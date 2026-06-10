『エディック・創造学園が教える兵庫県の高校入試2027』予約販売開始　進学塾エディック・創造学園の一流講師陣が届ける問題集！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社文理（東京・品川／代表取締役社長：田子由和）は、2026年5月14日（木）より、『エディック・創造学園が教える兵庫県の高校入試2027』（2026年6月30日発売予定）のオンライン書店での予約を開始しました。兵庫県の有名進学塾講師のノウハウが詰まった兵庫県公立高校過去問題集の決定版です。

■商品説明

兵庫県内有数の高校合格実績を誇る進学塾エディック・創造学園の一流講師陣が兵庫県公立高校入試問題を徹底分析して、わかりやすく解説した過去問題集です。問題は実際の入試問題5年間分を収録しています。

・兵庫県公立高校の出題傾向の把握と問題演習は、この1冊でカバーできます。

・上位校合格者、在校生の体験と塾の知見が凝縮されています。

・兵庫県公立高校入試の合格につながる学習のポイントをおさえることができます。

・英語のリスニング問題は音声付き、スマートフォンで音声を聞くことができます。

■商品概要

『エディック・創造学園が教える兵庫県の高校入試2027』

定価：1,540円（税込）

発売予定日：2026年6月30日（火）

判型：B5判

頁数：512

ISBN： 978-458-1-150910

発行所：株式会社文理

ご購入・予約について：全国の書店・オンライン書店にて販売予定

■文理について

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/4581150914/楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18607577/

https://www.bunri.co.jp/

1950年創業の教育系出版社。「なるほど！をつくる」を合言葉に、教科書に沿った「教科書準拠」の教材をはじめとした学習コンテンツを制作しています。主な事業内容は、市販の学習参考書・塾専用教材・学校採用図書教材等の出版・販売、アセスメント事業、デジタルコンテンツ事業です。小学生・中学生向けを中心に、近年は幼児・高校・大人の学び直しにも範囲を広げ、すべての人の「なるほど！をつくる」教材の開発に取り組んでいます。

■株式会社学研ホールディングスについて

https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。