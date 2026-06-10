【ホテル日航大阪】『南国フルーツアフタヌーンティーセット ～マンゴー・パイナップル・バナナ～』を7月1日より提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

大阪 心斎橋のホテル日航大阪（大阪市中央区西心斎橋1-3-3、代表取締役社長・総支配人：呉服 弘晶）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間、御堂筋に臨む「ロビーラウンジ」（2階）にて『南国フルーツアフタヌーンティーセット ～マンゴー・パイナップル・バナナ～』（お一人様7,500円〈平日7,000円〉、サービス料・消費税込）を提供いたします。

『南国フルーツアフタヌーンティーセット ～マンゴー・パイナップル・バナナ～』

まぶしい夏の日差しを思わせるイエローをテーマに、マンゴーやパイナップル、バナナなどの南国フルーツをふんだんに使用したアフタヌーンティーセットをご用意します。

お客様からのご要望を受け、2022年以降休止していた夏季限定アフタヌーンティーセットの提供を5年ぶりに再開いたします。イエローをテーマに、マンゴー、パイナップル、バナナを中心とした南国フルーツのみずみずしい甘さを活かし、夏らしく仕上げました。

上段・中段には、「マンゴーショートケーキ」、マンゴーの果肉を包み込んだバニラムースに、マンゴー、パッションフルーツ、バナナのピューレを重ねた「モンブラン」、カクテル“ピニャコラーダ”をイメージしたグラスデザート「パイナップルのクープ」など、爽やかな甘さと芳醇な香りが広がるスイーツを取り揃えます。

下段には、「スモークサーモンとマンゴーのオープンサンド」や「マンゴーと海老のサラダ」など、全4種のセイヴォリーをラインアップ。

さらに、パティシエのスペシャリテとして、アップルマンゴーを使った「マンゴープリン」もご用意します。詳細は下記をご高覧ください。

【『南国フルーツアフタヌーンティーセット ～マンゴー・パイナップル・バナナ～』 概要】

公式サイト：https://www.hno.co.jp/restaurant/lobbylounge/afternoon-teaset-tropical.html

提供期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

提供時間：二部制１.12：00～14：00 ２.14：00～16：00 ※アフタヌーンティーセットのご利用は2時間制です。

提供店舗：ホテル日航大阪 「ロビーラウンジ」（2階）

料金：土・日・祝日7,500円／平日7,000円（サービス料・消費税込、ロンネフェルトティーセレクション・コーヒー付）

※1名様分ずつご用意しているため、お一人様からご利用いただけます。

メニュー内容：※メニュー内容は予告なく変更する場合がございます。

＜上段＞

左側から

・キャラメリゼしたバナナとホイップクリームをサンドした「バナナエクレア」

・「レモンマカロン」

・「マンゴーショートケーキ」

＜中段＞

中央上部から時計回りに

・「パイナップルのクープ」

・抹茶タルトと合わせた「マンゴーパッションムース」

・花の形に仕上げたレモンチョコレート風味の「フロランタン」

・「塩レモンマドレーヌ」

・「モンブラン」

＜下段＞

中央上部から時計回りに

・「アールグレースコーン」

・「夏野菜の冷製トマト煮」

・「スモークサーモンとマンゴーのオープンサンド」

・ココナツソースがほんのりとした甘みを添える「マンゴーと海老のサラダ」

＜パティシエのスペシャリテ＞

・「マンゴープリン」

＜ドリンク＞

ロンネフェルトの紅茶・緑茶全13種、コーヒー、カフェオレ、カフェラテをお好みに合わせてお楽しみいただけます。

ご予約・お問い合わせ：レストラン総合案内 直通TEL.06-6244-1140（10：00～18：00）

※写真はイメージです。

※アフタヌーンティーセットのテイクアウトは承っておりません。

ホテル日航大阪について

大阪のシンボルストリート 御堂筋に面し、Osaka Metro心斎橋駅直結という抜群のアクセスを活かし、観光、ビジネスの拠点として、開業から40年余り多くのお客様をお迎えしてまいりました。

永きにわたり培ったおもてなしの心で、ご宿泊、お食事、ご宴席、ご婚礼などさまざまなシーンでお客様の笑顔のひとときをお手伝いします。



＜施設概要＞

開 業 ：1982 年（昭和57 年）9 月4 日

所在地：542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3

アクセス：大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結

施設紹介：地上32階、地下4 階。客室数605 室、料飲施設8 店舗、大小15 の宴会場、チャペル、エステティックサロンなどを備える総合施設。テイクアウト、およびオンラインショップでの商品販売も行う。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。

ホテル日航大阪公式サイト https://www.hno.co.jp