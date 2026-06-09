実務未経験からWebデザイナーに！「C&R Web Academy」2期生の募集をスタート!! 6月にオンライン個別説明会を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）が運営するWebデザイナー育成プログラム「C&R Web Academy(https://www.cr-ca.com/lp/web-academy/)」はこのたび、8月頃より第2期スタートを予定する本プログラムの受講生募集を開始しました。なお、本プログラムにご興味をお持ちの方を対象としたオンライン個別説明会(https://go.cr-ca.com/l/924692/2024-06-19/2hm2ym)は、6月10日（水）、6月17日（水）、6月24日（水）に開催します。



「C&R Web Academy」は、受講料無料のクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」のWebデザイナー育成コースです。「C&R Creative Academy」には、「3Dモーション」や「ゲームエフェクト」など、12のコースがあり、現役のクリエイターたちが講師を務めています。過去5年間で500名以上のプロクリエイターを業界に輩出し、毎年の就職率は90％以上を実現。そんな「C&R Creative Academy」では今回、「C&R Web Academy」の第2期生の募集をスタートしました。



「C&R Web Academy」では、実務未経験者を対象に、就職可能な一定のステージまで引き上げるカリキュラムを提供します。特徴としては（1）ディレクション&デザインを習得 （2）受講料無料・圧倒的サポート （3）現役クリエイターによるハイレベルな指導 の3つ。「C&R Creative Academy」がこれまでに蓄えてきたノウハウを活かしてキャリア支援まで手厚くサポートします。ご興味をお持ちの方はまずは個別説明会にご参加ください。



【C&R Web Academyの特徴】

（1）ディレクション&デザインを習得

多くのWebスクールが、ソフトの操作方法やHTMLコーディングの習得だけに終始してしまう中、当アカデミーでは、最短でプロのステージに上がるためのカリキュラムを用意。実践形式で、WebディレクションおよびWebデザインを習得し、未経験から即戦力になることを可能とします。



（2）受講料無料・圧倒的サポート

受講料無料です。当アカデミーの目的は、実務未経験者をWebデザイナーとして送り出すこと。本気・やる気のある受講生に、経済的な負担をかけることなく、真剣にサポートする仕組みとなっています。受講期間中はぜひWebの学習に集中し、就職可能なステージへと駆け上がってください。



（3）現役クリエイターによるハイレベルな指導

Web業界で活躍中の現役クリエイターが講師です。講師が個別にフィードバックする形式により、ぐんぐんと力を伸ばしていくことができます。スキルだけにとどまらず、心構えやデザインの着想方法など、Webデザイナーの上流工程や本質についても学ぶことができます。





【C&R Creative Academyとは】

「3DCGキャラクターモデル」「3DCG背景モデル」「3Dモーション」「VFX/ゲームエフェクト」「モーショングラフィックス」「CGブラッシュアップ」「夜間モデル＜キャラ・背景＞」「ゲームエンジニア」「ゲームプランナー」「2DCGアニメーター」「Webデザイン」「ゲームUI/UXデザイン」の12のコースがあり、いずれも豊富な開発経験を持つ現役クリエイターが講師を務めます。制作技術を身につけるだけではなく、ポートフォリオの作成アドバイスも実施し、就業に至るまで全面サポートします。これまでに本講座を修了された方の就職率は90％以上！講座受講料はすべて無料です。



Webサイト：https://www.cr-ca.com/

X：https://twitter.com/cr_C_Academy

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC5Q99vUthz97cfGC6xleSjA

C&R Web Academy概要

■講座内容

・Web基礎知識

・デザイン基礎

・コーディング基礎

・Webディレクション実践

・Webデザイン実践

・クライアントワーク実践

ほか



■受講料

無料

※受講前に面接が必須となります



■応募資格

本気でWeb業界に就職したいと思っている方

コース指定の時間、期間に講座受講が可能な方

当社指定の試験（面接）を通過された方

以下のいずれかに該当する経験がある方

・何かしらのデザイン制作体験がある

・デザインツール（Photoshop、Illustrator、XDなど）の操作経験がある

・Webサイト制作を独学で行ったことがある



■就職サポート

当社エージェントによる転職サポート

エージェント面談

面接対策

書類添削

仕事紹介



▼C&R Web Academyの詳細はこちらから

https://www.cr-ca.com/lp/web-academy/(https://www.cr-ca.com/lp/web-academy/)

C&R Web Academyオンライン個別説明会

■日時

2026年6月10日（水）／6月17日（水）／6月24日（水）

いずれも19：00～20：00

※7月以降の開催も検討中です。



■場所

オンライン



■参加費

無料



▼「C&R Web Academy」のオンライン個別説明会のお申し込みはこちらから

https://go.cr-ca.com/l/924692/2024-06-19/2hm2ym(https://go.cr-ca.com/l/924692/2024-06-19/2hm2ym)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

C&R Creative Academy事務局

Email：creative-academy@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にクリエイティブ開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



＜ゲーム関連セミナー・講座・サービス＞

▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)



▼ゲーム業界特化型の転職スカウトサービス「Game Career Scout」

https://gamecareerscout.com/applicant



▼未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」

https://www.cr-ca.com/





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)