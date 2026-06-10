バターが香る焼き菓子専門店「ＴＥＡ ＢＲＥＡＫ」大丸福岡天神店オープン

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）が展開する焼き菓子専門店「ＴＥＡ ＢＲＥＡＫ」が、大丸福岡天神店本館Ｂ２食品フロアリニューアルにあわせて新オープンいたします。

店舗限定商品やバラエティ豊かな焼き菓子は、大切な人への贈り物や手土産にもぴったりです。

２０２６年６月１７日（水）オープン

店舗イメージ

■ 店舗概要

店 名 ：ＴＥＡ ＢＲＥＡＫ 大丸福岡天神店

住 所 ：〒８１０-８７１７

福岡県福岡市中央区天神１-４-１

本館Ｂ２食品フロア

営業時間：１０：００～２０：００

ＴＥＡ ＢＲＥＡＫ

ザクっと香ばしく焼き上げたオートミールのクッキーや、バター香るサクサク食感のパイ。

そして、サクッと食感のバター香るサブレやガレットブルトンヌ。

小麦やバター、ナッツなど素材本来の美味しさを活かした配合で、1つ1つ丁寧に焼き上げました。

すべてのクッキー、パイにバターを使用した個性豊かな焼き菓子の食感や味わいをお楽しみください。

【商品ラインナップ】

★大丸福岡天神店限定★福岡あまおういちごサブレ

価格：５４０円（本体価格：５００円）/５個入

福岡あまおういちごの豊かで濃厚な甘みと香りを活かした、サクッと食感が特長のサブレ。

あまおういちごの優しい甘さと、口の中でほどける軽やかな食感をお楽しみください。

福岡あまおういちごサブレ 価格：５４０円（本体価格：５００円）/５個入福岡あまおういちごサブレ 価格：５４０円（本体価格：５００円）/５個入

クッキー詰合せ

価格：５４０円/５個入（本体価格：５００円）

クッキー詰合せ 価格：５４０円/５個入（本体価格：５００円）

オートミールをたっぷり使用したザクっと食感の生地に素材を混ぜ込み、こんがりと焼き上げたクッキー。

マカダミアナッツクッキーとチョコレートチップクッキーの詰合せ。

サブレ詰合せ

価格：５４０円/５個入 （本体価格：５００円）

サブレ詰合せ 価格：５４０円/５個入 （本体価格：５００円）

華やかに広がるバニラの甘い香りが特徴のバニラサブレと、上品なチョコレートの甘みが特徴のショコラサブレ。

バターの味わい豊かなサブレ２品の詰合せ。

パルミエ詰合せ

価格：５４０円/４個入 （本体価格：５００円）

パルミエ詰合せ 価格：５４０円/４個入 （本体価格：５００円）

フランス産小麦と国産バターが織りなす、サクサク食感のパルミエと、表面をパリッと香ばしくキャラメリゼした、キャラメルパルミエの詰合せ。

シュガーパイ

価格：５４０円/４個入 （本体価格：５００円）

シュガーパイ 価格：５４０円/４個入 （本体価格：５００円）

３２４層にも織り重ねた生地にザラメ糖をふりかけ、１つ１つ丁寧に焼き上げました。

サクサクとしたパイの食感とバターの香ばしい香りが口いっぱいに広がります。

ガレットブルトンヌ

価格：５４０円/４個入 （本体価格：５００円）

ガレットブルトンヌ 価格：５４０円/４個入 （本体価格：５００円）

国産バターの味わい豊かな厚焼きタイプのガレット。

アクセントに雪塩を加え、素材本来の味わいを引き立たせました。

TEA BREAK クッキー・パイ・サブレ詰合せ

価格：１,２９６円/ ９個入（本体価格：１,２００円）価格：１,２９６円/ ９個入（本体価格：１,２００円）価格：２,１６０円/ １８個（本体価格：２,０００円）価格：３,２４０円/ ２７個（本体価格：３,０００円）価格：５,４００円/４４個（本体価格：５,０００円）