北の大地が育んだ弾ける甘みと、バター醤油の香ばしさ　ビバパエリア『北海道産スイートコーンのパエリア』新発売

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山、代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する日本最大の宅配パエリア専門店「Viva Paella（ビバパエリア）」は、2026年6月10日（水）より、夏の期間限定商品『北海道産スイートコーンのパエリア』を発売いたします。

■北海道産スイートコーンの甘みと香ばしさを味わう、夏限定パエリア

『北海道産スイートコーンのパエリア』は、北海道産スイートコーンをたっぷりと使用した、この夏限定の新作パエリアです。

北の大地ならではの寒暖差と長い日照時間に育まれた北海道産スイートコーンは、ひと粒ごとに濃厚な甘みを蓄え、シャキッと弾ける食感が特長。甘みを閉じ込めるために、収穫後にすぐに急速冷凍を行い、もぎたてのようなみずみずしさと、フレッシュな香りをそのまま味わえるよう仕上げました。

パエリアライスには北海道産米を使用。牛肉や香味野菜の旨みを凝縮した特製ビーフソテースープでじっくり焼き上げることで、コーン本来の風味を引き立てながら、奥行きのある味わいに仕上げています。

さらに、仕上げのバター醤油が香ばしさとコクをプラス。噛むほどに広がるコーンの豊かな風味と、ジュワッと広がるバター醤油の香りが食欲をそそります。

粗びきソーセージの旨みやダイスオニオンの甘みも重なり合い、シンプルながら満足感のある、夏にぴったりの一皿です。

北海道産スイートコーンのパエリア

Pサイズ(パエリアライス200g、1人前）

1,690円

Mサイズ（パエリアライス400g、2人前）

2,380円

Lサイズ（パエリアライス600g、3人前）

3,340円

■レモンを搾って、爽やかな味わい変化も

パエリアに添えてあるフレッシュレモンを搾ることで、バター醤油のコクに爽やかな酸味が加わり、よりさっぱりとした味わいに。暑い季節にも食べ進めやすい、味わいの変化をお楽しみいただけます。

※販売期間は変更になる場合があります ※価格は税込です ※写真はイメージです

◆お届けエリア拡大中！全国に435店舗を展開！あなたの街のViva Paella（ビバパエリア）

日本最大の宅配パエリア専門店Viva Paellaは、2008年5月に1号店をオープン。本格パエリアをお楽しみいただくために、ご利用エリアを拡大し、全国に435店舗（2026年2月末現在）を展開しています。

【宅配パエリアのビバパエリア 公式サイト】 https://www.pizza-la.co.jp/paella/