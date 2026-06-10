「やよい軒」今年も登場！暑い夏にさらりと味わう宮崎の郷土料理『宮崎冷汁ととり南蛮の定食』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、日本国内にて5月末現在376店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

このたび「やよい軒」では、夏季限定メニューとして『宮崎冷汁ととり南蛮の定食』1,150円を、6月16日(火)より発売いたします。暑さが厳しい季節でもさっぱりと食べられる商品として毎年ご好評いただいている“宮崎冷汁”が、今年も登場します。宮崎県で親しまれている郷土料理“冷汁”と、ジューシーなとり南蛮を組み合わせた、夏にぴったりの定食です。だしの旨味が広がる冷汁と、甘酢とタルタルソースで仕上げたとり南蛮を一緒に味わうことで、宮崎の食文化を全国でお楽しみいただけます。

■だしの旨味が広がる“宮崎冷汁”と、ジューシーなとり南蛮

宮崎県の郷土料理である“冷汁”は、暑い夏でもさらりと食べられる夏の定番料理です。「やよい軒」の冷汁は、煮干し・かつお・昆布のだしを合わせ、だしの旨味をしっかりと感じられる味わいに仕上げました。さらに、豆腐やきゅうりなどを加え、本格的な冷汁をお楽しみいただけます。

別皿でご提供する香ばしいサバの塩焼をほぐしてごはんとともに冷汁へ加えることで、魚の旨味が広がり、より奥深い味わいに。冷たくさらりと食べられるため、食欲が落ちがちな暑い時期にもおすすめです。また、冷汁は単品でもご注文いただけるほか、定食のお味噌汁を＋190円で冷汁へ変更できる『宮崎冷汁変更』もご用意しております。

定食の主菜には、甘酢とタルタルソースで仕上げたとり南蛮をご用意しました。ジューシーな鶏肉と濃厚な味わいは、さっぱりとした冷汁と相性抜群。暑い日にもごはんが進む味わいです。

■商品概要宮崎冷汁ととり南蛮の定食 1,150円宮崎冷汁(単品) 290円 / 宮崎冷汁変更 190円

・発売日

2026.6.16(火)

・発売店舗

全国の「やよい軒」376店舗(2026年5月末現在)

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

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https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

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※価格はすべて税込です。

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます。