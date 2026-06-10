累計50万部超え「こちパっ！」シリーズの深海ゆずは（ふかみ ゆずは）最新作『かくしごとっ！ あたしが天才作家の身がわりに!?』登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、児童文庫レーベル・角川つばさ文庫より、『かくしごとっ！ あたしが天才作家の身がわりに!?』（作：深海ゆずは、絵：tanakamtam）を2026年6月10日（水）に発売いたしました。

■ファン待望の新作ラブコメ！

第2回角川つばさ文庫小説賞《大賞》を受賞し、累計50万部を突破した「こちらパーティー編集部っ！」シリーズのほか、「スイッチ！」「七色スターズ！」といった大人気シリーズを数多く手がけてきた深海ゆずは（ふかみ ゆずは）さんの、ファン待望の新作です。

本作は、ひょんなことから、いきなりプロの脚本家の代わりに舞台脚本を書くことになった主人公・こころと賑やかな仲間たちの、元気で楽しい〈お仕事×学園ラブコメ〉。

読めばきっと元気がもらえる物語には、トキメキと笑いがたくさん詰まっています。

■かわいいイラストがもりだくさん！

本作には、tanakamtam（たなかむたむ）さんが手がけたかわいい挿絵が、23点掲載されています。

表紙のイラストも、発売前から「かわいすぎる！」と読者に大評判！

物語を彩るコミカルなイラストにも、ぜひご注目ください。

■脚本の書き方がわかるコラム付き！

本の最後には、脚本の書き方がわかるコラム「かくしごとっ！ のウラ話」がついています。

主人公・こころが書いた脚本を特別に公開した、楽しいページです。

物語を読むのが好きな子はもちろん、「自分でもお話を書いてみたい」という子の気持ちを後押ししてくれるはずです。

■あらすじ

あたし、こころ。人と話すのが超ニガテ（涙）

トクイなのは「妄想」と「セリフを書くこと」！

（バレたら恥ずかしいから、みんなにはナイショね）

なのにある日、妄想ノートを学校でなくしちゃった!?

しかも『学園パーフェクト』と名高いリオウにひろわれて、がけっぷちの大ピンチ!!!!!!

「返してほしければ、兄貴（＝プロ）の代わりに書いてください。脚本を」

えっ、どういうこと!?

……でも、あたしの大好きなゲームを舞台にするっていう、夢みたいな話らしくて!?

あたし、やってみるよ。ヒミツの〈身がわり脚本家〉！

■書誌情報

書名：かくしごとっ！ あたしが天才作家の身がわりに!?

作：深海ゆずは

絵：tanakamtam

定価：880円（本体800円＋税）

発売日：2026年6月10日（水）

判型：新書判

ページ数：200ページ

レーベル：角川つばさ文庫

ISBN：978-4-04-632411-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/bunko/tsubasa/322602000293.html)

■「つばさのぷっくりクリアシール」がもらえる！ 「角川つばさ文庫夏まつり2026」開催中！

書店で角川つばさ文庫や角川つばさBOOKSの本を買って、アプリで応募すると、全員に「つばさのぷっくりクリアシール」をプレゼント！

50ポイント【角川つばさ文庫なら500円分（税抜き）／角川つばさBOOKSなら1000円分（税抜き）】で1回応募できます。

■レシート対象期間：2026年6月8日（月）～9月23日（水）

▼応募方法など詳細はこちら

https://tsubasabunko.jp/special/summer2026.html

※キャンペーンに関するお問い合わせは、上記の角川つばさ文庫HP下段の「KADOKAWAへのお問い合わせ」よりお願いいたします。

■角川つばさ文庫とは

「角川つばさ文庫」は、2009年3月に創刊した子どもたちの「読みたい気持ち」を応援する児童文庫シェアNO.1*レーベルです。KADOKAWAの持つコンテンツや読者を楽しませるノウハウを子どもたちのために駆使し、青春、冒険、ファンタジー、恋愛、学園、SF、ミステリー、ホラーなど幅広いジャンルの作品を刊行しています。レーベル名には、物語の世界を自分の「つばさ」で自由自在に飛び、自分で未来をきりひらいてほしい。本をひらけば、いつでも、どこへでも……そんな願いが込められています。主な作品に「ぼくらの七日間戦争」「怪盗レッド」「四つ子ぐらし」シリーズなど。

＊出典：児童文庫レーベルトップシェア。書籍＞児童書＞児童文庫【CDP CANTERA 調べ】（集計期間：2025年4月1日～2026年3月31日）

角川つばさ文庫公式サイト：https://tsubasabunko.jp/

角川つばさ文庫公式X：https://x.com/tsubasabunko

角川つばさ文庫LINE公式アカウント：https://page.line.me/tsubasabunko

角川つばさ文庫公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tsubasabunko