【オグラ眼鏡店】創業85周年記念モデルやラグジュアリーアイウェアを掲載した『OGURA MEGANE COLLECTION 2026』を発行

株式会社オグラ

「オグラ眼鏡店」「こどもメガネ アンファン」を展開する株式会社オグラ（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：小倉信典）は、情報誌『OGURA MEGANE COLLECTION 2026』を発行いたしました。2026年6月5日よりデジタル版を公開するとともに、6月中旬よりオグラ眼鏡店の全店にて冊子版の配布を実施いたします。

本誌では、「視ることへの誠実さ」を理念に創業85周年を迎えたオグラ眼鏡店の歩みとともに、創業85周年記念コレクション「OGURA 1941」をはじめ、オリジナルブランド、インポートフレーム、ラグジュアリーアイウェア、スポーツサングラス、補聴器サービスなど、オグラならではの商品・サービスをご紹介しています。

OGURA MEGANE COLLECTION 2026：

https://www.ogura-megane.co.jp/digitalbook/mook2026/(https://www.ogura-megane.co.jp/digitalbook/mook2026/)

■ 創業85周年記念コレクション「OGURA 1941」

デジタルMOOK『OGURA MEGANE COLLECTION 2026』

創業年である1941年を冠した「OGURA 1941」は、オグラ眼鏡店の歴史と技術を象徴する記念コレクションです。

中でも注目のモデル「LGM-001」は、創業者・小倉保雄氏が所有していたヴィンテージフレームをもとに、現代の素材と鯖江の高度な技術で復刻。クラシカルな意匠を残しながら、現代のライフスタイルに適した掛け心地と品質を実現しました。

また、レディースモデルでは、長い年月を経て磨かれた美意識を表現したエレガントなデザインを展開。世代を問わず楽しめるコレクションとなっています。

〈モデル着用〉 LGM-001 col.BKWGP／税込66,000円〈モデル着用〉LGL-004 col.3PKG／税込77,000円

■ 野球解説者・五十嵐亮太さんを迎えた85周年記念イベント実施レポートを掲載

本誌では、2026年3月3日に開催した創業85周年記念イベントの実施レポートも掲載しています。元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太さんをゲストに迎え、「見え方が変わると、世界が変わる！」をテーマに開催したトークショーの様子や、新商品発表会の模様をご紹介しています。

会場では、五十嵐さんが創業85周年記念コレクション「OGURA 1941」を着用し、スポーツシーンにおける視覚の重要性やアイウェアとの関わりについて語りました。当日の様子や来場者の反響とともに、オグラ眼鏡店が大切にする「視ることへの誠実さ」を感じていただける内容となっています。

■ オグラ眼鏡店ならではの限定モデル・ラグジュアリーコレクションも充実

本誌では、オグラ眼鏡店オリジナルブランドをはじめ、ショパール、ニナ リッチなどのオグラ眼鏡店だけの限定モデルも掲載。

〈ショパール〉の〈オグラ眼鏡店〉限定モデル〈ニナ リッチ〉の〈オグラ眼鏡店〉限定モデル

さらに、天然素材のシープホーン（羊角）を使用した『フルール ドゥ セゾン』、『ACCCEPT NEO Men's』や、K18素材を採用した『Palme d'Or（パルムドール）』など、上質なアイウェアを求める方に向けた特別なラインアップも紹介しています。

■ 『OGURA MEGANE COLLECTION 2026』について

シープホーン（羊の角）モデル『フルール ドゥ セゾン』、『ACCCEPT NEO Men's』ラグジュアリーコレクション『Palme d'Or（パルムドール）』

『OGURA MEGANE COLLECTION 2026』は、創業85周年を迎えたオグラ眼鏡店のブランドコンセプトや新作アイウェア、創業85周年記念コレクション「OGURA 1941」、ラグジュアリーアイウェア、スポーツサングラス、補聴器サービスなどを掲載した情報誌です。

2026年6月5日よりデジタル版を公開するとともに、6月中旬より全国の「オグラ眼鏡店」「スペックス」各店舗にて冊子版の無料配布を開始いたします。



【カタログ概要】

◆タイトル：OGURA MEGANE COLLECTION 2026

◆仕様 ：A5判／フルカラー／44ページ

◆公開日 ：2026年6月5日（金）

◆配布開始：2026年6月中旬予定

◆配布場所：全国の「オグラ眼鏡店」「スペックス」各店舗（無料）

OGURA MEGANE COLLECTION 2026：

https://www.ogura-megane.co.jp/digitalbook/mook2026/(https://www.ogura-megane.co.jp/digitalbook/mook2026/)

■会社概要

会社名 ： 株式会社オグラ

設立 ： 1954年7月1日

代表者 ： 代表取締役社長 小倉 信典

資本金 ： 3,500万円

事業内容： メガネ専門店の経営、子供メガネ専門店の経営、メガネフレームの開発、

ロービジョン用具の販売、その他光学品の販売、補聴器の販売、

関連商品(ケース他)、コンタクトレンズの販売

URL ： https://www.ogura-megane.co.jp/

https://enfant-megane.com