【夏のダイエットに間に合う！】無理なく健康的に痩せられる「無水カレー」のレシピ本が登場

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『痩せる無水カレー』（著：無水カレーニキ）を2026年6月26日（金）に発売いたします。

いまバズりにバズっている無水カレーニキのレシピ本が登場！



【高タンパク、低脂質】にこだわった無水カレーは、

１. とにかくおいしい！！

２. 無理なく健康的に痩せられる

３. 料理初心者でも作るのが簡単

４. 作り置きでコスパ、タイパがいい！

…と良いとこだらけ。



筋トレにもダイエットにも最強の無水カレー＆アレンジレシピのほか、

キムチ鍋やラーメンなどの無水カレー以外のダイエット向けメニュー、

増量期やチートデー向けのメニューも含め計30品を収録。

すべてのレシピにカロリー・タンパク質・脂質・炭水化物を掲載してあるので

ボディメイクの食事管理がスムーズに進みます！

■掲載レシピ例

◎黄金バランス！ベーシック無水カレー

◎皮なし鶏もも肉の無水カレー

◎オメガ3を摂るサバ缶の無水カレー

◎ささみひき肉の超低脂質無水カレー

◎シーフードミックスのスープカレー風

◎スパイス香る仕上げのキーマカレー

◎絶品！無水キムチ鍋

◎丸ごとトマトの無水カレーラーメン

◎牡蠣とアサリのうまみシチューリゾット

◎ジュワッと甘辛 無水鶏すき鍋

◎トマトジュースで手間なし豚バラカレー

皮なし鶏もも肉の無水カレーオメガ3を摂るサバ缶の無水カレーシーフードミックスのスープカレー風絶品！無水キムチ鍋丸ごとトマトの無水カレーラーメンジュワッと甘辛 無水鶏すき鍋

■書籍情報

『痩せる無水カレー』

著者：無水カレーニキ

発売日：2026年6月26日

価格：1,650円（税込）

ISBN：978-4-8470-7670-1

発行：ワニブックス

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076702

■プロフィール

無水カレーニキ

無水カレーを追求し続けて3年以上。「低脂質・高タンパク」の栄養バランスにこだわり、ダイエットやボディメイク中に無理なく取り入れられるレシピをSNSで発信している。誰でも簡単に作れてラクに痩せられるのに、「普通のカレーに戻れないほどおいしい！」と好評。トレーニーにとどまらず、幅広い層から支持を集めている。

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