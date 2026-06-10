仙台ロイヤルパークホテル【夏休み特別企画】キッズパティシエ体験

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

仙台ロイヤルパークホテル（所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1、総支配人：岩松 俊樹）は、2026年8月16日(日)～8月21日(金)の期間、小学生を対象に、夏休みの思い出作りにもおすすめなホテルパティシエ体験付き宿泊プランとレストランディナーを販売いたします。

フルーツをはじめ、アラザンやカラーシュガーなどでデコレーションしたオリジナルのケーキを作り、ディナーのデザートタイムには、コック服姿のお子様がご家族のもとへお届け、ご家族皆さまでお召しあがりいただけます。また、当日はケーキ作りだけでなく、ホテル館内見学もお楽しみいただけます。

■ 体験内容

＜オリジナルケーキ作り＞

１. 4号サイズのデコレーションケーキ土台作り

２. フルーツの飾りつけやリンゴのバラ作り、アラザンやカラーシュガーでのデコレーション

３. 仕上げにメッセージチョコプレートを装飾

＜ホテル館内見学＞

フロントスタッフにて館内をご案内いたします

ラグジュアリーツイン (ガーデンビュー) 37平方メートルオールデイダイニング 「シェフズ テラス」中国料理「桂花苑」

■ 宿泊プラン／夏休みキッズパティシエ体験付き

販売期間：2026年6月1日（月）～ 2026年8月19日（水）

宿泊期間：2026年8月16日（日）～ 8月21日（金）

料金：1室2名様利用時1名料金 スタンダードツイン23平方メートル ／ 19,200円～

1室3名様利用時1名料金 ラグジュアリーツイン（ガーデンビュー）37平方メートル ／ 19,360円～

1室4名様利用時1名料金 ラグジュアリーツイン（ガーデンビュー）37平方メートル ／ 17,880円～

プラン料金に含まれる内容：1泊夕食・朝食付／キッズパティシエ体験（小学生対象 1名様分）

アーリーチェックイン14:00（通常15:00）／レイトチェックアウト 12:00（通常11:00）

※夕食はオールデイダイニング「シェフズ テラス」または 中国料理「桂花苑」からお選びいただけます。

■ レストランディナー／夏休みキッズパティシエ体験付き

販売期間：2026年6月1日（月）～ 2026年8月19日（水）

利用期間：2026年8月16日（日）～ 8月21日（金）

料金：オリジナルケーキ作り＋デコレーション：5,000円／1名様

対象：小学生

■ 当日のスケジュール

13:30 受付（フロント）

14:00～14:30 ホテル館内見学

14:30～14:45 お着替え（レストランにてコック服着用）

14:45～16:00 パティシエ体験（レストラン個室）

予約：WEB予約（3日前まで）／TEL予約（2日前18：00まで）

詳細：URL https://www.srph.co.jp/pickup/lkktnb8ffh/

※料金には消費税・サービス料が含まれます。※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

仙台ロイヤルパークホテルについて

1995年開業以来、伝統とホスピタリティを受け継ぎ、時代に合わせたサービスをご提供する都市型リゾートホテルです。宿泊、レストラン、宴会婚礼のほか、立地を活かしたアクティビティも体験いただけます。気軽に、ちょっと贅沢に「仙台リゾートステイ」をコンセプトに、ヨーロッパの趣と杜の都を感じる非日常空間の中、心地よい加減のサービスと笑顔でお客様をお迎えいたします。

所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1

客室数：110室

館内施設：レストラン、ラウンジ、宴会場、チャペル、

神殿、エステサロン、美容室、写真室、衣裳室

アクセス：東北自動車道 泉ICから約10分

泉PAスマートIC(ETC専用)から約5分

無料駐車場220台

仙台駅から無料シャトルバスあり

URL：https://www.srph.co.jp/(https://www.srph.co.jp/)

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。