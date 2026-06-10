【クロスライフ博多柳橋】久留米の自然が息づく「萩原オリーブ」のアロマ商品をロビーで展開！自然栽培から生まれた香りを、発信

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

地域とつながり、旅先でも自分らしく過ごせるサードプレイスを提供する「クロスライフ博多柳橋」（所在地：福岡市中央区、総支配人：吉村 公孝）は、福岡県久留米市のオリーブ農園「萩原オリーブ」と連携し、自然栽培のハーブを使用したオリジナルアロマ商品を、1階ロビーにて販売しています。

天然由来の香りをどこでも手軽に楽しめる、ロールオンタイプのアロマ。（全5種類）

本企画は、「地域とのつながり」を掲げるクロスライフ博多柳橋が、福岡の新たな魅力を発信し共に新たな価値を創出する、地域共創の取り組みの一環で実施しています。

自然豊かな福岡県久留米市草野町に位置する「萩原オリーブ」は、極力農薬を使わず、作物自身の免疫力を高める「自然栽培」農法で栽培したハーブを活用し、さまざまなオリジナル商品を展開しています。

今回のコラボでは、「萩原オリーブ」の自家蒸留所で蒸留し、植物本来の香りを活かした2種類の商品をセレクトし、久留米の豊かな自然環境のなかで育まれた植物の香りを通じて、旅のひとときに癒しと心地良さをお届けします。

■取扱商品

自社栽培のハーブや香木から自家蒸留で抽出した香りを使用した商品のうち、どこでも手軽に香りを楽しめる「ロールオンアロマ」（全5種）と、和紙に香りをまとわせた、日本らしい感性を楽しめる「香る和紙」（全2種）を販売します。

写真左：ロールオンアロマ 写真右：香る和紙

ロールオンアロマ 各種1,400円（税込）

・ローズマリー

・ラベンダー

・レモングラス

・レモンユーカリ

・ティートゥリー

香る和紙（1箱5枚入り）1,300円（税込）

・みのうの香り

■「萩原オリーブ」について

「オリーブとハーブで魅力ある田舎作りのお手伝いを。」

萩原オリーブは、福岡県久留米市草野町の自然豊かな環境で、オリーブとハーブを栽培する農園です。

オリーブの樹とハーブが香る、農園の風景

極力農薬に頼らず、作物本来の生命力を高める自然共生型の農法を実践。

2022年には自家蒸留所を設置し、植物本来の香りを活かしたアロマ商品の展開も開始しました。

“植物本来の成分に何も足さない、引かない”という考え方のもと、一つひとつ丁寧に香りづくりを行っています。

出典：萩原オリーブ（https://hagiharaolive-farm.com/）

■並行企画：伝統工芸品「博多織」の帯生地を活用した小物商品の販売も

並行企画として、創業67年を迎える博多織製造メーカー「井上絹織株式会社」の小物商品も販売しています。

写真上：小銭入れ 写真下：がま口

博多織のそのままのあり方を大切にしながら伝統工芸の技術を用いて作られた小物は、上品な魅力を身近にお楽しみいただけるアイテムです。

・小銭入れ 1,980円（税込）

・がま口 2,200円（税込）

出典：井上絹織株式会社（https://h-ele.com/）

サステナビリティの取り組みについて：

ORIX HOTELS & RESORTSの旅館・ホテルの14施設を含む、オリックス・ホテルマネジメントが運営・業務支援する全20施設では、「環境へのおもいやり」「心地のよい滞在」「地域との共生」「働きがいのある職場づくり」「公正な事業活動」の5つの重点テーマに沿って、サステナビリティの取り組みを推進しています。今後も、お客さまお一人おひとりに寄り添うおもてなしを大切にしながら、地域とともに新たな潤いを生み出し続ける持続可能な施設運営を実践してまいります。https://www.orixhotelsandresorts.com/sustainability/

CROSS Life（クロスライフ）について：

CROSS Lifeは、シスターブランドのCROSS HOTELのDNAである「地域とのつながり」を引き継いだカジュアル・ライフスタイルブランド。いつ来ても「おかえりなさい！」と声をかけられる身近な存在として、わが家のような居心地の良いサードプレイスをご提供します。人と人をつなげ、人と地域をむすび、視野をひろげる、誰にとっても「自分らしくいられるお気に入りの場所」。それが、CROSS Lifeです。

CROSS Life 公式ウェブサイト： https://mycrosslife.jp/

CROSS Life Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/crosslife_jp_official/

クロスライフ博多柳橋について：

クロスライフ博多柳橋は、博多の台所である柳橋連合市場に隣接し、天神エリア・博多エリアへの利便性の良い場所に位置しています。一方で、日本の情緒的な路地のある風景を残す街並みと、若手アーティストのギャラリーといった新しい文化が融合した「歩いて楽しいまち」の中にあり、館内のアート作品やデザインには、そのような伝統と現代文化が混在する地域の特徴を取り入れています。国の伝統工芸品に指定されている絹織物の博多織をモチーフとしたファサード（外観）や、約300年の歴史を誇る緻密な細工が施された木の文様の大川組子をモチーフにした天井造作、福岡の伝統的な小石原焼の作品が各階数の表示と部屋番号の案内として用いられています。オリジナルの小石原焼の作品は、13の窯元によって制作され、それぞれデザインやテイストが異なり、作者の作品に込められた思いを見てとることができます。伝統に基づきつつも革新に挑戦する作品は、見る者の好奇心やクリエイティビティを刺激します。

クロスライフ博多柳橋 公式ウェブサイト：https://crosslife-hakatayanagibashi.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年7月には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/