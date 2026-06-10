【島忠】6月10日（水）より物価高に負けない全力価格応援企画、「爆安挑戦セール」の第5弾を開催します。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社島忠（本社：さいたま市中央区 代表取締役社長：窪田 光与之 以下：島忠）は、6月10日（水）～6月22日（月）の期間限定で、家計応援企画「爆安挑戦セール」の第5弾を開催いたします。

【チラシページURL】https://www.shimachu.co.jp/chirashi/20260610hc.html

食品・日用品の値上げが続く中、島忠は「物価高に負けない全力価格応援」を掲げ、生活必需品を中心に、通常よりお求めやすい価格でご提供する本セールを企画しました。

今回のセール第5弾でも、特に価格にこだわった「爆安挑戦商品」を20アイテムご提供いたします。夏の暑さ対策として直射日光を遮り室内温度の上昇を抑えるすだれや、梅雨時期に活躍するレインジャケットなど、これからの季節に需要が高まる商品を爆安挑戦価格でご案内いたします。

また、日用品や食品など、日々の暮らしに欠かせない商品を中心に幅広く取り揃えており、商品により、当社直近販売価格と比較して最大約43％オフでご提供いたします（※）。

※「最大約43％オフ」は、天津すだれの当社販売価格（2026年3月29日～2026年5月23日）との比較によるものです。対象商品・割引率は商品により異なります。

■父の日の贈り物としてもおすすめの商品を展開

チラシ紙面にておすすめ商品も多数ご紹介しています。 話題のリカバリーウェアをはじめ、晴雨兼用折り畳み傘や空調ウェアなど、これからの季節に需要が高まる商品を幅広く取り揃えています。父の日の贈り物としてもおすすめです。

※おすすめ商品には爆安挑戦対象外の商品も含まれます。

「爆安挑戦商品」の一部をご紹介 ※価格は全て税込表記

【商品名】ソフランアロマリッチつめかえ用

/ソフランプレミアム消臭つめかえ用

【価格】各547円

【容量】1300ml/1250ml 、1300ml

【香り】スイートフローラルアロマ ほか

/アロマソープ ほか

【購入点数制限】お1人様 各10点限り

大容量タイプで買い替えの手間を軽減し、香りと消臭効果が長く続きます。

ソフランアロマリッチ/ソフランプレミアム消臭

【商品名】NEWクレラップお徳用ミニ

/NEWクレラップお徳用レギュラー

【価格】360円/470円

【サイズ】22×50cm/30×50cm

【購入点数制限】お1人様合計4点限り

食品の保存や作り置きに活躍する、使いやすさに定評のある定番ラップです。

NEWクレラップお徳用ミニ /NEWクレラップお徳用レギュラー

【商品名】天津すだれ

【価格】217円

【サイズ（約）】巾：88×丈：112ｃｍ

（用途：半間窓）

【購入点数制限】お1人様 10点限り

※当社販売価格（2026年3月29日～5月23日）と比較して約43％オフ

風を通しながら直射日光をやわらかく遮る、夏の暑さ対策に適した日よけアイテムです。

※取り付け時にはサッシ取り付けハンガー（別売）をお使いください。

天津すだれ

【商品名】ストレッチレインジャケット

【価格】各2,728円

【サイズ】S、L、LL、4L

【カラー】ライム、ブラック

【購入点数制限】お1人様 2点限り

※当社販売価格（2026年3月29日～5月23日）と比較して約34％オフ

雨天時はもちろん普段使いにも対応し、アウトドアや作業時にも活躍するレインジャケットです。

ストレッチレインジャケット

【商品名】２WAYステンレスタンブラー

【価格】1,097円

【サイズ】480ml

【カラー】ブラック

【購入点数制限】お1人様 3点限り

※当社販売価格（2026年3月29日～5月23日）と比較して約32％オフ

ストロー内蔵で飲みやすく、本体・せん・パッキンを取り外して丸洗い可能です。食器洗浄機にも対応しています。

２WAYステンレスタンブラー

【商品名】ごほうびセレクト

【価格】各217円

【内容量】85g

【種類】軟骨サンドササミ＆野菜 ほか

【購入点数制限】お1人様 5点限り

※当社販売価格（2026年3月29日～5月23日）と比較して約34％オフ

国産素材を使用し、やわらかな食感でシニア犬にも適した犬用おやつです。

ごほうびセレクト

※店舗により取り扱いがない場合があります。品切れの際はご容赦ください。

島忠について

島忠は、家具およびホームセンター事業を主軸に、首都圏を中心として、東京都15店舗、埼玉県18店舗、神奈川県12店舗、千葉県3店舗、大阪府3店舗、兵庫県1店舗の計52店舗を展開しています。暮らしの豊かさを日本の人々に提供することを目標に、ニトリグループの一員として、住まいの包括的なサービスをより便利に提供することを通し、地域のお客様の豊かで快適な暮らしに貢献できるよう取り組んでまいります。