【 東京都中小企業振興公社 × eiicon 】「稼ぐ力の実現」を目指し、企業変革による新たな価値創造に挑む。東京都内の中小企業9社が共創パートナー募集を開始！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下 東京都中小企業振興公社）が実施する「サプライチェーン強化等に向けた企業変革促進事業」において、「TOKYO SME OPEN INNOVATION PROGRAM『Change』（以下 本プログラム）」を始動。「稼ぐ力の実現」を目指し、企業変革による新たな価値創造に挑む、東京都内の中小企業9社が、共創パートナーの募集を開始したことをお知らせします。

https://eiicon.net/about/tokyosmeoip-change/(https://eiicon.net/about/tokyosmeoip-change/)

eiiconは、本プログラムにおいて、企画・運営支援、共創パートナー募集、マッチング、インキュベーション支援、情報発信等を通じ、各社の事業開発を伴走支援してまいります。

本日2026年6月10日（水）、本プログラムの特設ページを公開。また2026年6月18日（木）には、本プログラムの概要や、参画する9社が募集テーマや募集背景を紹介するオンライン説明会を開催します。

少しでも関心をお持ちいただけましたら、どうぞお気軽にご参加ください。

東京都中小企業振興公社 × eiicon『TOKYO SME OPEN INNOVATION PROGRAM「Change」』

■『TOKYO SME OPEN INNOVATION PROGRAM「Change」』とは？

東京都内企業数の約99％を占める中小企業は41万社を超え、都内の様々な産業を支え地域経済の活性化や雇用を生み出すなど不可欠な存在です。

社会構造が激変する現代社会、外部環境の変化に対応する『企業変革力』（ダイナミック・ケイパビリティ）の向上を図り、共創での新たなビジネス創出を目指します。

この度、都内中小企業９社が事業テーマを掲げ、ともに社会実装を目指す共創パートナーを募集します。

東京都中小企業振興公社のサポートのもと、都内中小企業と全国のパートナー企業とのオープンイノベーションにより事業開発をすすめ、企業成長を促進し、都内の産業発展に繋がるビジネス創出を目指します。

■“ガイダンス”から“実践”へ――。共創パートナー募集について

昨年度実施された「オープンイノベーションガイダンス」に参加した東京都内中小企業のうち9社が、本年度は“実践編”として本プログラムへ参画。各社が掲げる事業課題や新規事業テーマに対し、全国のスタートアップ・企業・団体等との共創による社会実装を目指し、共創パートナーの募集を開始しました。

□本プログラムへの応募メリット

伴走・インキュベーション+支援

事務局の専任コンサルタントによる事業化・実証実験に向けた伴走支援

有識者による共創メンタリング

事業開発に向けた対面でのワークショップを実施

情報発信サポート

取り組み内容や成果の対外発信を通じて、

認知拡大や新たな連携機会の創出を後押しする広報支援を提供

□『TOKYO SME OPEN INNOVATION PROGRAM「Change」』

参画企業、募集テーマ ※社名50音順

「世界の生産額40兆円。養豚産業の生産性向上と環境負荷低減を両立させるソリューション共創。」

株式会社Eco-Pork

募集テーマ１.：大規模農・畜産業を推進する海外各国に向けた養豚DXの共同展開

募集テーマ２.：日本の養豚産業をアップデートするエコシステム構築

募集テーマ３.：低CP（粗タンパク質）飼料導入促進によるGHG排出削減と養豚農家の収益向上

「ごみをもっと自由に。廃棄物から豊かな未来をめざし、独自のアップサイクル・エコシステムを共創により実現」

ESSH株式会社

募集テーマ１.：廃棄物を新しい製品に変え、CO2削減と新製品の用途探索を共創により実現

募集テーマ２.：Co2排出量の可視化を実現するアプリの高機能化を共創により実現

募集テーマ３.：アップサイクル製品の製作工程に参画頂き、新しいリサイクル体験のシーンを共創

「庭を「健康とつながり」のインフラへ」

株式会社M&HREパートナーズ

募集テーマ１.：高齢者が安心して一歩踏み出せる庭の構築

募集テーマ２.：健康寿命を延ばす「ウェルネスガーデン」の構築

募集テーマ３.：多世代を繋ぐ「庭を貸す・借りる」サービスの構築

「VR向け性能ウェアの開発と、その先のヘルスケア領域への展開に向け、新市場開拓に挑戦したい！」

有限会社オフィスホドタ

募集テーマ１.：気軽に着れ、新たな取り付け機構を兼ね備えたVR向けフルトラッキングルームウェアの共創開発

募集テーマ２.：日常生活に寄り添い家族や自身の健康を見守るヘルスケア・デバイサブルウェアの共同開発

募集テーマ３.：技術機能を付与した、新たな機能性ウェアの開発

「RCTで実証した認知症予防エビデンスを持つプログラムを通じ、誰もがいきいきと暮らせる社会を実現したい」

株式会社グローバー

募集テーマ１.：人が集い、つながりが育つ。新しい仲間づくりのきっかけと長く親しまれるサービスの創出

募集テーマ２.：科学と実績に基づく認知症予防支援プログラムで「社会的つながりが自然に生まれる共生モデル」の実現

募集テーマ３.：”ものづくりアカンパニスト”資格を活用した、多様な人材の活躍の場の創出

「200台の車両×23区全域の回収許可を実証の場に。現場知見を活かし次世代の循環型事業を創出する」

株式会社サキュレ

募集テーマ１.：廃棄される家電を資源に。回収網を活かした、リユース家電レンタル事業の共同展開

募集テーマ２.：離職防止と安全管理を両立するドライバー特化型の「安全×つながり×報酬」システムの創出

募集テーマ３.：パッカー車の爆発事故を未然に防ぐ。リチウム蓄電池の混入を検知するシステムの共同開発

「国内シェアNo.1の機械式ボタン錠を次世代へ！伝統の技術とデジタルを融合し、安心・安全の常識を塗り替える」

株式会社長沢製作所

募集テーマ１.：アナログの堅牢性とデジタルの利便性を融合した「次世代キーレックス」の共同開発

募集テーマ２.：「鍵」の管理をスマートに。管理者の負担を軽減する「新たな仕組み」の創出

募集テーマ３.：業界特化型のセキュリティソリューション創出とグローバル市場への共同展開

「日本発“測れるから説明できる”診察支援を実現する医療DX」

株式会社日本生物製剤

募集テーマ１.フレイル・慢性疼痛を可視化する診療支援基盤の共創

募集テーマ２.リアルワールドデータ活用による診療支援基盤の共創

募集テーマ３.独自のプラセンタ抽出技術を活かした新製品共創開発

「歯ブラシ製造で培った“真ん中にアイがある”視点で、「食事」を支える新サービスを創出」

ファイン株式会社

募集テーマ１.：口内の健康を維持・回復する「予防・未病医療ソリューション」の創出

募集テーマ２.：当社素材に「新たな機能」を宿す高機能素材・製品の開発

募集テーマ３.：食後のケアから「楽しく食べる」喜びへ。アイある技術で食の前中後を支える製品を共創

以上





□応募方法

以下URLよりご応募ください。

東京都中小企業振興公社 × eiicon『TOKYO SME OPEN INNOVATION PROGRAM「Change」』

https://eiicon.net/about/tokyosmeoip-change/(https://eiicon.net/about/tokyosmeoip-change/)





パートナー向け「説明会」「ワークショップ」を開催します。

【パートナー向け プログラム説明会】

本事業の概要、パートナーとして取り組む内容やスケジュール等の詳細を説明いたします。

ご参画を検討されている方は、ぜひご参加いただきますようお願い申し上げます。

□日時：2026年6月18日（木）13:30～15:30（予定）

□開催方法：オンライン（zoom）

□申込URL： https://forms.gle/5dEyQwpP8tRHiihn6(https://forms.gle/5dEyQwpP8tRHiihn6)

※申込締切： 6月18日（木）12:00まで

※ご参加が難しい場合には、後日、ホームページにてアーカイブ動画を掲載しますのでご覧ください。

※パートナー応募にあたって、説明会の参加は必須ではありません。





■スケジュール（予定） ※予定は変更の可能性があります。

2026年6月10日 オープンイノベーションパートナー募集開始 ※本プレスリリース

・2026年6月18日13:30～15:30 プログラム説明会

本プログラムの内容詳細についての説明のほか、質疑応答も広く受け付けます。

少しでもプログラム参加にご関心のある方は、お気軽に下記よりお申込みください。

プログラム説明会申込フォーム： https://forms.gle/5dEyQwpP8tRHiihn6

2026年7月12日 オープンイノベーションパートナー募集締切

※選考期間：書類選考を通過した企業と、共創に向けた面談・ディスカッションを実施。

2026年8月上旬頃 採択通知

（以降、参画企業、採択企業のみ）

2026年8月中旬 合同キックオフ @オンライン

2026年8月下旬～9月上旬 ワークショップ @オフライン

共創ビジネスアイデアの骨子を1日で創り上げるワークショップをオフラインで実施。

2026年9月～ インキュベーション

参画企業、採択企業が社会実装を目指したインキュベーション・実証実験等を進めます。

2027年3月頃 成果報告会

■東京都中小企業振興公社 × eiicon

『TOKYO SME OPEN INNOVATION PROGRAM「Change」』

https://eiicon.net/about/tokyosmeoip-change/(https://eiicon.net/about/tokyosmeoip-change/)

※本プログラムへの応募資格

・法人登記がなされていること。（企業規模は問わない。）

・プロダクトや技術をお持ちで、事業化に取り組むことができること。

※応募締切：2026年7月12日

□東京都中小企業振興公社「サプライチェーン強化等に向けた企業変革促進事業」について

本事業は、都内中小企業の企業変革力の向上を目的に、自社変革に向けた戦略立案から計画の策定・実行までを最長3年間にわたり伴走支援するものです。当社が担当するオープンイノベーションプログラムでは、他の中小企業やスタートアップとの共創により、新たな製品やサービスの事業化を目指す中小企業を支援します。企業変革の重要性や、オープンイノベーションの有用性を広く伝えるセミナーを開催した後、eiiconが運営するオープンイノベーションプラットフォームを活用し、企業間マッチングや仮説検証を伴走支援するプログラムを展開します。

プログラム詳細はこちら： https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/kigyohenkaku-sokushin/index.html





□本事業、本プログラムに関するご質問・お問い合わせ

TOKYO SME OPEN INNOVATION PROGRAM「Change」運営事務局（株式会社eiicon）

Mail：tokyosme_change（@）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。





■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。