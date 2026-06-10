40℃超えの“酷暑日”に備える新習慣。帰宅前のエアコン操作「帰る頃にちょうどいい温度」

日本PCサービス株式会社

デジタルインフラの設定・修理・トラブル解決を行う日本ＰＣサービス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：家喜 信行、証券コード：6025、以下「当社」）は、記録的な「酷暑」が予想される2026年の夏に向け、ホームIoT機器を活用した熱中症対策・酷暑猛暑の家庭の環境づくり支援するサポート体制を強化いたします。最高気温40℃以上の「酷暑日」が正式に定義され、猛暑は一時的な異常気象ではなく、日常生活のリスクとして備えが必要です。特に、在宅高齢者や留守番中の子ども・ペットにとって、室内温度の上昇は命に関わる問題で、家庭での対策が必要です。

【背景】

用途に合わせて様々な機種が登場している

気象庁は2026年4月17日に、最高気温が40度以上の日を指す新たな名称を「酷暑日」と発表しました。35度以上の「猛暑日」「酷暑日」は、もはや日本の夏の日常となりつつあります。健康状態に影響を及ぼす気温により、暑さ対策としてホームIoTに関連する機器の普及は急速に進んでいます。スマホと各種機器の連携が可能など機能も種類も豊富な一方で、各家庭での導入おいて使い方の煩雑さや、メーカーごとに異なる設定など、利用者が混乱しうまく活用できないという状況が多発しています。当社は全国380拠点のネットワークを活用し、「自宅に適した機器がわからない」「自分には難しい」「使い方がわからない」などIoTの導入ハードルをなくし、酷暑の熱中症対策をサポートします。

「帰宅する前に涼しく、自宅にいない時も安心」スマホ一台で、抱える不安や悩みを解消スマホ一台で様々な問題やお悩みを解消

実際に導入して寄せられた声

ご家庭から挙がった声（2026年導入・50代・男性）

声だけで家電を動かせたり、リモコンを一括管理できて部屋がスッキリした。

整骨院の方から挙がった声（2026年導入・小規模店舗）

予約が入ったタイミングで、事前に外からエアコンをつけておけるのが無駄がなく便利！これまでは、わざわざ早めに到着して室温を調整していたので準備時間に余裕もできた。

導入後も、特にデジタル操作に不慣れな高齢者世帯や、子供が早く帰ってくるものの仕事で家を空ける共働き世帯にとって、ホームIoTの不具合やお困りごとは単なる「不便」ではなく、熱中症という「命の危険」に直結します。この状況を解決するために、当社は全国訪問拠点をフル活用し、機器の選定・設定設置・レクチャーまでワンパッケージで提供するとともに、導入後のトラブル対応まで対応します。

迫る酷暑のシーズンを前に、ホームIoTの利便性を必要な方々に享受していただくべくサポートを強化します。スマートホーム化は、これからの超高齢化社会において家事負担の軽減や安全確保の鍵となりますが、その大前提には「当たり前にいつも使える」という信頼が必要です。当社は、メーカーの枠を超え、あらゆるデバイスの接続をサポートする独立系企業として、ホームIoT機器を「設置して終わりにさせない」、 継続的な安心をサポートします。

また、大阪江坂 デジホ店舗のリニューアルを機に、 6月17日（水）より無料の「スマートホーム」ショールームを設置し、より身近で酷暑猛暑対策を体験いただける機会を提供します。

便利な機器をショールームで実際にご覧ください！

大阪江坂のデジホ店舗ではIoT機器を実際に体験ができる無料ショールームを開始。他エリアでは、訪問サポート時の導入相談も可。

店舗外観イメージ(現在変更中)

デジホ by PCホスピタル大阪吹田店

大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅 徒歩3分

https://www.4900.co.jp/area/osaka/suita.php

スマートホームサポート：https://www.4900.co.jp/service/iot.php

日本ＰＣサービス株式会社【証券コード：6025】

代表者 ：代表取締役社長 家喜 信行

設立 ：2001年9月

資本金 ：3億6005万円

事業内容：IT機器の修理・設定・トラブル解決（訪問・持込・電話等）

定額会員サービス、コールセンター受託、法人保守、取付設定工事 他

所在地 ：（大阪本社）大阪府吹田市広芝町9-33

（東京本社）東京都港区六本木2-4-5

日本ＰＣサービス：https://www.j-pcs.jp/

デジホ（デジタルホスピタル）：https://www.j-pcs.jp/service/

ＰＣホスピタル：https://www.4900.co.jp

スマホスピタル：https://smahospital.jp/

デジタルホスピタル