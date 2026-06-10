フォーティエンスコンサルティング、ダッソー・システムズとアライアンス契約を締結

フォーティエンスコンサルティング株式会社

NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下フォーティエンス）は2026年6月4日、ダッソー・システムズ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：フィリップ・ゴドブ、以下ダッソー・システムズ）と、システムインテグレーター＆コンサルティングアライアンス契約（以下本契約）を締結しました。

これによりフォーティエンスは、需要変動、規制厳格化などの製造業における複合課題の解決に向けた生産性向上と管理強化の実現を目指し、ダッソー・システムズのソリューション群を用いたデジタル変革を推進します。

なお、対象としてまずは、食品・飲料・消費財およびライフサイエンス（製薬）分野から展開する予定です。

背景

近年、製造業においては、原材料価格の高騰やサプライチェーン途絶リスクの増大、AIやIoTなどの技術革新による新規参入増加など外部環境変化が進んでいます。さらに顧客ニーズの多様化や流行の変化が早く、従前の製品開発から市場投入までのプロセス／スピードでは競争優位性を損ないかねない状況となっています。また、環境・人権配慮をはじめとする規制厳格化や情報開示義務、品質問題に端を発する管理強化など、製品の生産・販売における過程において、考慮・管理すべき情報が増加しています。特に、食品・飲料、化粧品、製薬分野においては、より厳格で透明性の高い品質管理が求められています。

こうした課題に対応するためには、シームレスにデータをつなぎ、生産性向上とリスク／品質管理の強化を実現するデジタル変革が不可欠です。

そこでフォーティエンスはこのたび、ダッソー・システムズと本契約を締結しました。課題の可視化など、コンサルティングを通じ、課題解決に最適なソリューションの導入・定着を支援します。

概要

フォーティエンスの豊富な業界・業務知見に、ダッソー・システムズの「人・組織・情報をひとつに統合する“3DEXPERIENCEプラットフォーム”」を中心とする製品群をかけ合わせ、食品・飲料・消費財およびライフサイエンス（製薬）をはじめとした製造業におけるデジタル変革をサポートします。

現状課題の可視化から、変革構想策定、業務プロセスの見直し・設計、上流から下流までデータをつなぐための最適なソリューションの選定・導入・定着まで一気通貫で支援します。

■3DEXPERIENCEプラットフォーム製品群導入による効果

・市場投入までの期間短縮・コスト適正化：1つの3D環境で、研究開発シミュレーションが可能なことでリードタイムの短縮とコストを抑制。

・需給最適化とレジリエンス強化：需要予測・生産・在庫・調達データを単一モデルで統合し、サプライチェーン全体を可視化。需給バランスを最適化し、変動や供給制約に迅速かつ柔軟に対応。安定供給と効率化を両立。

・ノウハウの共有・労働生産性の改善：部門をまたいだデータの一元管理とプロセスの可視化、暗黙知のモデル化で、属人化を排除し労働生産性を向上。

・持続的競争優位性の確保：研究開発からマーケティング、トレーサビリティまで、データがつながることで、意思決定や市場変化への対応スピード、信頼性が向上し、企業価値最大化に寄与。

各社の役割

ダッソー・システムズ：3DEXPERIENCEプラットフォームをはじめとした技術基盤の提供。

フォーティエンス：現状課題の可視化をはじめ、業界・業務知見およびテクノロジー専門知識に基づく変革構想策定、業務プロセスの設計、要件定義、お客様に最適なソリューションの導入・定着まで支援。

今後について

まずは対象を、食品・飲料・消費財業界およびライフサイエンス（製薬）業界から開始し、その後他の製造業へと順次展開していく予定です。

フォーティエンスは今後も、お客様のデジタル変革をはじめ、お客様の競争力向上を支援します。

【参考：3DEXPERIENCEプラットフォームについて】

3DEXPERIENCEプラットフォームは、人、アイデア、データ、プロセス等を一つのバーチャル環境のもとに結びつける統合基盤です。

研究開発・製造・品質・規制対応を単一データモデルで管理し、バーチャルツインによるシミュレーション機能で早期段階での包括的評価を実現します。

https://www.3ds.com/ja/3dexperience/（外部リンク）

【フォーティエンスのライフサイエンス領域における支援について】

フォーティエンスでは、ライフサイエンス領域における研究・開発・生産・物流・信頼性保証などの業務プロセスと、関連する法規制を深く理解した専門コンサルタントが、医薬品・医療機器・再生医療等製品メーカーのデジタル変革を支援しています。各現場の実務とコンプライアンスの両面を踏まえた変革シナリオにより、付加価値の最大化、投入資源の最適化、リスク管理の強化を実現します。

https://www.fortience.com/solutions/life-sciences/

【フォーティエンスの消費財領域における支援について】

フォーティエンスでは、消費財領域における豊富な業界知見や支援実績を有する専門コンサルタントが消費財メーカーの新製品開発プロセス、サプライチェーン改革、グローバル化、グループ経営管理強化／業務標準化といった企業変革を支援しています。業務とIT両面からの総合的なコンサルティングサービスにより、顧客の付加価値向上、競争力強化を実現します。

https://www.fortience.com/solutions/consumer-products/

＊本文中の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

■フォーティエンスコンサルティング株式会社

フォーティエンスコンサルティング株式会社は、NTTデータグループのビジネスコンサルティングファームです。グローバルに事業を展開する製造業、流通業をはじめ、金融、公益サービス、政府・自治体まで幅広い業界のお客様にコンサルティングサービスを提供しています。

高い専門性と深い業務理解をもつプロフェッショナルが、未来のあるべき姿を起点に戦略を描き、お客様と一体となって成果創出を実現します。

同社に関する詳しい情報は、< https://www.fortience.com >をご覧ください。