～6月10日は「こどもの目の日」～子どもの「見る環境」への関心：Kubota Glass(R)「My Vision Program」開始前後6週間で急拡大、カタログ請求約9倍、問い合わせ4倍

窪田製薬ホールディングス株式会社

東京、2026年6月10日 ── 窪田製薬ホールディングス株式会社は、2026年6月10日「こどもの目の日」にあわせ、日常の「見る環境」に着目したアイウェアデバイス「Kubota Glass(R)」のサブスクリプションサービス「My Vision Program」に関する需要動向をお知らせします。

サービス本格稼働を境とした前後6週間の比較において、カタログ請求数は約9倍、問い合わせ数は4倍に拡大しました。これは、成長期の子どもを持つ保護者の間で、近くを見る時間の増加などを背景に、日常の「見る環境」や目に関わる生活習慣を見直す意識が高まっていることを示すものです。

スマホ・ゲーム・タブレット--子どもの「見る環境」が変わっている

文部科学省の調査によると、小学生の1日のスマートフォン・ゲーム利用時間は2021年から2024年の3年間で30%増加し、2時間48分に達しています。中学生でも23％増加し、3時間44分となっており、スクリーンと向き合う時間は子どもたちの日常に深く入り込んでいます。

こうした中で、子どもの「見る環境」をどう整えるか--その重要性を意識する保護者が増えています。Kubota Glass(R)への問い合わせや資料請求の急増は、こうした意識の変化を示す一つの指標といえます。

日常の「見る環境」を整える新しいアイウェアカテゴリー

出典：文部科学省/令和６年度全国学力・学習状況調査 経年変化分析調査・保護者に対する調査の結果（概要）

Kubota Glass(R)は、屋外の光環境と目の関係に着目した研究知見をもとに開発された、日常の「見る環境」に着目したアイウェアデバイスです。視界の周辺部に向けて光のパターンを照射する独自の光学設計により、屋内にいながら屋外で遠くを見るような視覚環境を日常生活に取り入れることを目指しています。

使い方はシンプルです。読書や宿題など、座っている時間に1日2時間を目安に装用します。薬剤を使用せず、角膜にも直接触れないアイウェアとして、成長期の子どもの日常生活に取り入れやすい新しい選択肢として、都市圏を中心に関心が高まっています。

Kubota Glass(R)「My Vision Program」 需要動向

（サービス開始前後6週間比較）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35167/table/75_1_ca478859f62f9aa96b26e12aa6b1f92c.jpg?v=202606101251 ]

上記3つの指標はいずれも大きく伸びており、Kubota Glass(R)の認知が広がるとともに、関心を持った方が問い合わせや資料請求といった具体的な行動に移る動きも見られます。

「こどもの目の日」--あらためて「見る環境」を考えるきっかけに

6月10日は「こどもの目の日」（日本眼科医会制定）です。子どもの目の健康について広く社会の関心を喚起することを目的に制定されたこの記念日にあわせ、当社はKubota Glass(R)を通じて、成長期の子どもの「見る環境」を整える新たなアイウェア習慣の普及に取り組んでまいります。

夏休みに向けた体験機会の拡大

現在、Kubota Glass(R)サブスクリプションサービス「My Vision Program」は、東京の直営店舗にて体験およびお申し込みが可能です。2026年夏休みシーズンに向けて提供体制を順次拡大してまいります。来店体験のご予約は、公式サイトにて受け付けております。

窪田製薬ホールディングス株式会社について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35167/table/75_2_8e0219f20b96310651a2de662cd7f769.jpg?v=202606101251 ]

眼科医・研究者の窪田良（M.D., Ph.D.）が創業した、眼科領域を中心とした医薬品・医療デバイスの研究開発および商業化を行うグローバルヘルスケアカンパニーです。「世界から"失明"を無くす」をビジョンに、科学的根拠に基づく新たな治療・ケアの選択肢を届けることを使命としています。Kubota Glass(R)は、その研究知見を製品化した、日常の「見る環境」に着目したアイウェアデバイスとして、2022年より日本市場での提供を行っています。

【お問い合わせ・お申し込み】

Kubota Glass(R) 公式サイト：https://www.kubotaglass.jp