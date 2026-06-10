【本日6月10日出荷開始】山形県産さくらんぼの価値を“味わう時間”へ。新パッケージを発表

株式会社ローカルブライト

株式会社ローカルブライト（本社：山形県村山市、代表取締役CEO：鈴木祐一郎）は、2026年産山形県産さくらんぼ（JAみちのく村山産）の出荷開始に合わせ、新たなパッケージデザインを発表しました。

近年、気候変動による高温障害などの影響で、山形県を代表する特産品であるさくらんぼの生産環境は大きく変化しています。そうした中、ひと粒ひと粒の価値はこれまで以上に高まっています。

本パッケージは、単に果実を包むための箱ではなく、生産者の思いや自然の恵み、そして旬の果実を囲む豊かな時間まで届けたいという考えから開発しました。

従来の鮮度訴求中心のデザインから発想を転換して「人生は、さくらんぼのように。」をテーマに、“味わう時間そのもの”に価値を添えるパッケージとして提案します。

気候や栽培環境の変化をきっかけに

山形県の特産品であるさくらんぼは、近年の高温障害や気象変動の影響を受け、2024年産、2025年産と厳しい生産状況が続きました。

一方、2026年産は開花期の天候に恵まれ、作柄の回復が期待されています。その背景には、生産者による日々のていねいな栽培管理や品質向上への努力があります。

私たちは、このような環境変化の中で生まれる果実の価値を、単なる容量や等級だけでなく、その背景にある物語や人の営みとともに伝えたいと考えました。

さくらんぼを手に取る方々に、ひと粒の向こう側にある自然、生産者、そして季節の豊かさを感じていただくこと。それが今回のパッケージ開発の原点です。

ローカルブライトは今後も、地域の農産物を「商品」としてだけでなく、「体験」や「物語」とともに届ける取り組みを進めてまいります。旬のさくらんぼを囲む時間が、家族や大切な人との会話を生み、日常を少し豊かにする―。本パッケージには、そんな願いを込めています。

“味わう時間そのもの”に価値を添えるデザイン

■ 自然の恵みと、食卓での体験をつなぐ

本パッケージは、さくらんぼが育まれる自然の豊かさと、食卓でのひとときをやさしく結びつけることをコンセプトとしています。天面にはハチやヒヨドリなどの生きものたちを描き、側面には楽曲『Life Is Just a Bowl of Cherries』の楽譜をあしらいました。

「人生は、ボウル一杯のさくらんぼのように楽しいもの」--そんな想いを、そっと箱に込め、味わう時間にやさしい広がりをもたらします。

■ 青が生み出す、上質な存在感

西洋のアンティーク陶磁器を思わせる青を基調とすることで、売り場でも印象に残る存在感を演出しました。贈答品としての上質感と、日常にもなじむやわらかさを兼ね備えたデザインに仕上げています。

■ 見えないところで支える安心感

デザイン性だけでなく、機能面にも配慮しています。箱の両縁には底面まで通る孔を設け、出荷時に棒状資材を通すことで荷崩れを防止。輸送時の破損リスク軽減に加え、生産者の皆さまの積載・運搬作業の安定性や効率性向上にもつながっています。

■ 日々の時間を、少しだけ特別に

箱に描かれた自然や音楽に想いを巡らせながら、旬のさくらんぼを味わうひとときが、少しだけ特別な時間へと変わる。本パッケージには、そんな日常を豊かにする体験価値を込めました。

「食べる」だけで終わらない、心まで満たされるひとときをお届けします。

■ 会社概要

会社名：株式会社ローカルブライト

所在地：山形県村山市

代表取締役 CEO：鈴木祐一郎

事業内容：BtoG事業/Creative事業/R&D事業

■ 取扱場所

本パッケージを採用した山形県産さくらんぼ（佐藤錦、紅秀峰、やまがた紅王）は、全国の果物専門店をはじめ、オンラインショップやふるさと納税を通じてお求めいただけます。

【実店舗】

・果物専門店 ほか

【JAみちのく村山オンラインショップ】

・JAみちのく村山 旬の味直送便(https://store.shopping.yahoo.co.jp/mitinokum6262/)

【ふるさと納税ポータルサイト】

・山形県村山市(https://www.city.murayama.lg.jp/shisei/zaisei/furusatonouzei/furusatonouzeitop.html)

・山形県大石田町(https://www.town.oishida.yamagata.jp/chousei/furusato/index.html)

・山形県尾花沢市(https://obanazawa-furusato.jp/)

※取り扱い品種は、販売先や販売時期により異なる場合がございます。

※受付期間や掲載内容は、各店舗・サイトにより異なる場合がございます。

※最新の取り扱い状況については、各店舗・サイトにてご確認ください。

株式会社ローカルブライト

会社名：株式会社ローカルブライト

所在地：山形県村山市

代表取締役 CEO：鈴木祐一郎

事業内容：BtoG事業/Creative事業/R&D事業