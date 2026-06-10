「機械要素技術展2026」に大田区企業19社と共同出展ー協会として6年ぶりの出展、高度な加工技術・要素技術を披露ー（7月1日から3日まで）

公益財団法人大田区産業振興協会キービジュアル

公益財団法人大田区産業振興協会（以下「協会」）は、７月１日（水）～３日（金）に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「機械要素技術展2026」に、東京・大田区のものづくり企業19社と共同出展します。高度な加工技術・要素技術を持つ企業が一堂に会し、製造業の現場を支える最新ソリューションを紹介します。

RX Japan合同会社主催のものづくりワールド［東京］内で開催される「機械要素技術展」は、機械部品・加工技術・表面処理など、製造業を支える要素技術が集まる国内最大級の専門展です。

大田区は、日本の製造業を支えてきた技術集積地として知られています。今回の共同出展は、協会として６年ぶりの取り組みであり、区内企業の強みである高精度な加工技術、独自の要素技術、柔軟な開発対応力、企業間ネットワークを広く発信する場となります。

会場では、各社が持つ独自技術や新製品、試作支援力などを展示し、来場者の課題解決につながる提案を行います。また、協会では「受・発注あっせん相談窓口」を開設し、最適なサプライヤーを「無料」でご紹介します。

ぜひ、大田区ブース（E10-32）へお立ち寄りください。

▽来場登録はこちらから

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1693658990940001-OH4

イメージパース■展示会概要

展示会名：機械要素技術展2026

会場：東京ビッグサイト 東展示棟

小間番号：E10-32

会期：令和８年７月１日（水）～３日（金）10:00～17:00

公式サイト： https://www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp/about/mtech.html

＜出展企業一覧＞五十音順[表: https://prtimes.jp/data/corp/101693/table/67_1_d00c0687705cd0801b37bc4d8d40ae1a.jpg?v=202606101251 ]前回の共同出展の様子来場登録はこちらから

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【お問い合わせ先】

公益財団法人大田区産業振興協会 産業者支援部 取引支援（国内外・人財）係

Tel：03-3733-6126 （9時～17時）

Mail：torisoku■pio-ota.jp（■は@に変えてメールを送信してください）