『ケロロ軍曹』オフィシャルストア「ケロッ！とマート」池袋に常設展開決定！6月19日(金)オープン

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

株式会社バンダイナムコピクチャーズは、株式会社バンダイナムコエクスペリエンスおよび株式会社バンダイナムコアミューズメントとともに、2026年6月19日(金)に「バンダイナムコ Cross Store 東京」（東京都豊島区）内に、アニメ『ケロロ軍曹』のオフィシャルストア「ケロッ！とマート」をオープンします。

「ケロッ！とマート」は、『ケロロ軍曹』関連商品を多数取り揃えるオフィシャルストアであり、博多店に続く2店舗目の常設展開となります。スケールアップした店内では、オリジナル商品を含む多彩なグッズに加え、オープンに合わせた新商品や人気アイテム、さらに先行販売商品も展開し、見逃せないラインアップを取り揃えています。作品の世界観をより身近に感じていただける空間を提供いたします。

店舗イメージ

ピックアップ商品

オープンに合わせた新商品として「今治ハンカチタオル」と「ピンバッジ」を販売いたします。

今治ハンカチタオル 990円(税込)ピンバッジ 各880円(税込)

好評発売中の「Lunch Time series」「Good night series」商品も販売いたします。

Lunch Time series プレートチャーム 各715円(税込)Good night series ミニトート 1650円(税込)

ケロロ軍曹公式「ケロロファンクラブ」オリジナル商品の「等身大ぬいぐるみ（ケロロ・タママ・ギロロ・クルル・ドロロ）」を一般価格にてお買い求めいただけます。

新商品「ケロロロボMKII（ティターンズカラー）」を最速販売！

ケロロ軍曹プラモコレクション「ケロロロボMKII」の特別版「ティターンズカラー」を、6月26日からの劇場販売に先駆けて最速販売いたします。ファン必見のカラーリングをお見逃しなく。

ケロロ軍曹プラモコレクション ケロロロボMk-2（ティターンズカラー）

価格：2,200円(税込)

※購入個数はお一人様1会計につき2個までとさせていただきます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

ケロロ＆タママに会える！グリーティング撮影会を開催！

オープンを記念し、6月19日(金)～21日(日)の3日間、「ケロロ」「タママ」とのグリーティング撮影会を開催いたします。一緒に撮影できるチャンスをどうぞお見逃しなく！

■実施日・時間

・6月19日(金)

１.13:00 ケロロ／２.16:00 タママ（各回40名）

・6月20日(土)

１.13:00 ケロロ／２.16:00 タママ（各回40名）

・6月21日(日)

１.13:00 ケロロ・タママ／２.16:00 ケロロ・タママ（各回30名）

■参加条件

イベント当日、「ケロッ！とマート」にて1会計につき税込2,000円以上お買い上げのお客さまに、参加整理券を1枚お渡しいたします。

※6月21日（日）のみ、1会計につき税込3,000円以上のお買い上げが必要です。

■注意事項

※撮影会の参加はお1人さま各日1回までとなります。

※整理券は当日分のみ有効です。

※複数名での参加の場合は、人数分の整理券が必要です（整理券1枚につき1ショットまで）。

店舗概要

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル3F

バンダイナムコ Cross Store 東京 内

営業時間：10:00～21:00

定休日：母体施設の定休日に準ずる



公式X：https://x.com/keroro_ofs

公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/official_shop/keroro-mart/

作品情報

■『ケロロ軍曹』について

1999年より「月刊少年エース」(発行：株式会社KADOKAWA)にて連載中の漫画家・吉崎観音による大人気作品『ケロロ軍曹』。

2004年4月にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日に、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動を公開。

そして、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、2010年以来16年ぶりとなる、劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が6月26日(金)より全国公開予定です。

■アニメ『ケロロ軍曹』公式X

@keroro_anime／https://x.com/keroro_anime

■権利表記

『ケロロ軍曹』

(C)吉崎観音／KADOKAWA・BNP・テレビ東京・NAS・BV

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

会社概要

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

バンダイナムコピクチャーズは、バンダイナムコグループのアニメーション製作会社。2015年4月、株式会社サンライズ（現株式会社バンダイナムコフィルムワークス）からの分社化により設立。レーベル名は「BN Pictures」。

主に『アイカツ！』『バトルスピリッツ』『TIGER ＆ BUNNY』等のマーチャンダイジング展開を中心とするオリジナル作品、および『銀魂』『ケロロ軍曹』等の原作コミックをもとにした作品を製作・プロデュースしています。



株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

バンダイナムエクスペリエンスでは、全国のリアルエンターテインメント施設のプロデュースや、「太鼓の達人」「釣りスピリッツ」などのアミューズメント機器の企画・販売を手掛けています。バンダイナムコグループの「場」を担う存在として、ユニークなコンテンツを創出し、お客さまへ届けます。

株式会社バンダイナムコアミューズメント

バンダイナムコアミューズメントでは、テーマパークやインドアプレイグラウンド、屋内アスレチックなど、全国のリアルエンターテインメント施設の運営を行っています。バンダイナムコグループの施設運営を担う存在として、体験を通じてお客さまに感動を共有し続けます。

※本プレスリリースの内容は 2026年6月10日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。