OTT領域のクリエイティブ研究開発組織「Creative DX Lab」を発足

株式会社AJA

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）の100%子会社である株式会社AJA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野屋敷健太）は、テレビデバイスを含むOTT領域の動画クリエイティブ（CM/配信先の番組コンテンツ）を解析し、マーケティングの投資対効果（ROI）を最大化することを目的とした専門組織「Creative DX Lab」の発足をお知らせいたします。

「Creative DX Lab」が取り組むこと

このたび発足した動画クリエイティブ領域におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させる専門チーム「Creative DX Lab（クリエイティブ・ディーエックス・ラボ）」は、広告主・代理店・メディアそれぞれの課題に対応し、広告効果の最大化を目指すべく、3つの柱を軸に取り組みを強化いたします。

1．OTT領域における動画クリエイティブの広告効果解析

OTT領域における過去の配信結果に基づき、動画クリエイティブのどの要素が広告効果に寄与したかデータに基づき定量的に解析。データドリブンな意思決定を支援します。

2．トップディレクター監修による高品質且つOTTの広告効果最大化を図る動画クリエイティブを制作

分析結果をもとに、広告効果の高いクリエイティブを制作します。

3．動画クリエイティブを最適なOTTメディアへ配信

配信結果をもとに、「どの動画を、どのメディアで、誰に見せるか」を解析。最適なクリエイティブとメディアの組み合わせを導き出し、媒体特性に合わせた最適な視聴体験を提供することでROIを高めます。

これらの仕組みを通じ、「分析→制作→配信→改善」のサイクルを高速かつ継続的に回すことで、再現性のある広告効果の高いクリエイティブ配信を実現します。

「Creative DX Lab」は、すべての関係者が成果を実感できる広告運用の新たなスタンダードの構築を目指してまいります。

株式会社AJAとは

当社では、これまでサイバーエージェントグループがメディア運営において培ったノウハウや技術力を強みに、デジタル広告とマス広告の評価方法のギャップを埋め、広告配信の明確な見える化を実現するとともに、ブランド広告主企業の課題解決と広告効果向上に努めてまいります。

▼会社概要

社名：株式会社AJA （読み：アジャ）

所在地：東京都渋谷区宇田川町40番1号

設立：2016年11月1日

代表者：代表取締役社長 野屋敷健太

事業内容 ：アドテクノロジー事業

▼株式会社AJA 公式サイト

https://aja-kk.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

https://aja-kk.co.jp/contact