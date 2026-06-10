【ウェスティンホテル横浜】バーテンダーやホテルシェフになれる夏休み！「サマーキッズワークショップ」大好評につき今年も開催

マリオット・インターナショナル

新世代の「ウェルビーイング」を体現したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜（英語表記：The Westin Yokohama）は、2026年7月および8月に、毎年大好評のプログラム「サマーキッズワークショップ」を開催いたします。

本プログラムは、ホテルならではの職業体験や食育体験を通じて、お子様の好奇心や創造性を育む夏休み限定のイベントです。7月には「キッズバーテンダー体験＆ドレスアップ テーブルマナーランチ」、8月には「キッズクッキングクラス＆ランチビュッフェ」を開催し、お子様がホテルのプロフェッショナルから直接学べる機会をご提供します。

どちらのワークショップも豊富な知識と経験、確かな技術をもつシェフやバーテンダーとホテルスタッフが直接指導にあたり、夏休みの自由研究などにもお役立ていただける充実した内容です。

ホテルならではの体験を通じて学びと成長の機会を提供。

7月に開催する「キッズバーテンダー体験＆ドレスアップ テーブルマナーランチ」では、ホテル23階「コード・バー」のバーテンダーによるレクチャーのもと、ドリンク作りやフルコースランチを通じたテーブルマナー講座を実施します。

また、8月の「キッズクッキングクラス＆ランチビュッフェ」では、ホテルシェフとともに握り寿司やロールケーキ作りを体験し、完成後はご家族皆さまで3階「パシフィック・テーブル」のランチビュッフェをお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル横浜では、本プログラムを通じて、お子様の新たな学びや発見を促すとともに、ご家族にとって思い出に残る夏のひとときをご提供いたします。

【キッズバーテンダー体験＆ドレスアップ テーブルマナーランチ】

ホテルのバーテンダーになりきって学ぶ特別な一日

23階「コード・バー」のバーテンダーによるレクチャーのもと、お子様向けのドリンク作りをご体験いただけます。完成したオリジナルドリンクを楽しんだ後は、まるで大人の仲間入りをしたかのような、少し背伸びをしたフォーマルウェアを身にまとい、レストラン「アイアン・ベイ」の個室にてテーブルマナーを学びながらフルコースランチをお楽しみいただきます。

食事のマナーだけでなく、おもてなしの心やレストランでの振る舞いについても学べる、ホテルならではのプログラムです。

キッズバーテンダー体験＆ドレスアップ テーブルマナーランチ開催概要

開催日：2026年7月28日（火）・29日（水）・30日（木）

■スケジュール：12:00～12:30 バーテンダー体験

12:30～13:45 テーブルマナーランチ

※保護者の方には軽食とドリンクをご用意いたします。

■対象：小学2年生～小学6年生

■ドレスコード：スマートカジュアル

※蝶ネクタイやネクタイ、襟付きシャツやワンピースなどがおすすめです。

※Tシャツ、ジーンズ、サンダルでのご参加はできません

■料金：保護者の方のプランも同時にお申込みが必要となります。

・お子様 / 8,500円 （税・サービス料込）

・大人（保護者）/ 5,500円（税・サービス料込）

■料金に含まれるもの：

・お子様 / バーテンダー体験、テーブルマナー講座、ランチフルコース6品、ペアリングドリンク

・大人（保護者）/軽食、ジュース、コーヒー、紅茶（ビュッフェスタイル）

■定員：最大10名

■お問い合わせ：045-577-0870

■ご予約：https://x.gd/gnUYk

※本プランはオンライン予約・事前決済制となります。

■注意事項：

※参加するお子様１名につき、大人の方は２名様までご同行頂けます。

※幼児、対象年齢以下のお子様もご同行いただけますが、保護者の方との待機となり

キッズイベントにはご参加いただけません。

※お子様の体験のご様子は撮影できます。

【キッズクッキングクラス＆ランチビュッフェ】

シェフと一緒に料理づくりに挑戦パシフィック・テーブル

ホテルシェフの指導のもと、握り寿司とロールケーキの調理体験を実施します。食材や調理工程について学びながら料理づくりに挑戦し、完成後はご自身で作った料理とともに、「パシフィック・テーブル」のランチビュッフェをご家族皆さまでお楽しみいただけます。

なお、ロールケーキは、お作りいただいた思い出とともにお持ち帰りいただけます。

※ロールケーキは当日中にお早めにお召し上がりください。

料理の楽しさや食への関心を育む、夏休みならではの食育プログラムです。

キッズクッキングクラス＆ランチビュッフェ開催概要

開催日：2026年8月5日（水）・6日（木）・7日（金）

■スケジュール：12:00～12:20 握り寿司調理体験

12:20～12:40 ロールケーキ調理体験

12:45～14:00 ランチビュッフェ

※イベントスタートの30分前より受付を開始致します。

■対象：小学2年生～小学6年生

■ドレスコード：お料理しやすい服装でお越しください。

※エプロン、帽子は当ホテルにてご用意いたします。

■料金：

お子様 / 8,500円 （税・サービス料込）

大人（保護者）/ 6,950円（税・サービス料込）

■料金に含まれるもの：

お子様 /握り寿司、ロールケーキ作り体験＋「パシフィック・テーブル」ランチビュッフェ

大人（保護者）/ 「パシフィック・テーブル」ランチビュッフェ

■定員：最大10名

■お問い合わせ：045-577-0870

■ご予約：https://x.gd/CmgzG

※本プランはオンライン予約・事前決済制となります。

■注意事項：

※参加するお子様１名につき、大人の方は２名様までご同行頂けます。

※幼児、対象年齢以下のお子様もご同行いただけますが、保護者の方との待機となり

キッズイベントにはご参加いただけません。ランチビュッフェをお召し上がりの場合

お一人様3,475円をいただきます。（3歳以下のお子様は無料です）

※お子様の体験のご様子は撮影できます。

【ウェスティンホテル横浜について】

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、 雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジオ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね備えた１千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。

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【ウェスティンホテル＆リゾートについて】

ウェスティン・ホテル＆リゾート（Westin Hotels & Resorts）は、10年以上にわたりホスピタリティ業界におけるウェルネスのグローバルリーダーとして、旅行中もお客様が心身ともに健やかに過ごせるようサポートしています。その取り組みは、「Sleep Well（よく眠る）」「Eat Well（よく食べる）」「Move Well（よく動く）」というブランドのウェルビーイングの柱に基づいています。世界40以上の国と地域に240軒以上のホテルとリゾートを展開するウェスティンでは、受賞歴のあるアイコニックな「ヘブンリーベッド（Heavenly(R) Bed）」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT(R) Fitness Studio」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、スポーツウェアを貸し出す便利な「Gear Lending Program」など、多彩なウェルネス体験をご提供しています。また、「Eat Well」メニューでは、栄養価が高く美味しい料理もお楽しみいただけます。詳しくは www.westin.com をご覧ください。最新情報は、X（旧Twitter）、Instagram、TikTok、Facebookでも発信しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中のブランドホテルに加え、「Marriott Bonvoy Moments」でしか体験できない特別なアクティビティや、無料宿泊、エリートステータスの特典など、さまざまなメリットをご提供しています。

無料でご登録いただけますので詳細はhttps://www.joinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowyをご覧ください。

Marriott Bonvoy の会員になると、世界30以上のホテルブランドでお得な会員限定料金でのご宿泊に加え、無料宿泊やレストラン、バー、スパなどで使えるポイントを効率よく貯められます。入会費・年会費は無料。ぜひこの機会にご入会いただき、あなたの旅をもっと楽しく、もっと贅沢に。