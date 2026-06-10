【ホテル日航奈良】奈良の鹿愛護会との初コラボレーション企画「鹿せんべい付き宿泊プラン」を6月10日より販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航奈良（奈良県奈良市三条本町8-1 総支配人 兼貞 孝行）では、奈良公園の鹿の保護活動を行う一般財団法人奈良の鹿愛護会との初のコラボレーション企画として、「あなたの旅が、奈良の鹿の未来につながる★鹿せんべい付き宿泊プラン」を2026年6月10日（水）～9月30日（水）の期間に販売いたします。

奈良を訪れる多くの方にとって、奈良公園の鹿とのふれあいは旅の楽しみの一つです。6月は鹿の出産シーズンを迎え、愛らしい子鹿の姿を見ることができます。



本プランでは、鹿せんべいの引換券や、鹿のイラストをあしらったオリジナルグッズなどの特典をご用意し、旅の思い出づくりをお手伝いします。売上の一部は奈良公園の鹿の保護活動に活用され、奈良ならではの体験を通じて、その取り組みを応援いただけます。

◆宿泊プラン 概要

奈良公園の子鹿たち

【ホテル日航奈良×鹿愛護会】あなたの旅が、奈良の鹿の未来につながる★鹿せんべい付き／食事なし

宿泊期間：2026年6月10日（水）～2026年9月30日（水）

料金：エコノミーツインお一人様9,700円～（2名1室1泊／消費税・サービス料込）

【プランに含まれるもの】

・鹿せんべい1束（引換券）

・奈良の鹿愛護会オリジナルシールシート1枚（引換券）

・ホテル日航奈良オリジナルツバメノート1冊



※お一人様1滞在につき1セット（添い寝の方は対象外）

※特典はチェックイン時にお渡しいたします。「鹿せんべい」および「奈良の鹿愛護会オリジナルシールシート」は、引換券をお持ちのうえ、当日または翌日に「奈良の鹿愛護会」にてお受け取りください。

プラン特典イメージ

お問い合わせ：ホテル日航奈良 宿泊予約 0742-35-6812

一般財団法人奈良の鹿愛護会について

オンライン予約 :https://book.okura.com/booking/result?code=0190a01f-bc75-7288-a455-0d240a90d67d&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14498552&mode=secret&search_type=undated

国の天然記念物「奈良のシカ」の保護育成を目的に活動する団体。負傷した鹿の救護や鹿苑での保護をはじめ、調査研究や普及啓発活動、「鹿寄せ」や「鹿の角切り」などの伝統行事の継承にも取り組み、人と鹿が共存する奈良ならではの風景を守り続けています。

住所：〒630-8212 奈良県奈良市春日野町160-1

公式サイト(https://naradeer.com/)

ホテル日航奈良について

2005年7月1日開業。330室の客室、大小8つの宴会場、レストランなどを完備する奈良最大級のホテル。JR奈良駅直結で、興福寺や奈良公園など観光地までも徒歩圏内という好立地。東側の客室からは若草山や奈良市街が望める。



住所：〒630-8122 奈良市三条本町8-1

最寄駅：JR奈良駅西口直結・近鉄奈良駅より徒歩12分

ホテル日航奈良公式サイト :https://www.nikkonara.jp