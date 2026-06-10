LIXIL MONTHLY UPDATES [2026年6月10日号]

写真拡大 (全8枚)

株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、豊かで快適な住まいを実現する最新の商品やサービス、キャンペーン情報などさまざまな内容をお届けします。









高性能窓「TW WOOD」の装飾引違い窓（HK/HKK）を新発売

「TW」、「TW WOOD」の両シリーズで同品種にフラットタイプを追加




LIXILは、高性能窓「TW WOOD」に装飾引違い窓（HK/HKK）を追加し、2026年7月1日より全国で発売します 。また今回、高性能窓「TW」と「TW WOOD」の両方において、装飾引違い窓（HK/HKK）のフラットタイプを新たにラインアップします。

[商品情報]



















「PVロールスクリーンシステム」が一般社団法人「日本太陽エネルギー学会」にて、2025年度学会賞（技術部門）を受賞








LIXILは、室内側から窓に設置するロールスクリーン状の太陽光発電設備「PVロールスクリーンシステム」が、一般社団法人「日本太陽エネルギー学会」にて、2025年度学会賞（技術部門）を受賞したことをお知らせします。

[受賞情報]










https://digitalpr.jp/table_img/2979/136566/136566_web_1.png

_


https://digitalpr.jp/table_img/2979/136566/136566_web_2.png





About LIXIL

LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。

株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2026年3月期に1兆5,107億円の連結売上高を計上しています。LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/


関連リンク

LIXILグローバルサイト

https://www.lixil.com/jp/