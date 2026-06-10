「写真の自分に自信がない」Z世代女性の約8割が容姿に満足できず・・・理想の加工レベルは“自然に盛れる加工”？

株式会社 Truesight Japan

株式会社Truesight Japan（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：Mitta Zhang）は、18歳～35歳の女性を対象に、「Z世代女性における写真撮影・加工の実態および写真スタジオの利用実態」に関する調査を行いました。

SNSの普及により、日常的に写真でコミュニケーションを取る機会が増加しています。

特にZ世代にとって、自分の姿を写真に残し、共有することは当たり前の習慣となりました。

一方で、デジタル技術の進化により、理想の姿を簡単に作り出せるようになったことで、他者からの視線や自身の容姿に対する意識はより複雑化しています。

日常的に写真に触れる機会が多い中で、自身の「写真写り」や「加工」に対して、どのような思いを抱えているのでしょうか。

そこで今回、株式会社Truesight Japan（https://www.evoto.ai/ja/about）は、18歳～35歳の女性を対象に、「Z世代女性における写真撮影・加工の実態および写真スタジオの利用実態」に関する調査を行いました。

調査概要：「Z世代女性における写真撮影・加工の実態および写真スタジオの利用実態」に関する調査

【調査期間】2026年4月28日（火）～2026年4月29日（水）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】308人

【調査対象】調査回答時に18歳～35歳の女性と回答したモニター

【調査元】株式会社Truesight Japan（https://startupclass.co.jp/online/companies/1846/）

【モニター提供元】サクリサ

※本調査は、特定の外見や価値観を推奨・評価することや、いわゆるルッキズム（外見至上主義）を助長することを目的としたものではありません。あくまで、写真撮影や加工に関する実態や意識を把握するために実施されたものであり、回答内容は個人の主観的な認識に基づくものです。

写真に写る自分が「好きではない」「どちらともいえない」と回答した方は約8割！

はじめに、「自分が写真に写ることについてどのように感じているか」と尋ねたところ、約8割の方が『どちらともいえない（28.2％）』『あまり好きではない（24.7％）』『まったく好きではない（23.4％）』と回答しました。

多くの方が、自身が被写体になることに対して積極的ではないようです。

「自身の見た目について、どの程度満足しているか」と尋ねたところ、約8割の方が『どちらともいえない（27.0％）』『あまり満足していない（26.0％）』『まったく満足していない（22.4％）』と回答しました。

前問の「写真に写るのが好きではない」と答えた方の割合と近い傾向が見られることから、自身の見た目に対する満足度の低さが、被写体になることへの抵抗感に影響している可能性が考えられます。

では実際の容姿への評価と、写真に写った自身の姿への評価にはどのような違いがあるのでしょうか。

「写真に写ったご自身の見た目について、どの程度満足しているか」と尋ねたところ、約8割の方が『どちらともいえない（25.0％）』『あまり満足していない（29.5％）』『まったく満足していない（25.7％）』と回答しました。

普段の自己評価よりも「写真を通した自分の姿」に対して、さらに厳しい評価を下す傾向が見られます。

では、具体的にどのような部分を見たときに、写真の写りに不満を感じるのでしょうか。

「写真に写った自分について『写りが悪い』と感じるとき」について尋ねたところ、『顔の輪郭やバランスが気になるとき（39.3％）』と回答した方が最も多く、『肌の状態が悪く見えるとき（ニキビ・くすみなど）（36.4％）』『表情がうまく作れていないとき（35.1％）』と続きました。

顔の輪郭や肌質といった「根本的な容姿の要素」と、「表情」の両面から不満が生じていることが明らかになりました。

「写真に写った自分について『写りが良い』と感じるとき」について尋ねたところ、『肌がきれいに見えているとき（透明感・なめらかさなど）（31.5％）』と回答した方が最も多く、『表情が自然・魅力的に見えるとき（29.6％）』『顔のバランスや輪郭が良く見えるとき（27.6％）』と続きました。

前問で「写りの悪さ」の原因として上位に挙がった項目が解消された状態こそが、「写りの良さ」を実感する条件となっていることが分かります。

中でも「肌のきれいさ」が最も多く挙げられていることから、透明感やなめらかさといった肌の質感が、写真を通した自身の評価を向上させる重要な要素になっていることがうかがえます。

他撮りで一番気を付けていること第1位は「髪型や身だしなみを整える」！

次に、「他の人に写真を撮ってもらう際に、気をつけていること」について尋ねたところ、『髪型や身だしなみを整える（30.8％）』と回答した方が最も多く、『表情（笑顔・キメ顔など）を意識する（26.0％）』『顔の角度や向きを調整する（18.2％）』と続きました。

他人に撮影を委ねる場面では、「髪型・身だしなみ」や「表情」、「顔の角度や向き」といった「自分自身で即座にコントロールできる要素」に意識が向いていることが示されました。

アングルや光の加減などを細かく指定できないからこそ、被写体として整えておける部分に注力し、少しでも写りを良くしようとする意識があるのではないでしょうか。

「自撮りをする際に、気をつけていること」について尋ねたところ、『表情（笑顔・キメ顔など）を意識する（27.0％）』と回答した方が最も多く、『髪型や身だしなみを整える（23.7％）』『顔の角度や向きを調整する（21.1％）』と続きました。

他撮りでは「身だしなみ」がトップでしたが、自撮りでは「表情」と「角度」への意識が高まる傾向が見られました。

自撮りがスマートフォンの画面で自分の写りを確認しながらリアルタイムで微調整できるという特性を持っているためと考えられます。

自分が最も魅力的に見える「ベストな角度や表情」を意図的に作り出そうとする、より能動的な姿勢がうかがえます。

また、「自分が写っている写真（カメラ、スマートフォンのカメラで撮影したもの）を加工したい・加工してほしいか」と尋ねたところ、4割以上の方が『とても加工したい・してほしいと思う（14.3％）』または『やや加工したい・してほしいと思う（30.2％）』と回答しました。

自分が写った写真に対して何らかの補正や調整を加えたいと考えている方が一定数いることが明らかになりました。

日常的に写真を撮る機会が多い中で、そのままのデータで残すのではなく、加工を加えることがごく一般的な選択肢になっている可能性があります。

ここからは、前問で『とても加工したい・してほしいと思う』『やや加工したい・してほしいと思う』と回答した方にうかがいます。

「どのような理由で自分が写った写真を加工したいと思うか」と尋ねたところ、『自分の理想のイメージに近づけたい（53.3％）』と回答した方が最も多く、『容姿にコンプレックスがある（48.9％）』『写真に写った自分が実物と異なるように感じる（19.0％）』と続きました。

加工の動機には、理想のイメージを追求したいという志向だけでなく、容姿への悩みや自己イメージとのギャップを補正したいという側面も見られました。

また、約2割の方が「写真に写った自分が実物と異なるように感じる」と回答しており、理想の自分を作り込むためだけでなく、カメラ特有の写りの違和感を「本来の自分の姿」に修正する目的で加工を利用しているようです。

「自分の見た目をより良くするために、どの部分を加工したいと思うか」と尋ねたところ、『肌をきれいに見せたい（ニキビ・くすみ・クマ・しみなど）（62.0％）』と回答した方が最も多く、『顔の輪郭を整えたい（40.9％）』『目を大きくしたい（31.4％）』と続きました。

約6割の方が「肌」と回答しており、他の部分と比べても際立って高いニーズがあることが示されました。

まずは全体のベースとなる肌質をきれいに整えつつ、輪郭やパーツのバランスもしっかりと調整して、自身の理想とする見え方に近づけたいという複合的なニーズがうかがえます。

では、加工に対するニーズは高いものの、どこまでの変化を求めているのでしょうか。

「自分の見た目をより良くするために、どの程度加工したいと思うか」と尋ねたところ、『肌補正（ニキビ・クマ・しわ消しなど）を行う（56.9％）』と回答した方が最も多く、『顔や体の印象が少し良くなる程度の加工を行う（小顔・目を大きくなど）（46.7％）』『写真全体の明るさや色味などの調整のみ行う（38.0％）』と続きました。

これまでの質問でも、「写真写りが良く見えると感じるポイント」として“肌”は上位に挙がっており、今回の結果からも、見た目の印象において肌の状態が特に重視されていることがうかがえます。

肌は顔全体の清潔感や明るさを左右しやすいため、まずはベースとなる肌質を整えたうえで、輪郭やパーツのバランスも調整し、自身の理想とする見え方に近づけたいという複合的なニーズがあるようです。

また、「ご自身の加工の程度」について尋ねたところ、約9割の方が『軽く加工する程度だと思う（50.4％）』または『一般的な範囲で加工していると思う（37.2％）』と回答しました。

多くの方が自身の加工を「自分の加工はやりすぎではない」「あくまで自然な範囲に収まっている」と認識していることがうかがえます。

一方で、多くの方が「自然な範囲で加工している」と認識しているものの、実際にどの程度の加工が“ちょうど良い”と感じられているのか、その基準が分からないという方も多いのではないでしょうか。

ここからは、回答者には加工度合いを開示せず、写真のみを見て好みの加工を選択していただきました。

※画像左上は無加工

※回答者には加工度合いの説明文は表示されず、写真のみで好みの加工を選択

※最も多く支持された画像を赤枠で囲っています。

※本調査は、特定の外見や価値観を推奨・評価することや、いわゆるルッキズム（外見至上主義）を助長することを目的としたものではありません。あくまで、写真撮影や加工に関する実態や意識を把握するために実施されたものであり、回答内容は個人の主観的な認識に基づくものです。

部位別に好まれる加工レベルには、項目ごとに異なる傾向が見られました。

「肌」は他の部位と比較して、肌トラブルは完全に消したいが、人間らしい肌の質感を残した状態が支持される傾向にあります。

また、「身体」では比較的強めの加工が支持されました。肌と顔を組み合わせた加工では、明るい透明感のある肌色と顔サイズをやや小さくした加工が最も多く選ばれました。

「盛れた」写真の行き先とは？約7割が「自分の思い出記録用」に活用

「知っている写真加工アプリ」について尋ねたところ、『SNOW（38.3％）』と回答した方が最も多く、『BeautyPlus（28.9％）』『BeautyCam（19.8％）』と続きました。

上位には長年支持されている定番のアプリが並び、写真加工において高い認知度を維持していることが明らかになりました。

では、実際に使っている写真加工アプリは何なのでしょうか。

前設問で使用しているアプリを選択した方に、「使っている写真加工アプリ」について尋ねたところ、『SNOW（32.6％）』と回答した方が最も多く、『BeautyPlus（24.4％）』『BeautyCam（18.7％）』と続きました。

前問の「知っているアプリ」の順位とほぼ一致しており、認知度の高さが実際の利用に直結している傾向にありました。

次に、「写真加工アプリに月々支払っている金額」について尋ねたところ、『課金していない（71.3％）』と回答した方が最も多く、『500円～1,000円未満（11.0％）』『1,000円～1,500円未満（6.6％）』と回答しました。

約7割の方が無料でアプリを利用している一方で、一定数は月額料金を支払っていることから、写真加工アプリには「無料で気軽に使うもの」という認識が主流でありながらも、より高度な機能や理想的な仕上がりを求めて課金するユーザー層も存在していることがうかがえます。

最後に、全員に「自分の写っている写真を使用する主な用途」について尋ねたところ、『自分の思い出記録用（66.6％）』と回答した方が最も多く、『家族・友人に共有するため（27.6％）』『Instagramに投稿するため（20.5％）』と続きました。

不特定多数に向けたSNSへの公開よりも、自分自身で見返すための「記録」や、近しい関係性の人との「共有」が主な目的となっていることが示されました。

不特定多数に向けたSNSを通じて他者からの見られ方を意識する側面と、「自身が見返した際の満足度を高めたい」という、自分自身に向けた動機も大きな割合を占めている状況がうかがえます。

【まとめ】Z世代女性における写真加工の新常識

今回の調査で、18歳～35歳のZ世代女性における写真撮影および写真加工に関する利用実態が明らかになりました。

全体の約8割が写真を通した自身の容姿に不満や抵抗感を抱えており、特に「顔の輪郭」や「肌の状態」が写りの評価を左右する大きな要因となっています。

不満を解消する手段としては、元の顔立ちを大きく変えるような過度な加工ではなく、元の姿を活かした「少し良くなる程度の自然な加工」がベースとして支持されています。

ただ、画像を用いた比較調査からは、部位によって求める「理想の基準」が明確に異なることも明らかになりました。

肌や顔のパーツに関しては、人間らしい質感を残した「本来の自分に近づける微調整」が求められる一方で、体型に関してはかなり細い仕上がりが好まれる傾向が確認されています。顔周りには「ありのままの自然な美しさ」を求める半面、プロポーションに対しては「スタイルの良さ」という理想をストレートに追求する心理が働いており、単なる“自然さ”にとどまらない、Z世代女性の複雑かつ精緻な美意識がうかがえます。

また、加工した写真の用途として「SNSへの投稿」を意識する層がいる一方、約7割が「自分の思い出記録用」と回答しました。現代のZ世代女性にとって写真加工とは、単なる他者へのアピールではなく、「自分自身が見返したときに心地よくいられるため」の、日常的な身だしなみの一部になっていると言えます。

今後は、このような意識の変化を踏まえ、加工の在り方や自己認識との関係性についてさらなる分析が求められると考えられます。

プロクオリティの自然な肌補正をワンクリックで。AI画像編集ソフトウェア『Evoto』

今回、「Z世代女性における写真撮影・加工の実態および写真スタジオの利用実態」に関する調査を実施した株式会社Truesight Japanは、写真編集の手作業をAIで自動化する画像編集ソフトウェア「Evoto」（https://www.evoto.ai/ja）を提供しています。

■『Evoto』とは

プロ写真家の編集作業を効率化し、品質と生産性を両立するAI写真編集ソフトです。顔や肌の自動補正、背景や服装の調整といった編集作業をリアルタイムかつ直感的に実現。小規模スタジオから大手上場企業まで幅広いユーザーに支持され、世界中のプロフェッショナルから高い評価を受けています。現在、パソコン版、iPad版、スマートフォン版（iPhone/Android）を提供しています。

詳細はこちら :https://www.evoto.ai/ja

■Evotoが選ばれる理由

１.AIによる高度な自動補正と顔修正

ワンクリックで顔のシワやニキビの除去、自然な肌の質感補正、髪の乱れ修正、色味調整、背景変更などを実行します。

特に「人物写真」のレタッチに強く、これまで手作業で行っていた複雑な編集をAIが代替し、プロクオリティの仕上がりを瞬時に実現します。

２.大量写真の一括編集による大幅な業務効率化

数百枚から数千枚に及ぶ大量の写真を一括で処理することが可能です。

ウエディングやプロフィール撮影を行う写真スタジオやフォトグラファーが抱える、膨大なレタッチ作業の時間を大幅に削減します。

３.幅広いクリエイターのニーズに対応

プロのフォトグラファーはもちろん、ECサイト・広告制作の担当者、SNS向けに大量の画像を制作するクリエイターまで、写真編集に関わるあらゆる層の業務を強力にサポートする次世代のツールです。

■主な機能

・肌・顔の補正（シワ・ニキビ除去、自然な質感調整）

・髪の乱れ修正

・色味・明るさの自動調整

・背景の変更・透過

・数百～数千枚の一括バッチ処理

代表的な機能の詳細：https://www.evoto.ai/ja/features

■Evotoダウンロード

PC版：https://www.evoto.ai/ja/download

iPad版：https://apps.apple.com/jp/app/evoto-ai-%E5%86%99%E7%9C%9F%E7%B7%A8%E9%9B%86-%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6596737043

スマートフォン版：https://www.evoto.ai/evoto-mobile?sId=q4uej43k&source_caller=ui&shortlink=5t3drc6v&af_sub1=q4uej43k&c=Evoto_mobile_official_site&pid=Other&af_xp=custom&af_channel=Web(https://www.evoto.ai/evoto-mobile?sId=q4uej43k&source_caller=ui&shortlink=5t3drc6v&af_sub1=q4uej43k&c=Evoto_mobile_official_site&pid=Other&af_xp=custom&af_channel=Web)

■株式会社Truesight Japanについて

株式会社Truesight Japanは、プロ仕様のAIレタッチソフト「Evoto」を開発・提供している米国のIT企業Truesight Technology Inc.の日本法人です。

日本語版「Evoto」「Evoto Video」「Evoto Instant」の販売と日本人ユーザー向けのサポートサービスを提供しています。

会社名：株式会社Truesight Japan

本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア37階

設立：2023年6月

代表取締役：Mitta Zhang

URL：https://www.evoto.ai/ja/company

公式YouTube：https://www.youtube.com/@EvotoChannel/

公式X：https://x.com/AIEvoto

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/evotoaijp/