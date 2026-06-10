【pato9周年】3,939ポイントでマッチングできる周年感謝祭を開催！

株式会社キネカ

対象期間にパトコールをご利用いただくと、キャスト1名あたり【1時間3,939P】にて合流できる9周年記念キャンペーンを開催いたします。このお得な機会にぜひご利用くださいませ。

キャンペーン詳細

期間中に合流開始する2名以上のpatoコールにて、最初の1時間が3,939P（最大2名分）となります。

開催期間

１. 2026年06月11日（木）12:00～06月12日（金）11:59

２. 2026年06月12日（金）12:00～06月13日（土）11:59

注意事項

・1時間以上の料金、深夜料金、延長料金等は通常通り発生いたします。

・1日1回のみ適用、2日間で最大2回ご利用いただけます。

・他クーポンとの併用は不可とさせていただきます。

patoについて

エンタメマッチングサービス「pato」は、エンターテイナーとエンターテイナーに仕事依頼したい人との特化型マッチングプラットフォームです。

多様なニーズに応じたマッチング機会の提供を通じて、新たな価値創出を目指しています。2017年6月のリリース以降、TVや雑誌のメディアでも話題となり、75万回以上のマッチングを達成。

シェアリングエコノミーの力でエンタメ産業を変革し、スキルや得意を持つキャストの新たな収益源となるエンタメ文化を創出し、"いつものシーンを非日常に"彩ることで、日本を元気にするサービスを目指していきます。

● pato公式サイト：https://pato.today/u/guest

● patopicks：https://pato.today/news/

● キャスト登録希望の方はこちら：https://pato.today/u/cast

今後の展望

patoでは、引き続き「新しい働き方で世界を変え、新しいエンタメで世界の喜びを最大化させる」というミッション実現のもと、世界中の人々の生活がより豊かになるサービスを創造していきます。

また、patoではタイアップやコラボをしていただける企業様を募集しております。

今後も、patoならではの企画立ち上げやリアルイベントとの提携を推進しております。

具体的なコラボ内容のご相談に関しましては、下記よりお気軽にお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞ pr@kineca.jp

会社概要

商号 ：株式会社キネカ

代表者 ：代表取締役 平塚満

所在地 ：東京都港区六本木4-8-7

URL ：https://kineca.jp/