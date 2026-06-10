【夏のダイエットに間に合う！】無理なく健康的に痩せられる「無水カレー」のレシピ本が登場

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株式会社ワニブックス



株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『痩せる無水カレー』（著：無水カレーニキ）を2026年6月26日（金）に発売いたします。



いまバズりにバズっている無水カレーニキのレシピ本が登場！


【高タンパク、低脂質】にこだわった無水カレーは、
１. とにかくおいしい！！
２. 無理なく健康的に痩せられる
３. 料理初心者でも作るのが簡単
４. 作り置きでコスパ、タイパがいい！
…と良いとこだらけ。

筋トレにもダイエットにも最強の無水カレー＆アレンジレシピのほか、
キムチ鍋やラーメンなどの無水カレー以外のダイエット向けメニュー、
増量期やチートデー向けのメニューも含め計30品を収録。
すべてのレシピにカロリー・タンパク質・脂質・炭水化物を掲載してあるので
ボディメイクの食事管理がスムーズに進みます！









■掲載レシピ例

◎黄金バランス！ベーシック無水カレー
◎皮なし鶏もも肉の無水カレー
◎オメガ3を摂るサバ缶の無水カレー
◎ささみひき肉の超低脂質無水カレー
◎シーフードミックスのスープカレー風
◎スパイス香る仕上げのキーマカレー
◎絶品！無水キムチ鍋
◎丸ごとトマトの無水カレーラーメン
◎牡蠣とアサリのうまみシチューリゾット
◎ジュワッと甘辛　無水鶏すき鍋
◎トマトジュースで手間なし豚バラカレー




皮なし鶏もも肉の無水カレー

オメガ3を摂るサバ缶の無水カレー

シーフードミックスのスープカレー風


絶品！無水キムチ鍋

丸ごとトマトの無水カレーラーメン

ジュワッと甘辛　無水鶏すき鍋


■書籍情報

『痩せる無水カレー』


著者：無水カレーニキ


発売日：2026年6月26日


価格：1,650円（税込）


ISBN：978-4-8470-7670-1


発行：ワニブックス


■Amazon


https://www.amazon.co.jp/dp/4847076702



■プロフィール

無水カレーニキ
無水カレーを追求し続けて3年以上。「低脂質・高タンパク」の栄養バランスにこだわり、ダイエットやボディメイク中に無理なく取り入れられるレシピをSNSで発信している。誰でも簡単に作れてラクに痩せられるのに、「普通のカレーに戻れないほどおいしい！」と好評。トレーニーにとどまらず、幅広い層から支持を集めている。


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