涼を愉しむ一皿と、夏の旨みを凝縮「冷やしワンタン」と「豚バラとゴーヤの炒めもの」7月限定で登場｜神戸壺中天

明海グループ株式会社

中国料理 神戸壺中天（所在地：神戸市中央区）では、2026年7月のおすすめアラカルトとして、「冷やしワンタン」と「豚バラとゴーヤの炒め物もの」の2品をご提供いたします。

涼やかさと滋味深さという、夏ならではの対照的な魅力をお楽しみいただけるラインナップです。

【ひんやり×滋味】涼味とのど越し、そして深い旨み ―― 夏にこそ味わいたい2つの逸品

■ 夏に効く涼やか点心【冷やしワンタン】

丁寧に包み上げた滑らかなワンタンを冷たく仕上げ、特製の香味ダレで味わう、涼味あふれる点心です。

味の決め手となるのは、香辛料と砂糖・醤油を長時間かけて煮詰めたコク深いソース。さらに自家製辣油を隠し味として加えることで、やさしい辛味と豊かな香りが重なり、奥行きのある味わいを生み出しています。

つるりと流れる軽やかなのど越しが心地よく、食欲が落ちがちな夏にもすっと身体に馴染む一皿。

涼を感じながらお楽しみいただける、この季節ならではの逸品です。

つるりとしたのど越しが心地よい、特製香味ダレで味わう「冷やしワンタン」

商品名：冷やしワンタン

価格：1,000円（税込）

販売期間：2026年7月1日～7月31日

■ 夏バテに沁みる “滋養中華” ほろ苦さと旨みの競演 【豚バラとゴーヤの炒めもの】

夏の代表野菜・ゴーヤと、旨み豊かな豚バラ肉を合わせた、力強い味わいの一皿です。

豚バラ肉は塊のまましっとりと火入れした後にスライスし、さらに香ばしく煎り焼くことで、外は香ばしく中はジューシーな仕上がりに。 そこへ旬のゴーヤを合わせることで、ほろ苦さとコクが絶妙に調和します。

味付けには発酵調味料「酒醸」を忍ばせ、深みとまろやかさをプラス。 ゴーヤチャンプルーを中華風に仕立て、素材同士がぶつかるのではなく、互いを引き立て合う一皿に仕上げました。

ほろ苦いゴーヤと旨みあふれる豚バラ肉が調和する「豚バラとゴーヤの炒め物」

商品名：豚バラとゴーヤの炒めもの

価格：1,500円（税込）

販売期間：2026年7月1日～7月31日

【ひんやり×スタミナ】対照的な2品で楽しむ夏の贅沢

ひんやりと喉を潤す涼味と、滋味深く身体に沁みる旨み。対照的でありながら、どちらも夏にこそ味わいたい逸品です。

夏の元気を呼び戻す一皿として、身体にやさしくしっかりとした満足感をもたらす季節のアラカルトをぜひこの機会にご堪能ください。

中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HPやお電話からも承っております。