マウザー、「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」に出展　　サプライヤー企業によるミニプレゼンで設計・モノづくりに必要な最新情報を提供

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、2026年6月17日（水）～19日（金）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展いたします。期間中は、主要サプライヤー6社が実施するミニプレゼンテーションを通じて、設計・モノづくりに役立つ最新情報を発信します。また、マウザーブースでは、電子部品の購入に関するアンケートにご回答いただいた方を対象に、限定ノベルティをプレゼントいたします。

マウザーブース番号：マウザーブース#170

■ 来場登録特設サイト：https://www.mouser.jp/automotiveworld-japan/



「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」は、自動車業界で活躍する技術者・研究者に向けた技術交流の場として開催され、自動車技術分野における国内最大級の展示会です。世界中から最新の車載技術や製品、ソリューションが集結し、次世代モビリティを支える最先端技術を体感できる場として注目を集めています。



会場では、マウザーのサプライヤー企業各社の担当者がミニプレゼンテーションを実施し、製品の概要や特長について紹介します。

・Analog Devices

製品名：Maxim Integrated MAX22216ソレノイドとモータドライバ



4つのプログラム可能な36V ハーフブリッジを内蔵しており、ハーフブリッジあたり最大3.2AFSに対応しています。また、オープンロード検出、インダクタンス測定、プランジャの動作検知、デジタル電流センスモニターなどの高度な診断機能が特長です。

製品ページ：https://www.mouser.jp/new/analog-devices/adi-max22216-solenoid-motor-drivers/(https://www.mouser.jp/new/analog-devices/adi-max22216-solenoid-motor-drivers/)

・Bourns

製品名：HCTSM151207FAL 高クリアランス/沿面距離トランス



最大1500VDCの動作電圧により強化絶縁を実現し、AEC-Q200に準拠した車載グレード製品で、高い信頼性を備えています。

製品ページ：https://www.mouser.jp/new/bourns/bourns-hctsm151207fal-transformers/(https://www.mouser.jp/new/bourns/bourns-hctsm151207fal-transformers/)

・日本ケミコン

製品名：シリーズ ナノ結晶インダクタ（コイル/コア）

高透磁率材料を使用することで、高性能、小型、軽量設計を実現しています。高透磁率材料の採用により、コア体積や銅線の巻数を削減でき、アプリケーションの小型化・軽量化に貢献します。

製品ページ：https://www.mouser.jp/new/chemi-con/chemi-con-fw-inductors/(https://www.mouser.jp/new/chemi-con/chemi-con-fw-inductors/)

・Molex

製品名：Micro-Lock Plusコネクタ



車載およびその他の業界の要件を満たす高温設計で、電気的および機械的信頼性を実現しています。ポジティブロックを用いた1.25mmおよび2mmピッチコネクタで、コンパクト性を犠牲にすることなく固定嵌合保持を実現しています。

製品ページ：https://www.mouser.jp/new/molex/molex-micro-lock-plus-connectors/(https://www.mouser.jp/new/molex/molex-micro-lock-plus-connectors/)

・Vicor

製品名：BCM6135 65A BCM(R) バスコンバータ

高効率絶縁型固定比DC-DCコンバータで、シャーシ実装CM-ChiP(TM)パッケージで提供されます。260VDC～410VDCの高電圧バスから動作し、絶縁されたレシオメトリック32.5VDC～51.3VDCのローサイド・バスを生成します。

製品ページ：https://www.mouser.jp/new/vicor/vicor-bcm6135-bus-converter/(https://www.mouser.jp/new/vicor/vicor-bcm6135-bus-converter/)

・YAGEO Group

製品名：KEMET R41とR46シリーズフィルムコンデンサ

自己修復機能を備えた金属化ポリプロピレンフィルムコンデンサです。KEMET社のR41およびR46シリーズフィルムコンデンサは、ライン直結用途におけるノイズ抑制器として使用され、コンデンサの故障が感電の危険につながる可能性がある場所での使用に適しています。

製品ページ：https://www.mouser.jp/new/kemet-electronics/kemet-r41-r46-capacitors/(https://www.mouser.jp/new/kemet-electronics/kemet-r41-r46-capacitors/)

■ マウザーブース来場者特典

マウザーブースにてSNSをフォロー、またはQRコードからアンケートにお答えいただいた方に、限定ノベルティをプレゼントします。

■「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」詳細

・ 日時：2026年6月17日（水） ～ 19日（金） 10:00 ～ 17:00

※オンライン展 2026年6月10日（水）～7月1日（水）

・ 会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

・ 来場登録：https://www.mouser.jp/automotiveworld-japan/(https://www.mouser.jp/automotiveworld-japan/)

・ 主催：公益社団法人自動車技術会

・ Webサイト：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/(https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/)

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.jp/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。

マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d136133-258-b28d7429cf77c16efae6037097c587a4.pdf