数：288ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000970/

『モンゴル抑留 見捨てられた死者たち』

終戦後、モンゴルに連行された1万4000人もの日本人。その後の実態は日本政府でさえも把握できていない。現地に足を運び、地元の人やモンゴル政府と直接交渉し続ける著者が、未解明の歴史を掘り起こす。

[著者プロフィール] 井手裕彦（いで・ひろひこ）

1955年、福岡県生まれ。ジャーナリスト。京都大学文学部卒業後、78年、読売新聞大阪本社入社。社会部で主に調査報道を担当。論説委員、編集局次長、編集委員を経て2020年退社。新聞記者時代から丸10年にわたりモンゴルでの日本人抑留の解明に挑み、モンゴルの公文書館で捜し出した抑留者の死亡記録を日本政府に情報提供。自作のホームページ「モンゴル抑留死亡者名簿」で政府を上回る死亡者の情報を公開し、全国を回って遺族に無償で死亡記録を届けている。著書『命の嘆願書 モンゴル・シベリア抑留日本人の知られざる物語を追って』（集広舎）は23年度のシベリア抑留記録・文化賞を受賞。北海道在住。

定価：1,320円 （本体1,200円＋税） / 頁数：336ページ

詳細：https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000947/