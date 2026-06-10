『わからないをわかるにかえる高校入試　5科』予約販売開始

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社文理（東京・品川／代表取締役社長：田子由和）は、2026年5月26日（火）より、『わからないをわかるにかえる高校入試 5科』（2026年7月10日発売予定）のオンライン書店での予約を開始しました。

「基本からしっかりわかる」ことで人気の超基礎シリーズ『わからないをわかるにかえる 高校入試』（教科別、5点発刊）に新たなラインナップが加わりました。「問題集を1冊やり切ったことがない」と不安に思う中学生も安心して取り組める工夫がされています。

■要点のまとめ・練習問題

〈新刊の5科（左）と、好評発売中の教科別「わからないをわかるにかえる高校入試」（右）〉

1単元2ページの構成、「要点のまとめ」でその単元の重要事項を確認→学習したことを問題形式で確認、の流れで進めることができます。

「要点のまとめ」は、図解やイラストを用いてその単元の重要学習事項をわかりやすく解説しています。また、「これがタイせつ」「ミスに注意」などのコラムで、解説を補足しています。

「練習問題」では、最初に示している「合格力チェック」でその単元の要点や重要語句をチェックすることができます。また、一部の練習問題は実際の入試問題を掲載しています。特におさえておきたい定番の問題には、マークがついているので一目でわかります。

〈英語の「要点のまとめ・練習問題」のページ〉

■まとめのテスト、特集ページ

各教科の最後にある「まとめのテスト」（1ページ）は実戦問題として、一部入試問題も掲載しています。

英語と理科には、「特集ページ」があります。入試によく出題される問題を形式別に取り上げています。

〈各教科の「まとめのテスト」のページ〉

〈英語の特集ページ〉〈理科の特集ページ〉

■解答と解説

別冊の解答解説には、答えと解説だけでなく問題も掲載しています。答え合わせがしやすく、間違えた問題を復習しやすい構成です。

コラム（プラスワン）も掲載しており、読むと得点アップにつながります。

〈数学の解答・解説の紙面〉

■スケジュールアプリ

「わからないをわかるにかえる高校入試 5科」には特典としてスケジュールアプリがついています（教科別の「わからないをわかるにかえる高校入試」にはついていません）。問題集をやり切るために重要な学習計画の作成をサポートしてくれるアプリです。

学習する「わからないをわかるにかえる」の問題集を選び、「期間」「がんばる度」「範囲」を入力するだけで、学習計画が完成します。

計画どおりに進まなかった場合には組み立て直すことも可能です。また、達成度を入力することもできるので、モチベーションにもつながります。

■商品概要

『わからないをわかるにかえる高校入試 5科』

定価：1,320円（税込）

発売予定日：2026年7月10日（金）

判型：B5判

頁数：176

ISBN： 978-4-581-11171-3

発行所：株式会社文理

電子版：あり

ご購入・予約について：全国の書店・オンライン書店にて販売予定

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/4581111714/楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18607575/

■文理について

https://www.bunri.co.jp/

1950年創業の教育系出版社。「なるほど！をつくる」を合言葉に、教科書に沿った「教科書準拠」の教材をはじめとした学習コンテンツを制作しています。主な事業内容は、市販の学習参考書・塾専用教材・学校採用図書教材等の出版・販売、アセスメント事業、デジタルコンテンツ事業です。小学生・中学生向けを中心に、近年は幼児・高校・大人の学び直しにも範囲を広げ、すべての人の「なるほど！をつくる」教材の開発に取り組んでいます。

■株式会社学研ホールディングスについて

https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。