SB C&S、企業の機密データを安全に活用できるSparticleのオンプレミス型生成AI環境「GBase on Spark」の取り扱いを開始

Sparticle株式会社

Sparticle株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：金田 達也、以下「Sparticle」）とSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉、以下「SB C&S」）は、機密データを外部に送信することなく安全に生成AIを活用できるオンプレミス型LLM基盤「GBase on Spark(http://onprem.gbase.ai/products/onspark?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=onspark)（ジーベース オン スパーク）」の取り扱いを2026年6月10日に開始します。

生成AIの業務活用が急速に拡大し、企業ではナレッジ検索や文書作成、データ分析、ソフトウエア開発支援など、多様な用途で導入検討が進んでいます。一方で、機密情報や社内データを外部クラウド環境へ送信することへの懸念から、セキュリティやガバナンスを重視した生成AI活用へのニーズが拡大しており、社内データを安全に取り扱いながら、大規模言語モデル（LLM）の開発・運用を行えるオンプレミス型AI基盤への関心が高まっています。

今回SB C&Sが取り扱う「GBase on Spark(http://onprem.gbase.ai/products/onspark?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=onspark)」は、Sparticleが提供するオンプレミスで生成 AI を活用できる LLM（大規模言語モデル）パッケージ「GBase On-premises(https://onprem.gbase.ai/?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=onspark)（ジーベース オンプレミス）」とNVIDIAのAIインフラ「NVIDIA DGXTM Spark（エヌビディア ディージーエックス スパーク）」をはじめとする各社対応製品を組み合わせたソリューションです。高性能GPU基盤上で大規模言語モデル（LLM）の開発・運用を可能にしながら、企業内データを外部に送信しないセキュアなAI活用環境を実現します。独自のRAG技術とカスタマイズ可能なLLMにより、企業ごとの業務要件に最適化した生成AI環境を構築できます。さらに、テキストだけでなく画像やPDFなど複数形式のデータを扱えるマルチモーダル対応により、自治体や教育機関、製造業、建設業、サービス業など幅広い業界で活用可能です。

今後もSparticleとSB C&Sは、先進的なAIインフラとソリューションの提供を通して、企業のAI活用を支援し、日本企業の競争力強化に貢献します。

【主な特長】

- オンプレミス環境による高いセキュリティ

外部ネットワークに接続することなく、企業内の機密データを安全に活用した生成AI運用を実現します。自治体や教育・医療・金融機関をはじめ、製造業、建設業、サービス業など、機密性の高い情報を扱う幅広い業界に適しています。

- 高性能GPU基盤によるAI処理の最適化

NVIDIAのAIインフラ「NVIDIA DGXTM Spark」をはじめとする各社対応製品上で稼働することで、大規模言語モデルの学習から推論までを高速に実行できます。さらに、手のひらサイズのコンパクト設計により省スペース運用を実現するとともに、導入・運用コストの低減にも貢献します。

- 独自RAG技術とカスタマイズ可能なLLM

企業独自のデータを活用し、高精度な回答生成を実現。業務要件に応じた柔軟なAI構築が可能です。

- マルチモーダル対応と直感的な操作性

テキストだけでなく画像やPDFなどの複数形式のデータを扱えるほか、専門知識がなくても利用できるユーザーインターフェースを備えています。

【製品の詳細】

https://onprem.gbase.ai/products/onspark(https://onprem.gbase.ai/products/onspark)

【製品に関するお問い合わせ】

sbbmb-nvidia-ai@g.softbank.co.jp

Sparticle株式会社について

Sparticle株式会社は、AIを専門とするテクノロジーカンパニーです。AIコンサルティングや研究開発を通して企業の課題解決を支援するとともに、独自のプロダクト開発力を生かし、ビジネスの現場で即戦力となるAIソリューションを提供しています。また、SaaSやクラウドサービスの導入支援にも幅広く対応し、企業のデジタルトランスフォーメーションを総合的にサポートしています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://www.sparticle.com/(https://www.sparticle.com/)

SB C&S株式会社について

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/(https://cas.softbank.jp/)