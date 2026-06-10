【6/17（水）学研グループ医療福祉セミナー】「作業療法士の視点での在宅支援の可能性について」を開催！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社で、訪問看護事業を行っている株式会社学研ココファン・ナーシング（東京・品川／代表取締役社長：木村祐介／以下、当社）は、2026年6月17日（水）、無料の医療福祉セミナー「作業療法士の視点での在宅支援の可能性について」を開催いたします。

■在宅支援に活かす、作業療法士の視点と実践のヒント

当社が定期的に開催している医療福祉セミナー。

6月は「作業療法士の視点での在宅支援の可能性について」をテーマに開催いたします。

在宅支援の現場では、ご利用者様一人ひとりの生活に寄り添いながら、「その人らしい生活をどのように実現するか」という視点が大切になります。

本セミナーでは、作業療法士の視点から、リハビリに関する専門的な知識や技術にとどまらず、多職種連携のあり方や、ご利用者様・ご家族・関係機関との関わり方など、在宅支援において重要となるポイントを幅広くご講義いただきます。

在宅支援に関わる皆さまにとって、日々の実践に活かせるヒントや新たな気づきを得られる内容です。ぜひご参加ください。

【セミナー開催概要】

「作業療法士の視点での在宅支援の可能性について」

・日時：6月17日（水） 16:00～17:30 ※Zoom入室開始 15:45

・参加費：無料

・講師：特定非営利活動法人リハケアリングネットワーク

代表理事 香川 寛 先生

・お申し込み：下記メールアドレス宛に１.お名前 ２.勤務先 ３.ご連絡先 ４.お問い合わせ事項もしくは先生へのご質問をご記載のうえ、お申し込みください。

メールアドレス：info-cns-seminar@cocofump.co.jp

お申し込み受け付け後、事務局からZoomの参加URLをご案内いたします。

※「@cocofump.co.jp」からのメールを受信できるよう、ドメイン指定受信の設定をお願いいたします。

■学研グループの医療福祉セミナーについて

当社は、訪問看護師、介護士、ケアマネジャーなどを対象にした医療福祉セミナーを定期的に開催しています。テーマはケアの実践的な講義やお客様との関わり方、看取りについてなど毎回多岐にわたっており、 各専門分野で活躍する講師による講義は、「実務にすぐ生かせる」と好評です。オンラインでの開催なので、遠方からの参加も可能です。

■株式会社学研ココファン・ナーシング

https://nursing.cocofump.co.jp/

・代表取締役社長：木村 祐介

・法人設立年月日：2015年10月1日

・所在住所：〒141-8420 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1867（代表）

・事業内容：介護予防訪問看護および訪問看護事業の企画・運営

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開