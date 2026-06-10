AI業界のトップランナーが語りつくす待望の翻訳書！ 新刊『AIは世界をどう変えるのか？ 「AIをつくった人たち」の証言から読み解く未来』

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、新刊『AIは世界をどう変えるのか？ 「AIをつくった人たち」の証言から読み解く未来』を2026年6月10日に発売します。本書は、現代のAI革命を牽引する最前線のCEO、チーフサイエンティスト、研究者がAIの主要な論点について語った1冊です。

松尾豊氏（東京大学大学院教授）、絶賛！

若き天才インタビュアーが、AI業界のトップランナーの頭脳に迫る

生成AIの登場で世の中は大きく変化しました。そして今もなお、AIの開発には大きな資金が投じられており、その能力はどんどん向上しています。

この先にあるのは、あらゆる問題をAIが解決してくれる未来なのでしょうか。

本書は、ジェフ・ベゾス、マーク・ザッカーバーグも称賛する「TIME100 AI」選出の若き天才インタビュアーが、AI業界のトップランナーたちに取材した内容を厳選し、テーマ別に編纂した翻訳書です。

OpenAI、Google DeepMind、Anthropic、Metaなど、現代のAI革命を牽引する最前線のCEO、チーフサイエンティスト、研究者たちが、AIの技術的な限界・展望から、人類や経済への影響、AGI（汎用人工知能）が実現する未来までを語ります。

第1章は、LLMはどのように構築されたのか、これまで使われてきた手法はより大規模なモデルでも引き続き有効なのかといったスケーリングの概念について取り扱います。

第2章では、LLMの能力を検証する科学であるevals（評価的枠組み）について議論し、第3章では、大規模言語モデルの内側で何が起こっているのかを解き明かします。

第4章は、生成AIの安全性とアライメントを探り、第5章は、さらなる進歩に必要な投資と資源について考えます。

第6章では、現在のシステムが世界に与える影響を取り上げ、第7章では、AIがAI研究そのものを加速させ、その改善速度が爆発的に上昇する状況について考えます。最後に、第8章では、このテクノロジーが人間レベルの汎用性に到達する時期をインタビュー対象者が予測します。

AI革命の本質について、シリコンバレーの最前線の見るために必読の1冊です。

「スケーリング則――現在のAIの動向を理解する上で最も重要な概念をこの本は解説する。

なぜ半導体が必要なのか、なぜ電力が必要なのか、なぜ世界はここまでAIへの投資に熱くなるのか。それを世界で最先端を走る事業家、エンジニア、研究者の対話の中から理解することができる。

シリコンバレーの生の会話そのままに、さまざまな専門用語や仮説、未来の予測が飛び交うが、そうした生々しい会話にAIと人類の未来像を垣間見ることができる。

AI革命の本質について、シリコンバレーの最前線の景色を見るには必読の書である」

松尾豊氏（東京大学大学院教授）



▼主な登場人物

ダリオ・アモデイ（Anthropic 共同創業者兼CEO）

デミス・ハサビス（Google DeepMind 共同創業者兼CEO）

イリヤ・サツケバー（Safe Superintelligence Inc.共同創業者／元OpenAI チーフサイエンティスト）

エリーザー・ユドコウスキー（AI安全研究機関MIRI共同創設者）

マーク・ザッカーバーグ（Meta 会長兼CEO）

ほか多数

■書籍概要

『AIは世界をどう変えるのか？ 「AIをつくった人たち」の証言から読み解く未来』

原著：ドワルケシュ・パテル

翻訳：株式会社クイープ

発売日：2026年6月10日

定価：3,080円（本体2,800円＋税10%）

仕様：A5・328ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798194288

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27537

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/479819428X

■目次

序文

機械学習の基礎知識

第1章 スケーリングの科学：なぜ、たくさんのデータを入れるとうまくいってしまうのか?

第2章 大規模言語モデルの評価：「ブラックボックス」をどう評価するか?

第3章 大規模言語モデルの内側：モデルの内部では何が起こっているのか?

第4章 生成AI技術の取り扱い方：自分より賢いものをどうコントロールするか?

第5章 AGI実現への投資と資源：1兆クラスタ構想と現実

第6章 AIの社会的影響：いま、世界で何が起ころうとしているのか?

第7章 知能爆発：知性がより優れた知性を生むとしたら?

第8章 AGIはいつ実現するか？

まとめ

■著者プロフィール

ドワルケシュ・パテル Dwarkesh Patel

米国を拠点とするインド系アメリカ人の作家兼ポッドキャスター。人工知能、科学、歴史に焦点を当てた長編インタビュー番組「ドワルケシュ・ポッドキャスト」の司会者。

2024年に『TIME』誌の「最も影響力のあるAI分野の100人（TIME100 AI）」に選出された。