LIXIL MONTHLY UPDATES [2026年6月10日号]

















高性能窓「TW WOOD」の装飾引違い窓（HK/HKK）を新発売



「TW」、「TW WOOD」の両シリーズで同品種にフラットタイプを追加 高性能窓「TW WOOD」の装飾引違い窓（HK/HKK）を新発売「TW」、「TW WOOD」の両シリーズで同品種にフラットタイプを追加







LIXILは、高性能窓「TW WOOD」に装飾引違い窓（HK/HKK）を追加し、2026年7月1日より全国で発売します 。また今回、高性能窓「TW」と「TW WOOD」の両方において、装飾引違い窓（HK/HKK）のフラットタイプを新たにラインアップします。



[商品情報]



LIXILは、高性能窓「TW WOOD」に装飾引違い窓（HK/HKK）を追加し、2026年7月1日より全国で発売します 。また今回、高性能窓「TW」と「TW WOOD」の両方において、装飾引違い窓（HK/HKK）のフラットタイプを新たにラインアップします。[商品情報]

































「PVロールスクリーンシステム」が一般社団法人「日本太陽エネルギー学会」にて、2025年度学会賞（技術部門）を受賞 「PVロールスクリーンシステム」が一般社団法人「日本太陽エネルギー学会」にて、2025年度学会賞（技術部門）を受賞









株式会社LIXIL（以下、LIXIL）は、豊かで快適な住まいを実現する最新の商品やサービス、キャンペーン情報などさまざまな内容をお届けします。





LIXILは、室内側から窓に設置するロールスクリーン状の太陽光発電設備「PVロールスクリーンシステム」が、一般社団法人「日本太陽エネルギー学会」にて、2025年度学会賞（技術部門）を受賞したことをお知らせします。



[受賞情報]







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About LIXIL



LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。



株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2026年3月期に1兆5,107億円の連結売上高を計上しています。LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/

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