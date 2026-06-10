ニューズベース、マーケティングWeek【夏展】・ブランド戦略・PR EXPO」へ出展

株式会社ニューズベース

株式会社ニューズベース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：亀井 義勝）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek【夏展】・ブランド戦略・PR EXPO」に出展いたします。

■出展ブースでのご案内内容

来場者登録（無料） :https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690899533261507-JAI

ニューズベースは、「ブランド体験は、イベントでつくる。」をコンセプトに、企業のマーケティング・ブランディング戦略と連動したイベント活用をご提案します。

BtoBマーケティングにおいて、製品やサービスの機能だけで差別化することが難しくなる中、企業の考え方や価値観を伝え、顧客との関係性を深める「ブランド体験」の重要性が高まっています。

当社ブースでは、カンファレンスやユーザーイベント、PRイベント、周年イベントなどの豊富な支援実績をもとに、イベントを単なる集客施策ではなく、ブランド認知向上や顧客エンゲージメント強化につなげるための考え方や事例をご紹介します。

「イベントをマーケティング戦略の一環として活用したい」「ブランド体験を通じて顧客との関係性を強化したい」とお考えの方は、ぜひニューズベースブースへお立ち寄りください。

来場者登録（無料） :https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690899533261507-JAI

■開催概要

イベント名：第27回 マーケティングWeek 夏 2026-Mas-

開催日時 ：2026年6月24日(水)～26日(金) 10:00-17:00

会場 ：東京ビッグサイト ブランド戦略・PR EXPO 西展示棟

ブース位置：M8-33

主催 ：RX Japan株式会社

入場方法 ：ご来場予定の方は、下記ページよりご来場登録手続きをお願いいたします。

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690899533261507-JAI

■株式会社ニューズベースについて

株式会社ニューズベースは、企業イベント・カンファレンス・セミナー・展示会・PRイベントなど、多様なビジネスイベントを支援するイベントマーケティング会社です。

企画・運営にとどまらず、目的設計・体験設計・フォロー施策まで一貫して伴走し、"成果につながるイベントマーケティング"を支援しています。

株式会社ニューズベース

〒104-0061

東京都中央区銀座七丁目16番12号 G-7ビルディング9階

公式サイト：https://www.newsbase.co.jp/(https://www.newsbase.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=library_share)