トランクルーム利用意向38.3%・収納不足実感68.5%ー全国に広がる収納課題と今後のサービス需要【収納実態調査2026】

株式会社アンビシャス

住まいの狭小化やライフスタイルの多様化により、収納の悩みは世代や地域を問わず広がっています。また、引越しや家族構成の変化、高齢化に伴う整理など将来を見据えた収納課題も存在します。こうした状況下で、必要なときに柔軟に活用できるトランクルームへの関心も高まっています。

本レポートではアンケートをもとに、ユーザーの将来的な収納ニーズを分析し、それに応えていくトランクルームサービスの展望について分析します。

調査のポイント

- 現在の収納不足を感じている人：68.6%- 今後さらに収納が必要と感じる人：68.6%- 将来トランクルーム利用の可能性あり：38.3%- 収納サービスの重要性が高まると感じる人：63.3%

収納不足は地域を問わず共通した課題となっており、将来的にも継続・拡大していく傾向が見られます。一方で、ライフイベントに伴う変化や将来の不確実性から、具体的な対応を決めきれていない層も多く存在しています。こうした背景の中で、トランクルームは「必要なときに活用できる選択肢」として認識されつつあり、今後は利便性や柔軟性を高めながら、生活に寄り添うサービスとしての広がりが期待されます。

第一章：現在の収納状況と課題

自宅収納スペースが足りていると感じているか

自宅の収納スペースについて全国的に「足りていない」と感じる人が多数を占め、地域を問わず共通した課題となっています。

- 全国で約7割が収納不足を実感：

「全く足りない」「やや足りない」を合わせて68.6%となり、多くの家庭で収納に課題がある状況です。

- 都市部・地方とも同様に高い水準：

北陸（76.5%）、関東（75.8%）、東北（69.6%）などで高い割合となっており、すべての地域で収納不足を感じる人が過半数を占めました。

地域に関わらず収納不足が共通した課題となっていることがうかがえます。

- 首都圏ではやや高い傾向：

首都圏（76.3%）、東京都（79.7%）と全国平均を上回り、都市部ではより強く認識されています。

収納に困っているもの

収納に困っているものとしては、「衣類・寝具」を中心に、日常的に使用する物や季節性のある物品が上位を占めました。

- 衣類・寝具が最多：

全国で56.8%と最も高く、首都圏（60.8%）、東京都（66.7%）でも高水準でした。

また北陸（70.6%）等、地方でも高い割合となり、地域を問わず共通した課題となっています。

- 趣味用品・季節用品も上位：

趣味用品（39.0%）、季節用品（34.5%）が続き、生活スタイルや季節変化によって物が増える傾向が見られます。

- かさばる物・捨てにくい物も課題：

書籍・書類（28.0%）、家具・家電（25.8%）など、整理や処分が難しい物品も一定数挙げられています。

第ニ章：今後の収納ニーズとその背景

今後収納スペースがさらに必要になると感じるか

今後の収納ニーズについては、「収納スペースがさらに必要になる」と感じている人が全国的に多く、収納課題が継続的に存在することがうかがえます。

- 全国で約7割が必要性を実感：

「とても感じる」「やや感じる」を合わせて68.6%となり、多くの人が将来的な収納不足を見込んでいます。

- 首都圏でも同様の傾向：

首都圏（70.9%）、東京都（69.6%）と全国と同水準で推移しており、都市部に限らない広がりが見られます。

- 地方でも高いニーズ：

北海道（80.0%）、東北（69.6%）などでも同様に高く、地域に関わらず需要が見込まれます。

収納スペースがさらに必要になる理由

収納スペースがさらに必要になる理由としては、「物が増える傾向」を中心に、年代やライフステージに応じた要因が重なっていることがわかりました。

- 「物が増える傾向」は全年代共通：

全国で54.3%と最も高く、地域を問わず共通した理由となりました。住宅の狭さ（20.3%）とあわせて、生活構造として収納不足が発生している様子がうかがえます。

- 20代は趣味・ライフイベント意識が特徴的：

20代では趣味の増加（50.0%）や家族構成の変化（38.9%）が相対的に高く、将来のライフイベントも含めた収納ニーズが見られます。

- 20～40代は「子どもの成長」が影響：

子どもの成長は30代（24.5%）、40代（29.8%）で一定割合を占め、子育て期における一時的な物量増加が収納課題につながっていると考えられます。

- 年代により要因は変化：

趣味・ライフイベント・子育てなど、年代ごとに理由は異なるものの、「物が増える」という根本要因は共通しており、ライフステージに応じて収納ニーズが変化していく構造が見られました。

第三章：ライフステージの変化と収納ニーズ

トランクルームを利用した理由

ライフステージ・ライフイベントに伴い自宅にあるものの量や収納ニーズが変化していくことから、アンケートでは下記4項目の生活の変化について、回答者が今後取り組む可能性があるかを尋ねました。

- (親族または自身の)生前整理・遺品整理- 実家じまい- (親族または自身の)住み替え - 老人ホーム・高齢者施設等への入居を含む- 自宅や実家のリフォーム - 老朽化対策やバリアフリー等のためのリフォーム

これらの将来的なライフイベントについては、「いずれ必要になる」と考えている人が多く、収納に関わる環境変化が広く想定されていることがわかりました。

- 生前整理・遺品整理は約8割が想定：

「すでに検討している」（7.3%）と「いずれ必要になると思う」（69.8%）を合わせると77.0%となり、多くの人が将来的に対応が必要なテーマとして認識しています。

- 住み替えも半数以上が可能性あり：

住み替えについては58.0%が「可能性あり」と回答しており、居住環境の変化に伴う収納ニーズの発生が見込まれます。

- 実家じまい・リフォームも一定の関心：

実家じまいは47.0%、リフォームは41.0%が「可能性あり」と回答しており、家族や住環境の変化に応じた整理・保管の必要性がうかがえます。

- ライフイベントと収納は密接に関連：

これらの結果から、収納ニーズは日常的な課題にとどまらず、ライフイベントに伴って発生・変化していく側面があると考えられます。

年代別にみる収納ニーズの変化

ライフイベントに関する意識は年代によって特徴が見られ、それぞれのライフステージに応じた収納ニーズの違いがうかがえます。

- 生前整理・遺品整理は世代を問わず高い関心：

すべての年代で7割以上が「可能性あり」と回答しており、年代が上がるにつれて80%前後まで緩やかに上昇しています。将来の備えとして、幅広い世代で意識されているテーマといえます。

- 実家じまいは各世代で一定の意識：

20代（52.3%）、30代（50.0%）、50代（50.0%）など、世代を問わず一定割合で「可能性あり」となっており、将来的な課題として広く認識されていることがわかります。

- 住み替えは年代ごとに異なるタイミング：

20代（70.5%）で高い水準となり、就職や結婚などライフスタートに伴う変化が背景にあると考えられます。一方で、60代でも一定数見られ、子どもの独立や高齢化に伴う住環境の見直しが影響していると考えられます。

- リフォームはライフステージに応じて複数の山：

20代（47.7%）、40代（44.4%）、60代（54.5%）で比較的高く、それぞれ実家の老朽化対応、住宅の使い勝手改善、バリアフリー化など、年代ごとに異なる背景が見られます。

- 年代ごとに異なるが、いずれも現実的な選択肢：

各ライフイベントは発生タイミングや背景こそ異なるものの、いずれの年代でも一定割合が可能性を認識しており、ライフステージに応じて段階的に収納ニーズが発生していく構造が確認されました。

- 自由記述でも「整理の過程」としてのニーズ：

「思い出のものをきれいに保管したい」「親族の荷物整理にあたって一時的に預けたい」といった声も見られ、単なる保管ではなく、取捨選択や整理を進める過程での収納ニーズがうかがえます。

ライフイベントが起こるか想定できないケース

ライフイベントに関しては一定の関心がある一方で、「まだ具体的に判断できていない」という層も各年代で一定数存在しています。

- 若年層は「発想・イメージ不足」：

20代では各項目とも「わからない」が1割前後にとどまるものの、そもそもライフイベント自体を具体的に想定する機会が少なく、判断に至っていない層が一定数存在します。

- 30～40代は「考え始めたが判断保留」：

実家じまい（30代29.2%、40代26.4%）や住み替え（30代31.5%、40代26.4%）では「わからない」が増加しており、現実的な課題として意識し始めつつも、まだ結論を出せていない様子がうかがえます。

- 50代は「現実との距離感の中で揺れる」：

各項目で2割前後が「わからない」と回答しており、将来の方向性を検討しながらも、具体的な判断には至っていない段階と考えられます。

- 60代以上は「当事者ゆえの判断の難しさ」：

住み替え（31.8%）などでは高い割合で「わからない」が見られ、実際に選択が必要な状況に近づくほど、条件や事情の多さから判断が難しくなっていることがうかがえます。

- 将来が不確定であること自体が前提：

このように、ライフイベントは年代を問わず「ある程度想定はされているが、具体的には決めきれていない」状態が一定数存在しており、将来の変化はあらかじめ固定的に見通せるものではないことが確認されました。

- 柔軟に対応できる選択肢の重要性：

こうした不確定な状況においては、急な変化に対応できる余地を持っておくことが重要になります。自宅の収納スペースだけでは一時的に対応しきれないケースも想定される中で、必要なタイミングだけ活用できる外部収納のような選択肢が、負担を抑えながら柔軟に対応する手段の一つとなる可能性があります。

第四章：将来トランクルームを利用する可能性

トランクルーム利用の可能性

将来のトランクルーム利用については、「前向きに検討する層」と「まだ判断がつかない層」が併存する結果となりました。

- 約4割が「利用の可能性あり」：

全国では38.3%が「可能性は高い」「ややある」と回答し、将来的な選択肢として一定の認知が見られます。

- 都市部・地方ともに一定の需要：

首都圏（44.6%）、東京都（52.2%）と全国を上回る一方、九州・沖縄（47.1%）、中国（40.9%）、北海道（40.0%）でも4割前後となり、地域を問わずニーズが広がっています。

- 「判断保留層」が約3割：

全国で31.0%が「どちらともいえない」と回答しており、必要性は感じつつも判断できていない層が一定数存在します。

- 否定層は限定的：

「可能性は低い」「ない」は30.8%にとどまり、完全に不要とする層は多くありません。

- 年代による違いも確認：

20代は52.3%と過半数が前向きである一方、50代は20.7%と低く中立層が増加。60代以上では45.5%と再び高まるなど、必要性と利用イメージの結びつきに差が見られます。

- 不確定な将来に対する選択肢：

全体として「検討余地がある層」が広く、ライフイベントに応じて柔軟に活用される選択肢として位置づけられていることがうかがえます。

トランクルームを利用する場合の用途

トランクルームの利用用途は、「一時的な保管」と「継続的な保管」の両面でニーズが分散する結果となりました。

- 一時保管ニーズが中心：

「引越し・整理などの一時保管」が43.8%と最も高く、生活の変化に伴う一時的な収納手段としての利用意向が見られます。

- 長期保管や趣味用途も一定数：

「思い出品などの長期保管」（31.0%）や「趣味用品保管」（29.0%）も3割前後となっており、継続的な保管先としての役割も確認されました。

- ライフイベント関連の用途も存在：

「親の荷物整理」（15.5%）や「子ども用品保管」（10.5%）など、家族構成やライフステージに応じた利用も見られます。

- 災害備蓄は地域特性が反映：

全国では7.8%にとどまる一方、令和6年能登半島地震の影響が大きかった北陸では29.4%と高い割合となり、必要性を感じた際の保管場所としてのニーズが顕在化しています。

- 用途は特定されず幅広い：

年代別でも大きな偏りは見られず、特定の目的に限定されるのではなく、状況に応じて柔軟に活用される傾向が確認されました。

第五章：求められているトランクルームサービス

魅力を感じるトランクルームサービス

今後の収納サービスの重要性については、全国で63.3%が「高まる」と回答しており、特にこれまでトランクルーム利用が進んでいなかった東北・甲信・中国・九州・沖縄では7割を超える結果となりました。

こうした背景を踏まえ、どのようなサービスが求められているのかを見ていきます。

- 基本機能へのニーズが中心：

「セキュリティ対策」（65.8%）、「立地（自宅近く）」（63.0%）、「価格の安さ」（59.3%）が上位となり、まずは安心して使えること・使いやすいことが重視されています。

- 利便性に関わる機能も一定の評価：

「24時間利用」（54.3%）や「空調管理」（51.3%）も過半数となり、利便性や保管品質に関するニーズも広く見られます。

- 年代によって重視点に違い：

60代以上では「立地」（86.4%）や「セキュリティ」（77.3%）などが特に高く、安心して利用できる環境へのニーズが強い傾向が見られます。

一方で30～50代では「立地」や「価格」も高水準となっており、日常的な使いやすさとのバランスが重視されています。

- 地域差は限定的：

各項目とも地域による大きな差は見られず、トランクルームに求められる基本的な価値は全国的に共通していることが確認されました。

- まずは“安心・利便・価格”の土台：

全体として、特別な機能よりも「安心して使えること」「アクセスしやすいこと」「無理のない価格」といった基本要素が、サービス選択の前提となっている様子がうかがえます。

今後期待するサービス

既存サービスの基本機能が重視される一方で、より利便性を高める新たなサービスへのニーズも一定数見られました。

- 「手間の軽減」に関するニーズが上位：

「荷物の運搬代行」（47.8%）が最も高く、「宅配型（取り出し・配送対応）」（39.0%）も続いており、持ち運びや出し入れの負担を減らしたいというニーズが強く見られます。

- 「整理・処分」まで含めたニーズ：

「リサイクル・買取連携」（40.5%）も4割を超えており、単なる保管にとどまらず、整理や手放すことまで含めたサービスへの関心がうかがえます。

- 柔軟な利用形態への関心：

「短期利用」（35.5%）や「サブスク型収納」（21.3%）など、利用期間や料金体系の柔軟性を求める声も一定数確認されました。

- デジタル管理や付加機能は補助的：

「写真管理」（23.8%）や「クリーニング連携」（21.3%）は一定のニーズがあるものの、優先度としては手間軽減や利便性向上に比べるとやや限定的です。

- 年代によってニーズの強さに差：

60代以上では「運搬代行」（59.1%）や「宅配型」（50.0%）が高く、身体的負担を軽減するサービスへのニーズがより強い傾向が見られます。

一方で50代では「リサイクル・買取連携」（55.2%）が高く、整理や見直しの意識が反映されていると考えられます。

- サービスは「拡張」ではなく「延長」の発想：

これらの結果から、全く新しい機能というよりも、「保管」の前後にある運搬・整理・管理といった工程を補完するサービスへの関心が高いことがうかがえます。

- 今後のサービス展開の方向性：

こうしたニーズは、利用者の状況に応じて利便性を高めるための選択肢として検討される可能性があり、今後のサービス展開の一つの方向性として考えられます。

調査結果を受けてのまとめ

今回は「ユーザーの将来的な収納ニーズに応えるトランクルームサービス」について解説しました。

調査からは、収納不足が全国的な課題であることに加え、ライフイベントに伴う変化や将来の不確実性の中で、柔軟に使える収納の必要性が広く認識されていることが明らかになりました。

一方で、具体的な利用タイミングや方法については判断を保留している層も多く、必要性と実際の行動の間にはギャップも見られます。

今後は、こうした状況に対応しながら、安心・利便性を基盤に、利用者の生活に寄り添ったサービスのあり方がより重要になっていくと考えられます。

【調査概要】

調査対象：トランクルームユーザー調査

回答数：400サンプル

回答期間：2026年04月06日から04月14日までの9日間

調査方法：インターネットによるユーザーリサーチ

調査機関：自社調査

■会社概要

社名 ：株式会社アンビシャス( https://www.ambitious8.biz/ ;)

所在地 ：〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目3-5 リプロ南船場8F

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 田中 正

資本金 ：4,000万円

設立 ：創業：平成17年10月28日、設立：平成18年7月25日

事業内容：トランクルーム投資「収納ピット」FC本部の運営

運営サービス「収納ピット」（https://www.syuno-pit.biz/）

不動産コンサルティング業