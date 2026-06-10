サスティナブルファッションブランド「for/c（フォーシー）」ブランドの軌跡と未来を紡ぐ特設サイト『SUSTAINABLE ACTION』を開設











■『SUSTAINABLE ACTION』に込めた想い「サスティナブルを、行動に。」社会や環境に配慮しながら、経済活動としても持続可能であること。『SUSTAINABLE ACTION』は、for/cがこれまで行ってきた活動、そして共に歩むヒト・モノ・団体や、これからの新しい取り組みを記録し、広く発信していくためのメディアです。単なる 「トレンド」 としてのサスティナブルではなく、未来へ続く 「具体的な行動」としての歩みを、みなさまと共有していきます。■【6月特集】for/cが選ぶ環境配慮型素材と、初夏を快適にする機能性for/cでは、おしゃれを楽しみながら地球環境にも貢献できるよう、独自の厳しい基準で選定した環境配慮型素材を使用しています。6月の新作コレクションでは、ジメジメした季節や本格的な暑さを前に、デザイン性と快適な「機能性」を両立したアイテムをラインナップしました。【汗じみクール】バルーンノースリーブコンパクトなシルエットのノースリーブトップス。裾のギャザーが印象的なデザインです。暑い季節をポジティブに過ごせる快適素材です。機能：汗じみ防止・UV・接触冷感・吸水速乾カラー：オフホワイト・ブラックサイズ：M・L価格：税込4,950円