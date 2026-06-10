『エクセル』、リニューアル発売初月の売上が旧品比220%※と好調の「スキニーリッチシャドウ N」から、新たに“透明感モーヴカラー”登場

常盤薬品工業株式会社

2026年7月14日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社:東京都港区）は、メイクアップブランド『エクセル』の極上4色シャドウ「スキニーリッチシャドウ Ｎ」の新色「ＳＫ０８（カシミヤブラウン）」を発売いたします。

◆発売日はメーカー出荷日となります。購入可能日は各店舗により異なります。

◆6月23日よりエクセル公式オンラインショップ及びロフト、6月26日よりプラザ、6月30日よりAmazonにて先行販売いたします。

サナ エクセル スキニーリッチシャドウ Ｎ ＳＫ０８

2026年2月にリニューアル発売した「スキニーリッチシャドウ Ｎ」は、ブランドの看板アイテム「スキニーリッチシャドウ」の色展開・ツヤ感・密着力をすべてアップデートさせた新アイシャドウ。リニューアルでは、パレットの4色それぞれの美しさや発色、濃淡までを徹底的に見直し、グラデーションだけではなく、もっと自由にメイクを楽しめるアイシャドウへと進化しました。

よりなめらかにぼかしやすく、見たままのくすみのない美しさが続く、テクニックいらずの使い心地。流行りを問わず使えるカラーと使い心地の良さが話題を呼び、発売初月から旧品の前年月平均220％※の売上を記録。発売直後からSNSを中心に大きな反響を集め、初心者から上級者まで多くのお客様にご愛用いただいております。

初の新色「カシミヤブラウン」は凛としたシックなモーヴカラー。青みを感じながらもくすまず、上品に目元を彩る、抜群の透明感を叶えた色味です。

※当社セルインデータ（金額）：「サナ エクセル スキニーリッチシャドウ Ｎ」発売月（2026年2月）売上と前年の旧品「サナ エクセル スキニーリッチシャドウ」（2025年2月～2026年１月）売上の月平均を比較

【SNSで話題となった限定色が進化して定番化！】

「ＳＫ０８（カシミヤブラウン）」は、リニューアル前の2024年に発売した限定色「ＳＲ１４（クラッシィブラウン）」をベースに開発しました。発売当初から話題を呼び、あっという間に完売する店舗が続出。SNSでも多く取り上げられたカラーです。この度、定番化を期待されるお客様の熱いお声にお応えし、今回のリニューアルで新色として採用しました。

「ＳＲ１４（クラッシィブラウン）」の、青みとブラウンの程良いバランスをベースに、左下のまろやかなピンクブラウンを深みのあるトープブラウンに調整。透明感のある上品なカラーに仕上げました。

【「スキニーリッチシャドウ N」が、自然な陰影と上品なツヤを叶える理由】

重ねるだけで美しい 色とツヤが溶け合う極上の4色パレットアイシャドウ

エクセル スキニーリッチシャドウ ＳＲ１４（クラッシィブラウン）

１.よりなめらかになった粉質で、発色・陰影が自由自在に

肌なじみの良いベージュ～ブラウンだけを厳選した4色パレット。

なめらかにぼかしやすい処方で、より自然に色が溶け合い、奥行き感を演出します。

２.まぶたに上品なツヤ感・立体感を

4色すべてに、くすみをカバーするトーンアップパール配合。

輝き方の異なる微細／高輝度パールの絶妙なバランスで、繊細で上質なツヤめきを演出します。

３.密着力と色もちで、見たままの発色が長時間持続

フィットオイル※1配合。粉飛びせず、

しっとり溶け込むような密着感を実現しました。

くすみのない美しさを長時間キープします。

乾燥を防ぐ保湿成分 in

※1 リンゴ酸ジイソステアリル

【LINE UP】 いろいろな肌トーンに対応した選びやすいラインアップ

ＳＫ０１ トゥルーブラウン

クリアなニュートラルブラウンで洗練された印象に

ＳＫ０２ フォギーブラウン

気品のあるグレージュブラウンで端正な印象に

ＳＫ０３ ロイヤルブラウン 旧品 ＳＲ０３を引き継いだカラー

ほんのりピンクニュアンスで優しげな印象に

S Ｋ０４ ベージュブラウン 旧品 ＳＲ０１を引き継いだカラー

肌なじみの良いベージュブラウンでナチュラルな印象に

ＳＫ０５ アプリコットブラウン

温かみのあるオレンジブラウンで華やかな印象に

ＳＫ０６ センシュアルブラウン 旧品 ＳＲ０６を引き継いだカラー

色香のあるバーガンディーブラウンで上品な印象に

ＳＫ０７ ピオニーブラウン 旧品 ＳＲ１０を引き継いだカラー

パープル溶け込むピンクブラウンで繊細な印象に

ＳＫ０８ カシミヤブラウン NEW

凜としたモーヴブラウンでシックな印象に

【HOW TO】

グラデーションだけじゃない、1つのパレットで無限の楽しみ方！

順番に重ねてグラデーションをつくるのはもちろん、１色1色のクオリティを突き詰め、4つのカラーそれぞれをもっと楽しめるパレットです。

単色使いから４色使いまで、どのように塗っても美しく決まる捨て色なしの配色。

様々な塗り方で楽しんでみてください！

（左上）目元を明るく整える、トーンアップベースカラー

＜オススメhow to＞

上下のまぶたの中央に重ねると立体感が引き立ちます。

（左下）まぶたに奥行きを生み出す、ワントーン深いニュアンスカラー

＜オススメhow to＞

単色使いで一気に深みのあるモードな印象に。

（右上）輝度の高いパールを配合した、印象をぱっと変えるニュアンスカラー

＜オススメhow to＞下まぶたにひと塗りすると自然な涙袋が完成！

（右下）旧品よりも少し発色をやわらげたシェードカラー 締め色にも！

＜オススメhow to＞

目尻側に細くふんわり影を足して目幅拡張に！

【デザイン】

デザイン面でも、今もこの先も長く使える極上のアイシャドウ

深みのある上質なブラウンパッケージに変更。

プラスチック使用量を17％削減※し、手にフィットするスマートなコンパクトに進化しました。

ポーチに入れても美しい上品さや、重厚感を感じていただけるようなブラウンカラーのパッケージ。

ケースの耐久性や傷のつきにくさも改良しております。

※ 旧品「サナ エクセル スキニーリッチシャドウ」との重量比

【企画担当者のコメント】

『エクセル』企画担当 河本桃子

リニューアル前の「スキニーリッチシャドウ SR14」を限定発売した際、お客様から再販や定番化を待ち望む熱いお声を多数いただいていたのが印象的で、今回、より進化させた商品を企画しました。

青みがありながらもすっと目元になじむ使いやすさは、「スキニーリッチシャドウ」ならではかと思います。

「スキニーリッチシャドウ」は様々な楽しみ方ができるアイシャドウですが、今回の新色SK08は特に、上2色を使うと透明感抜群な仕上がり、下2色も重ねると奥行きのあるシックな仕上がりと、1つで印象をガラッと変えやすいパレットです。

気分によって使い分けを楽しんでください！

【ブランドアップデート】

2025年秋より新コンセプト「あなたの意思が、美しい。」を

掲げ、”自分らしく美しくありたいと願う人に、

自分を信じる力をくれる”ブランドへとアップデート。

自分本来の美しさを引き出し活かす製品をお届けします。

■エクセル ブランドサイト：excelmake.com(https://noevirgroup.jp/excel/)

■エクセル Instagram：@excelmake(https://www.instagram.com/excelmake/?hl=ja)

■エクセル X：@excelmake_tokyo(https://x.com/excelmake_tokyo)

【読者お問い合わせ先・販売店など】

■常盤薬品工業株式会社 お客さま相談室（サナ） 0120‐081‐937

全国のバラエティショップ、ドラッグストア、量販店 等

＊ブランドサイトからもお買い求めいただけます