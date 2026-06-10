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第19回ライセンシングジャパン出展のご案内 〜「ストップペイル」を軸に昭和レトロデザインの魅力を発信〜
株式会社シモジマ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：笠井義彦、以下シモジマ）は、6月17日(水)〜19日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第19回ライセンシングジャパン」に出展し、シモジマオリジナルの包装紙柄「シモジマレトロコレクション」の魅力をお伝えし、世界観を共に広げていただけるライセンシーさまを広く募集します。
4回目の出展となる今回は、シモジマレトロコレクションの中でも一番人気の柄「ストップペイル」をメインにレトロポップなデザインの魅力をご紹介し、ストップペイルに描かれているネコのキャラクター“メメちゃん”にもスポットを当ててご提案します。また、当社ブースにお越しいただいた方へのプレゼントとして、展示会期間限定配布のキャラクターシール（非売品）を数量限定でご用意しております。
年々多彩なコラボレーションアイテムを展開し、世代を超えて多くの方々から支持を集めているシモジマレトロコレクション。様々な企業さまとのコラボレーションを通じて、その魅力をより多くの方へ届けるべく、ライセンシー契約につきましては、多様なニーズに対応できる柔軟な条件設定を行っております。
当社ブースへのご来場を心よりお待ちしております。
■概要
名称：第19回ライセンシングジャパン
会期：2026年6月17日(水)〜19日(金) 10:00〜17:00
会場：東京ビッグサイト（西展示棟）
シモジマブース 14-71（西2ホール）
【お問い合せ先】
株式会社シモジマ 広報室
住所：東京都台東区浅草橋5-29-8
TEL：03-3863-4061
URL：https://www.shimojima.co.jp
本件に関するお問合わせ先
株式会社シモジマ 広報室
住所：東京都台東区浅草橋 5-29-8
TEL：03-3863-4061／FAX：03-3865-4470
URL：https://www.shimojima.co.jp
関連リンク
コンテンツ東京 HP
https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html#/
第19回ライセンシングジャパン
https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/lj.html
※ブースイメージ
4回目の出展となる今回は、シモジマレトロコレクションの中でも一番人気の柄「ストップペイル」をメインにレトロポップなデザインの魅力をご紹介し、ストップペイルに描かれているネコのキャラクター“メメちゃん”にもスポットを当ててご提案します。また、当社ブースにお越しいただいた方へのプレゼントとして、展示会期間限定配布のキャラクターシール（非売品）を数量限定でご用意しております。
当社ブースへのご来場を心よりお待ちしております。
■概要
名称：第19回ライセンシングジャパン
会期：2026年6月17日(水)〜19日(金) 10:00〜17:00
会場：東京ビッグサイト（西展示棟）
シモジマブース 14-71（西2ホール）
【お問い合せ先】
株式会社シモジマ 広報室
住所：東京都台東区浅草橋5-29-8
TEL：03-3863-4061
URL：https://www.shimojima.co.jp
本件に関するお問合わせ先
株式会社シモジマ 広報室
住所：東京都台東区浅草橋 5-29-8
TEL：03-3863-4061／FAX：03-3865-4470
URL：https://www.shimojima.co.jp
関連リンク
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https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html#/
第19回ライセンシングジャパン
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