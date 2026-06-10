【”ものづくりのまち”が舞台の課題解決プロジェクト】 「企業変革・スタートアップ・グロースサポート事業」における 支援スタートアップを募集します！
北九州市では、「企業変革・スタートアップ・グロースサポート事業」により、市内スタートアップに特化した成長支援や、スタートアップによる行政課題の解決、市内企業との協業に対する支援を行っています。
この度、本事業において支援するスタートアップの公募を開始しましたので、お知らせいたします。
企業変革・スタートアップ・グロースサポート事業の概要
本事業は、市内スタートアップの研究開発・実証、事業展開に対する資金支援・伴走支援を行う
「市内スタートアップ成長支援プログラム」と、スタートアップによる行政課題の解決や、市内企業との協業に対し、資金支援・伴走支援を行う「イノベーション支援プログラム」で構成されています。
支援にあたっては、本市及び本事業の運営を委託する有限責任監査法人トーマツが事務局を設置し、連携して支援するスタートアップを公募・審査・採択し、資金支援・伴走支援を行います。
「市内スタートアップ成長支援プログラム」について
「イノベーション支援プログラム」について
※北九州市が設定した課題の内容や市内企業の定義については、本事業の公募ページをご確認ください。
【募集期間】
令和８年６月１０日（水）から令和８年７月１２日（日）１７：００まで
【応募方法】
こちらの公募ページ(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/326_00048.html)より公募要領及び指定様式をダウンロードいただき、公募要領をご確認のうえ、
指定の方法にてご提出ください。
【審査方法】
（１）一次審査（書面審査）
ご提出いただいた書類を基に、外部有識者を含む審査員４名程度による書面審査を行います。
（２）二次審査（プレゼンテーション審査）
外部有識者を含む審査会において、プレゼンテーションを行っていただきます。
【公募説明会】
下記のとおり、今回の公募に係る説明会を開催します。
（１）日時 令和８年６月１７日（水）１４：００～１５：３０
（２）開催方法 オンライン開催
（３）参加方法 こちらのZoom(https://us06web.zoom.us/j/83883968155?pwd=Ivg36y7bl67DzH458RTaIY47B2WXta.1)からご参加ください（事前申し込み不要）。
・ミーティングID: 838 8396 8155
・パスコード: 586279
【参考：昨年度採択企業】
令和７年度は本事業全体で７社を採択しました。採択企業の詳細や各社の取組内容については、 こちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000076777.html)からご覧ください。
【お問い合わせ】
（１）個別相談、応募書類の提出方法、審査に関すること
企業変革・スタートアップ・グロースサポート事業運営事務局
（受託業者：有限責任監査法人トーマツ）
・担当：仲野
・Ｅメール：kitakyushu.growth.support@tohmatsu.co.jp
・電話番号：080-3539-7853
（２）その他に関すること（応募資格、提出書類、資金支援対象経費など）
北九州市産業経済局スタートアップ推進課
・担当：小濱（おばま）、片山
・Ｅメール：san-startup@city.kitakyushu.lg.jp
・電話番号：０９３-５８２-２５９０