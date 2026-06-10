技術書ライブラリー、料金プランを改定 ― 個人料金を値下げ、法人会員は「人数無制限の定額制」へ

合同会社テンマド

合同会社テンマド（本社：東京都新宿区、代表：山岡広幸）は、運営する会員制図書館「技術書ライブラリー」の利用料金を2026年6月10日より改定します。

本改定では、個人向けの月額会員・ドロップイン料金を引き下げ、より多くの方に気軽にご利用いただける価格に見直しました。あわせて、2026年6月2日に提供を開始した法人会員プランを、シート数に応じた課金から「人数を問わない定額制」へとリニューアルし、企業がチーム全体で導入しやすい形に改めます。あわせて、法人会員のお支払い方法に、従来の請求書払いに加えてクレジットカード（毎月自動でのお支払い）を追加し、企業の経理処理に合わせてお選びいただけるようにしました。

技術書ライブラリーは「過去の知識を次世代に伝え、同時代の知識を共有する場」を目指して運営しています。今回の改定は、技術書を探しに立ち寄る方からチームでの継続利用まで、より幅広い方にご利用いただける環境を整えることを目的としています。

改定内容

適用日

技術書ライブラリーとは

個人利用- 月額会員：3,960円 → 3,000円（税込）- ドロップイン：1,540円（1時間以内は770円） → 1,000円（税込・時間制限なし）法人利用- 法人会員：4,180円（税込）×シート数 → 5,000円（税込）の定額制へ- - 社員の方が何名でも、追加料金なしでご利用いただけます（同時にご利用いただける人数は会場の座席数の範囲内）- - お支払い方法に、従来の請求書払い（銀行振込）に加えてクレジットカード（毎月自動でのお支払い）を追加- ドロップイン・法人会員：2026年6月10日- 月額会員：2026年7月ご利用分（2026年6月26日決済分）より

技術書ライブラリーは、東京・西早稲田にある会員制の私設図書館です。主にITエンジニア向けに、いわゆる技術書だけでなく、ビジネス書や人文書など、幅広い本との出会いを提供しています。本棚に囲まれた空間で読書をしたり、もくもくと作業をしたり、居合わせた人との会話から学んだり--過去の知識を次世代に伝え、同時代の知識を共有する場を目指しています。

施設概要

合同会社テンマドについて

本件に関するお問い合わせ

- 名称：技術書ライブラリー- 所在地：東京都新宿区西早稲田3-20-1 stonewall bldg. 3F- 最寄駅：高田馬場駅（徒歩8～13分）、西早稲田駅（徒歩5分）、面影橋停留場（徒歩5分）- 開館時間：平日 13:00～21:00、土日・祝日 13:00～19:00- 休館日：毎週火曜日＋月に2日ほど- URL：https://techbooklibrary.jp/- 会社名：合同会社テンマド- 代表者：山岡広幸- 事業内容：Web制作、Webシステム開発、各種コンサルティング、技術書ライブラリーの運営- URL：https://10mado.jp/- 合同会社テンマド 技術書ライブラリー- Email：info@techbooklibrary.jp