「予約が取れない家政婦」が幕張初登場！『タサン志麻講演会～家族と食事を楽しむ方法～』9/21（月・祝）開催決定

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

『タサン志麻講演会～家族と食事を楽しむ方法～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/2026/tasan/

ホテルニューオータニ幕張では、フリーランスの家政婦として数多くのメディアで大反響を呼び、多方面で活躍中のタサン志麻氏をお招きし、『タサン志麻講演会～家族と食事を楽しむ方法～』を、2026年9月21日（月・祝）に開催いたします。

「予約が取れない家政婦」として話題沸騰！タサン志麻氏が愛され続ける理由とは

タサン志麻氏

数多くのテレビ番組や雑誌などのメディアで取り上げられ、幅広い世代から絶大な支持を集めるタサン志麻氏。フリーランスの家政婦として活動を開始後、各家庭の冷蔵庫にある「いつもの食材」を、フランスの三ツ星レストランや老舗フレンチで培った確かな技術によって、あっという間に絶品料理へと変身させる魔法のような手腕が口コミで広がり、訪問調理の予約が全く取れないほどの大人気となりました。限られた時間で何品目もの料理を作り上げる手際の良さや、忙しい子育て世代に寄り添った実用的で温かみのあるレシピ、そしてご自身の飾らないお人柄が、多くのファンを魅了し続けています。

本イベントでは、タサン志麻氏ご本人が登壇し、「家族と食事を楽しむ方法」をテーマにした講演会をお届けします。忙しい毎日の中でも、肩の力を抜いて日々の食卓を楽しむためのヒントや、ご家庭ですぐに実践できるアイデアなど、ここでしか聞けない貴重なお話を伺います。

タサン志麻氏のレシピをホテル総料理長が特別ランチコースにアレンジ！

ホテルニューオータニ幕張 総料理長 大竹孝行

講演会の前には、タサン志麻氏が考案したレシピをもとに、ホテルニューオータニ幕張の総料理長・大竹孝行が手がける、この日限りの特別ランチコースをご用意いたします。前菜からメイン、デザートに至るまで、タサン志麻氏のエッセンスとホテルニューオータニの伝統の技が融合した、極上の味わいをご堪能ください。美味しいお食事でお腹を満たした後に、心温まる講演会を楽しむ、五感が満たされる特別なひとときをお約束します。

タサン志麻 プロフィール

1979年、山口県長門市出身。 高校卒業後、1999年に大阪あべの辻調理師専門学校及び辻調グループ フランス校を卒業。ミシュラン三ツ星レストラン「ジョルジュ・ブラン」などで修行後、東京の老舗フレンチレストランやビストロで合計15年間料理人として活躍。 その後、フリーランスの家政婦として活動を開始。その高い技術とアイデアから「予約が取れない家政婦」として数多くのメディアから注目を集めている。

開催概要

ホテルニューオータニ幕張

『タサン志麻講演会 ～家族と食事を楽しむ方法～』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/2026/tasan/

［期日］2026年9月21日（月・祝）

［時間］受付（開場）11:00～ / お食事 11:30～ / 講演会 12:30～

［会場］鶴の間（2階 宴会場）

［料金］1名さま \14,000

※料金には、お料理、お飲物、講演会、税金・サービス料が含まれます。

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。

※お席は相席テーブルでのご案内となります。

※ご入金後のキャンセルはお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。

［ご予約］2026年6月18日（木）11:00より ホテルウェブサイトにて

［お問合せ］ Tel: 043-297-7676（宴会予約直通 平日 11:00～18:00 / 土・日・祝 9:00～18:00)