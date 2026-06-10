アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君＆ハニちゃん」、“50音ダンス企画”　第5弾「小樽編」を6月10日公開

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数および契約数ともにNo.1の実績を持つAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、自社公式キャラクター「べあ～君」と「ハニちゃん」が各地の街をテーマにショートダンスを披露する“50音ダンス企画”の第4弾として、「小樽編」を2026年6月10日（水）に公開いたします。

今回の「小樽編」では、歴史ある港町として発展してきた小樽を舞台に、運河沿いに広がるノスタルジックな景観や異国情緒漂う街並みをご紹介します。べあ～君は、昼と夜で異なる表情を見せる運河や、職人文化が息づくガラス工芸など、小樽の風景に溶け込むようなダンスで、その魅力を表現します。

※本動画は小樽および各施設との公式提携を示すものではありません。

本取り組みは、企業キャラクターを活用した地域の魅力発信を目的としたショート動画コンテンツとして、ショート動画を通じて地域の魅力を広く発信することを目的としています。

50音ダンス 第5弾 小樽「べあ～君」

背景と目的

本プロジェクトは、日本全国に店舗を展開するアパマンショップならではのネットワークを活かし、50音順に全国の「街」をショートダンスで紹介していく企画です。

べあ～君とハニちゃんが各地の街をテーマにしたダンスを披露することで、視聴者がその街の名前や魅力に触れるきっかけをつくり、地域への関心や親しみの向上を目指します。

小樽編の見どころ

「小樽編」では、小樽運河をはじめとする歴史的な街並みや、ガラス工芸で知られる文化的な魅力、港町ならではの風景など、小樽の多彩な魅力を表現します。情緒あふれる運河沿いの景観や異国情緒を感じる街並みを背景に、べあ～君が小樽ならではの魅力を楽しくお届けします。

小樽

べあ～君 50音ダンス・「お」の街

ダンス振付

１.リズムをとって

２.ゆうがに運河をながめて

３.ゆら～り船に身をまかせ





小樽 :https://youtube.com/shorts/AZxu5d6X4MY小樽運河・船・ガラス工芸

小樽の住まい・暮らしの魅力発信

小樽は、美しい運河や歴史ある街並みに囲まれながら、ゆったりとした時間が流れる港町です。四季折々の風景を身近に感じられるだけでなく、商業施設や公共交通機関も整っており、生活利便性を感じられるエリアです。情緒ある街の雰囲気と暮らしやすさが調和した、北海道らしい豊かなライフスタイルを楽しめるエリアです。

アパマンショップ小樽エリアの店舗について

小樽には、運河の風景や雪景色に彩られた街ならではの魅力と、北海道らしい暮らしを感じられる魅力があります。アパマンショップは、小樽での新しい暮らしを思い描きながら、地域に根ざした情報とともに、お客様のライフスタイルや希望条件に合わせた住まい探しをサポートしてまいります。

【アパマンショップ 小樽店】

＜店舗概要＞

所在地：〒047-0032 北海道小樽市稲穂３丁目 １０-２１ 昭和ビル３Ｆ

営業時間：09:00～19:00 ※営業時間外の対応可能

電話受付：0134-31-3531

定休日：水曜日

店舗ページ：https://www.apamanshop.com/shop/01065702/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/316_1_2700346c1ce5a18063a871d69b6232d2.jpg?v=202606101251 ]

※１▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、EL CAMINO REA株式会社（東京都千代田区・代表取締役：大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

アパマンショップ採用情報はこちら

URL： https://apamanshop-job.net/jobfind-pc/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

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Tel： 0570-058-889