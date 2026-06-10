マテリアルリサイクルPP「NOVAORBIS(TM)-MR」、自工会公表目標値に適合した新グレードを開発

日本ポリプロ株式会社

日本ポリプロ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯島 要、以下「当社」）はサーキュラーエコノミー、カーボンニュートラルに貢献するポリオレフィン製品「NOVAORBIS(TM)（ノバオルビス(TM)）」のラインナップの一つであるマテリアルリサイクルポリプロピレン「NOVAORBIS(TM)-MR」において、一般社団法人 日本自動車工業会（以下「自工会」）が公表した再生樹脂の物性目標に適合する新たなグレードの開発を行いました。

従来、マテリアルリサイクル材はバージン材と比較して物性や性能の低下が課題とされてきましたが、当社では高品質なリサイクル原料の選定と独自の配合設計技術を組み合わせることで、バージン材と同等レベルの物性を達成しております。

※1：自工会が公表している目標値に関しては以下の資料をご参照ください。

https://www.jama.or.jp/operation/ecology/recycle/pdf/Initiatives_of_the_JAMA_to_Promote_the_Use_of_Recycled_Plastics.pdf

※2：ポストコンシューマーリサイクル率

本マテリアルリサイクルPPは6月17日～19日にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 名古屋」にてサンプル展示を行います。この機会に高品質な「NOVAORBIS(TM)-MR」の性能を会場でお確かめください。

わたしたちは今後もNOVAORBIS(TM)という製品を通じて、社会の発展と快適な地球環境の調和を目指したソリューションを提供してまいります。

NOVAORBIS(TM)の取り組みや各ソリューションの詳細に関しましてはお気軽にお問い合わせください。

Webサイト ：https://www.j-polypropylene.com/products/novaorbis/

お問い合わせ：https://www.j-polypropylene.com/contact/products-inquiry/