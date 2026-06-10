ジェイテクト、高性能電気自動車のeAxle向けグリース潤滑セラミックボールベアリングを開発

株式会社 ジェイテクト

株式会社ジェイテクト（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：近藤 禎人、以下「ジェイテクト」）は、高性能電気自動車のeAxleに最適化したグリース潤滑セラミックボールベアリングを開発いたしました。

本開発品は、セラミックボールの採用により、電食（電気的侵食）の防止、高速回転対応、グリース寿命延長を実現。高速回転対応の樹脂保持器、非接触シールおよびグリースの最適設計により、30,000r/min に対応する高速回転を実現しました。

ジェイテクトは、「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というミッションに基づき、2030年までに目指す姿としてJTEKT Group 2030 Vision「モノづくりとモノづくり設備でモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダー」を掲げています。このソリューションプロバイダーへの変革のために、既存製品の高付加価値化と新領域へのチャレンジの両軸での企業活動に取り組んでおります。本製品において、電気自動車の性能向上を実現することでモビリティ社会の未来をお客様と共に創ってまいります。

１．開発背景

高出力の駆動モーターが求められる高性能電気自動車においては、車両設計やユニット構造上の制約により、eAxleモーター内部へ油の供給ができないケースがあります。

このたびジェイテクトは、この課題へのソリューションとして、オイル潤滑ではなくグリース潤滑を採用し、当該eAxleへの搭載を可能とするとともに、駆動モーターの高速回転に対応した新たなベアリングを開発しました。

２．開発品の特長と嬉しさ

本開発品は、軌道輪（内外輪）に高炭素軸受鋼、転動体に軽量・高剛性・非導電のセラミックボールを採用。転動体の軽量化により遠心力を抑え、高速領域での発熱を抑制します。さらに、非接触シールによりグリース保持性を高め、高剛性設計の高速回転対応保持器を採用することで、高速安定性を実現しました。加えて、高温域での油分保持性・耐水性・耐食性に優れた合成系長寿命グリースを組み合わせることで、駆動モーターの高温連続回転と長寿命化を実現しました。

3．今後の展望

ジェイテクトはモビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダ―として、高性能電気自動車に貢献する製品をお客様に提案をしてまいります。またこれらに留まらず、多様なモビリティに貢献するソリューションや幅広い産業に貢献するために、コンピタンスを掛け合わせ様々なソリューションを提案して参ります。

＜関連URL＞

・2026年5月12日 eAxle向け超高速回転深溝ボールベアリングを開発

～最高40,000r/minに対応する超高速回転を実現し、eAxleの小型・軽量化に貢献～

https://www.jtekt.co.jp/news/2026/005323.html