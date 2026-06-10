コベルコシステム、OTセキュリティサービスの運用領域を強化、SOCによる24時間365日の運用体制で、リスク低減と安定操業を支援

コベルコシステム株式会社

コベルコシステム株式会社(本社：兵庫県神戸市灘区、代表取締役社長：瀬川 文宏、以下、当社)は、スマートファクトリーを狙うサイバー攻撃の増加・高度化を背景に、従来のOTセキュリティ対策支援サービスの運用支援機能を強化し、「OTセキュリティ運用サービス(OT-SOC)」として2026年6月10日より提供を開始いたします。OT(Operational Technology)環境のセキュリティに特化したSOC(Security Operation Center) による24時間365日の監視・分析・インシデント対応によりサイバーリスクの低減と安定操業を支援します。

■提供背景

近年、スマートファクトリー化の進展に伴い、製造現場のOT環境を標的としたサイバー攻撃は増加・高度化しています。OT 機器や制御システムの外部接続の機会が増えたことにより、生産設備や制御システムへの攻撃リスクは高まっている一方で、生産現場では運用体制の構築や専門人材の確保が容易ではないため、十分なセキュリティ対策が講じられていないケースも少なくありません。

こうした課題に対応するため、当社はOT環境に特化したSOC体制を強化し、監視から対応までを一体化した運用サービスとして本サービスの提供を開始します。

■サービス内容

本サービスでは、製造業向けITサービスで培った実績とOT分野の知見をもとに、当社SOCが監視からインシデント対応までの運用プロセスを一貫して担い、安定したセキュリティ運用を継続的に支援します。

OT環境に精通したSOCのもと、24時間365日の監視・分析・対応を行い、生産設備や生産活動への影響を最小化します。

＜主な特長＞

・Point 01｜見える・気づける

24時間365日の常時監視により、OT環境の異常をリアルタイムに検知。グローバル拠点を含めた環境を一元的に可視化し、リスクの早期把握を可能にします。

・Point 02｜判断できる

OT環境に精通した専門アナリストが分析・判断を担い、インシデント対応を支援。IT部門・生産部門と連携し、現場状況を考慮した適切な意思決定を可能にします。

・Point 03｜被害を抑える

迅速な初動対応と封じ込めにより、お客様の対応負荷を軽減するとともに、被害の拡大を防ぎます。

サービスの詳細はこちら

https://www.kobelcosys.co.jp/solution_service/detail/ot-soc/index.html

■今後の展望

今後、スマートファクトリー化のさらなる進展に伴い、製造現場におけるデータ連携や外部接続の拡大が進み、OT環境を対象としたサイバーリスクは一層高まることが見込まれます。こうした環境下では、OTセキュリティ対策を単なる導入にとどめず、継続的な運用として定着させていくことが重要となります。

当社は今後も、OT環境の特性を踏まえたセキュリティ運用の高度化を推進するとともに、監視・分析・対応のさらなる強化やサービス機能の拡充を通じて、継続的かつ実効性のあるセキュリティ運用の支援サービスを提供してまいります。これにより、製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進をセキュリティの側面から支え、安定操業と持続的な事業運営に寄与していきます。

■コベルコシステムについて

1.商号：コベルコシステム株式会社

2.事業内容：ビジネスシステムの設計・開発・保守・

ネットワークシステムの設計・構築・運用・

アウトソーシングサービス・コンサルティングサービス・

システム機器の販売・保守・パッケージソフトの開発・販売

3.本社所在地：兵庫県神戸市灘区岩屋中町4丁目2番7号シマブンビル

4.代表者：代表取締役社長 瀬川 文宏

5.資本金：4億円

6.設立：1987年7月1日(コベルコシステム株式会社に商号変更)

7.URL： https://www.kobelcosys.co.jp/

＜私たちの存在意義(Our Purpose)＞

コベルコシステムは、「すべての人を大切に、一歩先行く技術と つくりあげる力で、一人ひとりの挑戦と成長を支え、実りある明日を築きます。」というパーパスのもと、KOBELCOグループから受け継いだ“ものづくりと品質へのこだわり”と、日本IBMの“イノベーションのノウハウ”を融合させたITソリューションの提供を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※記載内容は発表日時点の情報です。予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

※本リリースに掲載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問い合わせ先

コベルコシステム株式会社

《製品・サービスに関するお問い合わせ》

営業推進部 営業企画グループ

MAIL：solution@kobelcosys.co.jp