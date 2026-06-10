【キル フェ ボン】話題のタルトが今年も登場。OSMICトマト、糖度10の甘さとフルーティーさをそのままタルトに





















〜開発担当者コメント〜 〜開発担当者コメント〜















商品開発マネージャー 加藤洋平OSMICフルーツミニトマト糖度10を試食した際、驚くような圧倒的な甘さが印象的でした。甘さだけでなく、ほどよい酸味や香りもありながら青臭さが少なく、むしろ香りがトマトらしさとして良い形で活きている点も魅力的です。生地にもトマトを加えることで、タルト全体でトマトがしっかりとまとまって感じられる、一体感ある仕上がりを目指しました。この素晴らしいタルトを今年もお届けできることをうれしく思います。〜キル フェ ボンについて〜「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「Qu’il fait bon」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。