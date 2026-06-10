日本NCRサービス株式会社　2030年売上高100億円を目指す「100億宣言」を公開

日本NCRサービス株式会社

日本NCRサービス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小鳥圭三、以下「当社」）は、

2030年売上高100億円の実現を目指す「100億宣言」を公開しました。

当社の「100億宣言」は、100億企業成長ポータルにて公開されています。

https://growth-100-oku.smrj.go.jp/companies/pdf/03245-00.pdf

当社は、医療機器・POS・IT機器の保守、流通・小売業向けソリューション提供を中心に、全国サービス網と高品質な保守体制により、お客様の業務の安定稼働を支援しています。2030年売上高100億円の達成に向け、ITサービスの高度化、パートナー連携、自社ストック型ビジネスの拡大を推進します。

100億宣言の背景

当社は1994年の創業以来、NCRグループ系機器の設置・保守を基盤に、POS機器・ITソリューション導入、医療機器修理・保守、ファシリティ事業、再生可能エネルギー事業などへ事業領域を広げてきました。

近年、流通・小売、医療、ITインフラを取り巻く環境は大きく変化しています。店舗運営や医療現場における機器・システムの安定稼働は、企業活動だけでなく、生活基盤を支える重要な要素となっています。

こうした環境の中で、当社は全国サービス網と現場対応力をさらに強化し、より高品質で安定したサービスを提供するため、2030年売上高100億円という目標を掲げました。

100億円は単なる売上目標ではなく、より多くのお客様に、より高い品質のサービスを届けるための成長指標です。当社は、社員・お客様・パートナー企業・地域社会とともに成長し、業界全体の発展に貢献してまいります。

2030年売上高100億円に向けた重点テーマ

当社は、100億円企業への成長に向け、以下の3つの重点テーマを掲げています。

1. Rev100 事業部門が売上を最大化するための舞台づくり

Retail分野、Medical分野、ITサービス領域を中心に、既存事業の強化と新規ビジネスの創出を推進します。メジャーアカウントユーザーの拡大、マネージドサービスおよびサービスデリバリーの拡大を通じて、収益基盤の強化を図ります。

2. ES100 社員の「働きやすさ」と「働きがい」の向上

高品質なサービスを支えるのは、現場でお客様と向き合う社員一人ひとりです。当社は、社員が安心して働き、成長し続けられる環境づくりを進めることで、サービス品質の向上と持続的な企業成長を実現します。

3. CS100 「見えないサービス」の品質向上

保守・メンテナンス・サポートといったサービスは、トラブルを未然に防ぎ、日々の安定稼働を支える“見えない価値”です。当社は、お客様が安心して事業を継続できるよう、期待値を上回るサービス品質の提供に取り組みます。

成長に向けた具体的な取り組み

当社は、2030年売上高100億円の実現に向け、以下の取り組みを推進します。

Retail分野とMedical分野への集中

流通・小売業向けソリューションを中心とするRetail分野、医療機器の保守・修理を中心とするMedical分野を成長の柱と位置づけ、専門性と対応力を高めてまいります。

ITサービスの高度化

機器保守にとどまらず、システム導入、運用支援、マネージドサービスなど、ITサービス領域の高度化を進めます。お客様の業務課題に、より広い視点からソリューションを提供できる体制を強化します。

パートナー連携の強化

全国のパートナー企業との連携を強化し、より広範囲かつ高品質なサービス提供体制を構築します。周辺事業者様との協業を通じて、業界全体の発展にも貢献してまいります。

自社ストック型ビジネスの拡大

当社は、自社売上比率を2025年の56.0％から2030年には77.0％へ拡大することを目指しています。

安定した収益基盤を構築し、継続的に高品質なサービスを提供できる事業体制を整えてまいります。

代表取締役社長 小鳥圭三 コメント

私たちは、生活基盤の安定を担うサービスを提供する企業として、全国のお客様に安心と信頼をお届けしてまいりました。

今回公開した「100億宣言」は、2030年売上高100億円という目標を掲げるものですが、100億円はゴールではなく、当社がさらに高品質なサービスを提供し、社員・お客様・地域社会により大きな価値を届けるための第一歩であると考えています。

今後は、保守サービスを基盤に、Retail分野、Medical分野、ITサービス領域での取り組みをさらに強化し、パートナー企業の皆さまとも連携しながら、持続的な成長を実現してまいります。

「Trust & Integrity」のもと、誠実に、確実に、お客様の業務の安定稼働を支え続ける企業として、社員一丸となって挑戦してまいります。

今回の100億宣言においても、この姿勢を成長の基盤とし、日々の安定稼働を支える“見えないサービス品質”を磨き続けてまいります。

【会社概要】

会社名： 日本NCRサービス株式会社

所在地： 東京都中央区東日本橋

代表者： 代表取締役社長 小鳥圭三

事業内容：

■POS機器・ITソリューション導入・保守

■IT機器設置・保守協業ビジネス

■医療機器修理業

■動物用医療機器修理業

■高度管理医療機器等販売業

■ファシリティ事業

■再生可能エネルギー事業

URL： https://www.ncr-service.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

日本NCRサービス株式会社

総務担当：阪本

TEL：03-5822-0264

E-mail：nns-soumu@ncr-service.co.jp