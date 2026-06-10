シリーズ累計42万部突破!!　KCA『男嫌いな美人姉妹を名前も告げずに助けたら一体どうなる?』第5巻が2026年6月10日（水）に発売!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、カクヨム発・話題の濃厚ラブコメ『男嫌いな美人姉妹を名前も告げずに助けたら一体どうなる?』（漫画：司馬淳子、原作：みょん、原作イラスト：ぎうにう）第5巻を2026年6月10日（水）に発売いたします。

本作は、ひょんなことから近所の美人姉妹と関わることになってしまった主人公・隼人（はやと）が、美人姉妹の姉・亜利沙（ありさ）と妹・藍那（あいな）2人の、それぞれの“愛”の形と向き合うことになる、濃厚ハーレムラブコメ作品です。

原作小説は早くも8巻を数え、コミックスを合わせたシリーズ累計部数は42万部を突破いたしました（※2026年6月10日現在、電子含む）。

今回のコミックス第5巻でも、司馬淳子先生描き下ろしのちょっとH!?なエピソードを13ページも収録。前巻に引き続きカバー下のギミックや幕間などにもご注目ください。

あらすじ

無事、進級した隼人と美人姉妹。

クラス分け、お忍びデート、そして告白イベント!?

そんな中、母・咲奈（さきな）さんが倒れてしまい……。

予測不能の濃厚ラブコメ、美人姉妹との絆が深まるコミックス5巻!!

カドコミ連載ページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_004584_S/episodes/KC_0045840000100011_E?episodeType=first

特典情報

＜ゲーマーズ＞描き下ろしブロマイド

https://www.gamers.co.jp/pd/10891345/

＜メロンブックス＞描き下ろしイラストカード

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3578834

＜WonderGOO＞ポストカード

https://www.wonder.co.jp/benefit/schedule/comic/?s=1&y=2026&m=6&k=男嫌いな美人姉妹(https://www.wonder.co.jp/benefit/schedule/comic/?s=1&y=2026&m=6&k=%E7%94%B7%E5%AB%8C%E3%81%84%E3%81%AA%E7%BE%8E%E4%BA%BA%E5%A7%89%E5%A6%B9)

※WonderGOOコミック特典情報ページへ遷移します。

＜COMIC ZIN＞イラストカード

https://shop.comiczin.jp/products/detail.php?product_id=10042505

＜とらのあな＞描き下ろしイラストカード

https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012789212/

※特典配布は在庫が無くなり次第終了となります。

※配布期間、配布方法については書店によって異なります。

※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いします。

書誌情報

書名：男嫌いな美人姉妹を名前も告げずに助けたら一体どうなる? 5

漫画：司馬淳子

原作：みょん

原作イラスト：ぎうにう

定価：924円（本体840円＋税）

発売日：2026年6月10日（水）

判型：B6判

ページ数：162ページ

ISBN：978-4-04-117545-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322603000252/)

（C）Shiba Junko 2026

（C）Myon, Giuniu 2026

原作情報

▼角川スニーカー文庫『男嫌いな美人姉妹を名前も告げずに助けたら一体どうなる？』

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細一覧はこちら ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/search/?kw=%E7%94%B7%E5%AB%8C%E3%81%84%E3%81%AA%E7%BE%8E%E4%BA%BA%E5%A7%89%E5%A6%B9%E3%82%92%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%82%82%E5%91%8A%E3%81%92%E3%81%9A%E3%81%AB%E5%8A%A9%E3%81%91%E3%81%9F%E3%82%89%E4%B8%80%E4%BD%93%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B?&label=154&releaseDate=1)

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