【夏のダイエットに間に合う！】無理なく健康的に痩せられる「無水カレー」のレシピ本が登場
株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『痩せる無水カレー』（著：無水カレーニキ）を2026年6月26日（金）に発売いたします。
いまバズりにバズっている無水カレーニキのレシピ本が登場！
【高タンパク、低脂質】にこだわった無水カレーは、
１. とにかくおいしい！！
２. 無理なく健康的に痩せられる
３. 料理初心者でも作るのが簡単
４. 作り置きでコスパ、タイパがいい！
…と良いとこだらけ。
筋トレにもダイエットにも最強の無水カレー＆アレンジレシピのほか、
キムチ鍋やラーメンなどの無水カレー以外のダイエット向けメニュー、
増量期やチートデー向けのメニューも含め計30品を収録。
すべてのレシピにカロリー・タンパク質・脂質・炭水化物を掲載してあるので
ボディメイクの食事管理がスムーズに進みます！
■掲載レシピ例
◎黄金バランス！ベーシック無水カレー
◎皮なし鶏もも肉の無水カレー
◎オメガ3を摂るサバ缶の無水カレー
◎ささみひき肉の超低脂質無水カレー
◎シーフードミックスのスープカレー風
◎スパイス香る仕上げのキーマカレー
◎絶品！無水キムチ鍋
◎丸ごとトマトの無水カレーラーメン
◎牡蠣とアサリのうまみシチューリゾット
◎ジュワッと甘辛 無水鶏すき鍋
◎トマトジュースで手間なし豚バラカレー
皮なし鶏もも肉の無水カレー
オメガ3を摂るサバ缶の無水カレー
シーフードミックスのスープカレー風
絶品！無水キムチ鍋
丸ごとトマトの無水カレーラーメン
ジュワッと甘辛 無水鶏すき鍋
■書籍情報
『痩せる無水カレー』
著者：無水カレーニキ
発売日：2026年6月26日
価格：1,650円（税込）
ISBN：978-4-8470-7670-1
発行：ワニブックス
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4847076702
■プロフィール
無水カレーニキ
無水カレーを追求し続けて3年以上。「低脂質・高タンパク」の栄養バランスにこだわり、ダイエットやボディメイク中に無理なく取り入れられるレシピをSNSで発信している。誰でも簡単に作れてラクに痩せられるのに、「普通のカレーに戻れないほどおいしい！」と好評。トレーニーにとどまらず、幅広い層から支持を集めている。
Instagram @musui.curry
TikTok @musuicurry
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