【仙台ロイヤルパークホテル】シーズナルエステ「夏の潤いトリートメント」／エイジアンエステティックス「アーユソーマ」

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

仙台ロイヤルパークホテル（所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1、総支配人：岩松 俊樹）では、2026年7月1日(水)～ 8月31日(月)の期間、ホテル3Fエイジアンエステティックス「アーユソーマ」にて、心地よく冷やしながらお肌や心身をケアする夏にぴったりなトリートメントを販売いたします。ベルガモットやローズゼラニウムにペパーミントなどをブレンドしたアロマの香りで清涼感に包まれながら、心身をリフレッシュさせる癒しのひとときをお過ごしください。

■-アルゲパックでクールダウン-夏の潤いトリートメント

夏は暑さや湿気の影響により、ほてりや重だるさを感じやすくなるため、アルゲ(海藻)のひんやりとしたパックでほてりを穏やかにクールダウンさせ、海藻特有の成分が肌に潤いを与えることで、お肌を整えながら心身の疲れをゆったりと解きほぐすエステをご提供いたします。フェイシャルはお顔のトリートメントに加えデコルテもケア、ボディでは腹部を除く全身のオイルトリートメントと、背中またはふくらはぎのアルゲパックをお選びいただけます。

【概要】

期間：2026年7月1日(水)～ 2026年8月31日(月)

時間：日曜日 ～ 木曜日／10:00～19:30

金曜日・土曜日・祝前日／10:00～21:00

店舗：3Fエイジアンエステティックス

「アーユソーマ」

料金：60分コース13,000円

120分コース26,000円

※ご宿泊の方は60分コースを10,000円の特別価格にてご利用いただけます。

アーユソーマ店内イメージ

※料金には消費税・サービス料が含まれます。※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

■仙台ロイヤルパークホテルについて

1995年開業以来、伝統とホスピタリティを受け継ぎ、時代に合わせたサービスをご提供する都市型リゾートホテルです。宿泊、レストラン、宴会婚礼のほか、立地を活かしたアクティビティも体験いただけます。気軽に、ちょっと贅沢に「仙台リゾートステイ」をコンセプトに、ヨーロッパの趣と杜の都を感じる非日常空間の中、心地よい加減のサービスと笑顔でお客様をお迎えいたします。

所在地：仙台市泉区寺岡6-2-1

客室数：110室

館内施設：レストラン、ラウンジ、宴会場、チャペル、神殿、エステサロン、美容室、写真室、衣裳室

アクセス：東北自動車道 泉ICから約10分

泉PAスマートIC(ETC専用)から約5分

無料駐車場220台

仙台駅から無料シャトルバスあり

U R L：https://www.srph.co.jp/

■ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。