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サスティナブルファッションブランド「for/c（フォーシー）」ブランドの軌跡と未来を紡ぐ特設サイト『SUSTAINABLE ACTION』を開設
〜6月10日(水)、最新特集「サスティナブル素材と機能」を公開〜
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する、人と環境に配慮したサスティナブルファッションブランド「for/c（フォーシー）」は、ブランドが大切にしている持続可能な取り組みを記録・共有する特設メディアサイト『SUSTAINABLE ACTION』を公開いたしました。
また、for/cが誇る「サスティナブル素材と機能」の最新特集として、6月10日(水)に第6弾となる特集記事を公開し、この時期におすすめするアイテムコレクションを合わせてご紹介いたします。
『SUSTAINABLE ACTION』トップページ：
https://www.rakuten.ne.jp/gold/forc-wear/sustainable_action/
■『SUSTAINABLE ACTION』に込めた想い
「サスティナブルを、行動に。」
社会や環境に配慮しながら、経済活動としても持続可能であること。
『SUSTAINABLE ACTION』は、for/cがこれまで行ってきた活動、そして共に歩むヒト・モノ・団体や、これからの新しい取り組みを記録し、広く発信していくためのメディアです。
単なる 「トレンド」 としてのサスティナブルではなく、未来へ続く 「具体的な行動」としての歩みを、みなさまと共有していきます。
■【6月特集】for/cが選ぶ環境配慮型素材と、初夏を快適にする機能性
for/cでは、おしゃれを楽しみながら地球環境にも貢献できるよう、独自の厳しい基準で選定した環境配慮型素材を使用しています。6月の新作コレクションでは、ジメジメした季節や本格的な暑さを前に、デザイン性と快適な「機能性」を両立したアイテムをラインナップしました。
【汗じみクール】バルーンノースリーブ
コンパクトなシルエットのノースリーブトップス。
裾のギャザーが印象的なデザインです。
暑い季節をポジティブに過ごせる快適素材です。
機能：汗じみ防止・UV・接触冷感・吸水速乾
カラー：オフホワイト・ブラック
サイズ：M・L
価格：税込4,950円
バックタックや袖の折り返しがアクセントになっています。
同素材とのセットアップ着用がおすすめです。
6/3(水)〜新色ブラウンも追加。
機能：UV・吸水速乾・防シワ
カラー：ブラウン(新色)・オフホワイト・スミクロ・
ベージュ・ライトブラウン・ネイビー・ピンク
サイズ：M・L・LL
価格：税込4,950円
ドロストカーブパンツ
涼しく着られるドロストウエストのカーブパンツ。
腰まわりにゆとりを持たせつつ、
緩やかなカーブラインがこなれた印象です。
同素材のシャツとのセットアップコーデもおすすめ。
機能：通気性・UV・吸水速乾・防シワ
カラー：ブラック・チャコール・ブラウン
サイズ：M・L・LL
PM(低身長さん向け)・TM(高身長さん向け)
価格：税込4,950円
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
楽天市場
https://www.rakuten.ne.jp/gold/forc-wear/
ZOZOTOWN
https://zozo.jp/shop/forc/detail/
Instagram［for/c］
https://www.instagram.com/for_c.jp/
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する、人と環境に配慮したサスティナブルファッションブランド「for/c（フォーシー）」は、ブランドが大切にしている持続可能な取り組みを記録・共有する特設メディアサイト『SUSTAINABLE ACTION』を公開いたしました。
『SUSTAINABLE ACTION』トップページ：
https://www.rakuten.ne.jp/gold/forc-wear/sustainable_action/
■『SUSTAINABLE ACTION』に込めた想い
「サスティナブルを、行動に。」
社会や環境に配慮しながら、経済活動としても持続可能であること。
『SUSTAINABLE ACTION』は、for/cがこれまで行ってきた活動、そして共に歩むヒト・モノ・団体や、これからの新しい取り組みを記録し、広く発信していくためのメディアです。
単なる 「トレンド」 としてのサスティナブルではなく、未来へ続く 「具体的な行動」としての歩みを、みなさまと共有していきます。
■【6月特集】for/cが選ぶ環境配慮型素材と、初夏を快適にする機能性
for/cでは、おしゃれを楽しみながら地球環境にも貢献できるよう、独自の厳しい基準で選定した環境配慮型素材を使用しています。6月の新作コレクションでは、ジメジメした季節や本格的な暑さを前に、デザイン性と快適な「機能性」を両立したアイテムをラインナップしました。
【汗じみクール】バルーンノースリーブ
コンパクトなシルエットのノースリーブトップス。
裾のギャザーが印象的なデザインです。
暑い季節をポジティブに過ごせる快適素材です。
機能：汗じみ防止・UV・接触冷感・吸水速乾
カラー：オフホワイト・ブラック
サイズ：M・L
価格：税込4,950円
リネンライクバンドカラーシャツ
さらっと着られるバンドカラーブラウス。
さらっと着られるバンドカラーブラウス。
バックタックや袖の折り返しがアクセントになっています。
同素材とのセットアップ着用がおすすめです。
6/3(水)〜新色ブラウンも追加。
機能：UV・吸水速乾・防シワ
カラー：ブラウン(新色)・オフホワイト・スミクロ・
ベージュ・ライトブラウン・ネイビー・ピンク
サイズ：M・L・LL
価格：税込4,950円
ドロストカーブパンツ
涼しく着られるドロストウエストのカーブパンツ。
腰まわりにゆとりを持たせつつ、
緩やかなカーブラインがこなれた印象です。
同素材のシャツとのセットアップコーデもおすすめ。
機能：通気性・UV・吸水速乾・防シワ
カラー：ブラック・チャコール・ブラウン
サイズ：M・L・LL
PM(低身長さん向け)・TM(高身長さん向け)
価格：税込4,950円
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
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